Что вас ожидает:

Невьянск — один из старейших городов Урала, сердце и исток промышленной империи династии Демидовых. Здесь расположена известная достопримечательность региона — Наклонная башня с живописной набережной городского пруда. Кроме этого мы увидим пример уральского барокко и деревянного зодчества.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.