Невьянск и горнозаводская культура Урала

Историческая столица Демидовых: экскурсия на машине в Невьянск из Екатеринбурга

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Вас ждёт знакомство с городом Невьянск — исторической столицей Демидовых и местом расположения уральской Наклонной башни, а также посещение сёл Быньги и Кунар, где вы осмотрите соответственно Свято-Николаевский храм и Дом кузнеца Кириллова.
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Невьянск и горнозаводская культура Урала
Ближайшие даты:
2
июл
3
июл
4
июл
5
июл
6
июл
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июл
8
июл
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даты

Что вас ожидает:

  • В Невьянске:
  • Невьянская наклонная башня
  • Собор Спаса Преображения
  • Церковь Троицы Живоначальной
  • Свято-Николаевский храм
  • Памятник Петру I и Никите Демидову на набережной городского пруда
  • Особняки XIX-XX вв.
  • В Быньгах:
  • В Кунаре:
  • Дом кузнеца Кириллова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Невьянск — один из старейших городов Урала, сердце и исток промышленной империи династии Демидовых. Здесь расположена известная достопримечательность региона — Наклонная башня с живописной набережной городского пруда. Кроме этого мы увидим пример уральского барокко и деревянного зодчества.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт седан (при выборе соответствующего билета)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение Невьянской наклонной башни — 450 руб. Просьба сообщить заранее, т. к. потребуется забронировать место в сборной экскурсионной группе в музее
  • Посещение музея Невьянской иконы — 500 руб. Просьба сообщить заранее, т. к. потребуется забронировать место в сборной экскурсионной группе в музее
  • Обед в кафе Невьянска — 350 руб. /персона
Место начала и завершения?
Станция метро «Космонавтов», г. Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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