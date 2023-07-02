Историческая столица Демидовых: экскурсия на машине в Невьянск из Екатеринбурга
Вас ждёт знакомство с городом Невьянск — исторической столицей Демидовых и местом расположения уральской Наклонной башни, а также посещение сёл Быньги и Кунар, где вы осмотрите соответственно Свято-Николаевский храм и Дом кузнеца Кириллова.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- В Невьянске:
- Невьянская наклонная башня
- Собор Спаса Преображения
- Церковь Троицы Живоначальной
- Свято-Николаевский храм
- Памятник Петру I и Никите Демидову на набережной городского пруда
- Особняки XIX-XX вв.
- В Быньгах:
- В Кунаре:
- Дом кузнеца Кириллова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Невьянск — один из старейших городов Урала, сердце и исток промышленной империи династии Демидовых. Здесь расположена известная достопримечательность региона — Наклонная башня с живописной набережной городского пруда. Кроме этого мы увидим пример уральского барокко и деревянного зодчества.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт седан (при выборе соответствующего билета)
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение Невьянской наклонной башни — 450 руб. Просьба сообщить заранее, т. к. потребуется забронировать место в сборной экскурсионной группе в музее
- Посещение музея Невьянской иконы — 500 руб. Просьба сообщить заранее, т. к. потребуется забронировать место в сборной экскурсионной группе в музее
- Обед в кафе Невьянска — 350 руб. /персона
- Место начала и завершения?
- Станция метро «Космонавтов», г. Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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