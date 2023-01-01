Артём проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Демидовы: кто, когда, как и почему

История 📖 одного из богатейших родов России — сквозная тема нашей экскурсии 🧭. Двигаясь параллельно Уральским горам, вы узнаете, откуда взялись Демидовы. Как они начали создавать свою Уральскую империю, взяв в лизинг убыточный завод. Как рождались заводы, дороги, собственная почта и армия…

Поговорим и о секретах демидовского царства. Я расскажу про беглых каторжников, изобретателей и крепостных предпринимателей. Про углежогов, горщиков и работный люд на заводах. Про «кнут и пряник», образование и здравоохранение, про веру, что помогала строить уральские заводы Демидовых.

Невьянск, который вас удивит

По пути мы навестим первую столицу царства Демидовых, где посетим самое загадочное строение 18 века на Урале — Невьянскую наклонную башню. Вы увидите памятник, о котором мечтал еще Петр I, а поставили его лишь в наши дни. Поднимаясь на башню, услышите про «скелет из старого соболя», первый в мире громоотвод, подземные ходы и другие тайны. А мне останется рассказать только о судьбе завода и самого Невьянска.

Знакомство с Нижним Тагилом

На обзорной экскурсии по городу мы поднимемся на Лисью гору и обсудим, как Демидовский завод живет сегодня. Вы узнаете, где была гора Высокая, а теперь яма глубокая. Погуляете по набережной, рассмотрите скульптуры, памятник Черепановым и продовольственные склады 19 века. В теплое время года мы посетим завод-музей под открытым небом, где вы увидите домны и цеха старого завода изнутри. В холодное время вас ждет музей 🖼 Черепановых или краеведческий.

Кроме того, можно дополнить экскурсию ⛳ посещением музея «Демидовская дача», музея подносного промысла или музея Уралвагонзавода. Побывать на Белой горе в окрестностях Н. Тагила, прокатиться на кресельном подъемнике и полюбоваться Уральскими горами.

Организационные детали

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — 130 км. По пути заезжаем в Невьянск.

Что входит в стоимость, а что — нет