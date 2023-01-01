Артём проводит ещё 6 экскурсий

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Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых

Открыть истории и тайны легендарных предпринимателей в путешествии из Екатеринбурга

Артём
Артём – Гид из Екатеринбурга
Гости столицы ⭐️ Урала часто спрашивают: «фальшивые монеты Демидов здесь шлепал?» Но такого места в Екатеринбурге быть не может, ведь Демидовы сделали все, чтобы этот город 🏙️ не появился на карте России.

Поэтому, чтобы узнать о влиятельной династии, вы отправитесь в Невьянск и Нижний Тагил.

Услышите о горной свободе, раскроете секреты целой железной империи и посетите музей-завод.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 900 ₽ за экскурсию

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Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых

Что вас ожидает

Демидовы: кто, когда, как и почему
История 📖 одного из богатейших родов России — сквозная тема нашей экскурсии 🧭. Двигаясь параллельно Уральским горам, вы узнаете, откуда взялись Демидовы. Как они начали создавать свою Уральскую империю, взяв в лизинг убыточный завод. Как рождались заводы, дороги, собственная почта и армия…

Поговорим и о секретах демидовского царства. Я расскажу про беглых каторжников, изобретателей и крепостных предпринимателей. Про углежогов, горщиков и работный люд на заводах. Про «кнут и пряник», образование и здравоохранение, про веру, что помогала строить уральские заводы Демидовых.

Невьянск, который вас удивит
По пути мы навестим первую столицу царства Демидовых, где посетим самое загадочное строение 18 века на Урале — Невьянскую наклонную башню. Вы увидите памятник, о котором мечтал еще Петр I, а поставили его лишь в наши дни. Поднимаясь на башню, услышите про «скелет из старого соболя», первый в мире громоотвод, подземные ходы и другие тайны. А мне останется рассказать только о судьбе завода и самого Невьянска.

Знакомство с Нижним Тагилом
На обзорной экскурсии по городу мы поднимемся на Лисью гору и обсудим, как Демидовский завод живет сегодня. Вы узнаете, где была гора Высокая, а теперь яма глубокая. Погуляете по набережной, рассмотрите скульптуры, памятник Черепановым и продовольственные склады 19 века. В теплое время года мы посетим завод-музей под открытым небом, где вы увидите домны и цеха старого завода изнутри. В холодное время вас ждет музей 🖼 Черепановых или краеведческий.

Кроме того, можно дополнить экскурсию ⛳ посещением музея «Демидовская дача», музея подносного промысла или музея Уралвагонзавода. Побывать на Белой горе в окрестностях Н. Тагила, прокатиться на кресельном подъемнике и полюбоваться Уральскими горами.

Организационные детали

Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — 130 км. По пути заезжаем в Невьянск.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты: Невьянская башня — 400 руб. с человека; музеи Нижнего Тагила — от 250 до 600 руб. с человека
  • Посещение горнолыжного комплекса или более 2 музеев обговаривается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых
Невьянск и Нижний Тагил — 2 столицы царства Демидовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т. к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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