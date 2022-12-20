Что вас ожидает:

Ароматы пирогов и еловой хвои купеческого дома.

Сначала для нас гостеприимно распахнёт свои двери купеческий дом Гавриила Ермолаевича Подвинцева. Приближаются Рождество и Новый год. Поэтому, в жарко натопленной гостиной, окружённые ароматами пирогов и еловой хвои, мы поговорим о том, как праздновали Рождество на Руси, как валили ёлку, узнаем, какое чудо может сотворить доброта и любящее сердце.

Мы научимся делать своими руками дореволюционную елочную игрушку, будем пить чай с гостинцами и размышлять, что же такое особенное есть в нашей уральской земле, что она рождает таких замечательных людей. На обеде мы сможем отведать блюда, приготовленные по старинным невьянским рецептам. По-моему, это очень интересно!

Мастерская «Елены Прекрасной»

Ну а после, в уютной мастерской Елены Прекрасной (это я так назвала замечательную девушку Елену) и под её руководством сотворим ещё одно чудо — великолепную мозаику из разноцветных камешков. После программы заедем в село Быньги, в старинный храм Николая Чудотворца. А вернёмся через Кунару, чтобы полюбоваться на чудесный домик Сергея Ивановича Кириллова и обязательно сделаем фото на память. Вот такой замечательный маршрут я вам предлагаю!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.