Новогодний Невьянск

Безусловно, Демидовская Наклонная башня - гордость Невьянска

Безусловно, Демидовская Наклонная башня — гордость Невьянска. Но, помимо неё, в Невьянске есть на что ещё посмотреть и где следует побывать обязательно.

Наша программа рассчитана на любознательных и творческих людей, любящих мастерить что-нибудь своими руками.
Новогодний Невьянск
Новогодний Невьянск
Новогодний Невьянск
Новогодний Невьянск
Новогодний Невьянск
Ближайшие даты:
31
дек
14
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Невьянск
  • Сёла Быньги и Кунара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ароматы пирогов и еловой хвои купеческого дома.
  • Сначала для нас гостеприимно распахнёт свои двери купеческий дом Гавриила Ермолаевича Подвинцева. Приближаются Рождество и Новый год. Поэтому, в жарко натопленной гостиной, окружённые ароматами пирогов и еловой хвои, мы поговорим о том, как праздновали Рождество на Руси, как валили ёлку, узнаем, какое чудо может сотворить доброта и любящее сердце.
Мы научимся делать своими руками дореволюционную елочную игрушку, будем пить чай с гостинцами и размышлять, что же такое особенное есть в нашей уральской земле, что она рождает таких замечательных людей. На обеде мы сможем отведать блюда, приготовленные по старинным невьянским рецептам. По-моему, это очень интересно!

Мастерская «Елены Прекрасной»

Ну а после, в уютной мастерской Елены Прекрасной (это я так назвала замечательную девушку Елену) и под её руководством сотворим ещё одно чудо — великолепную мозаику из разноцветных камешков. После программы заедем в село Быньги, в старинный храм Николая Чудотворца. А вернёмся через Кунару, чтобы полюбоваться на чудесный домик Сергея Ивановича Кириллова и обязательно сделаем фото на память. Вот такой замечательный маршрут я вам предлагаю!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до Невьянска и обратно на автобусе туристического класса
  • Услуги гида
  • Программе в усадьбе Подвинцева «Ангел на ёлке» с чаепитием и мастер-классом
  • Обед в кафе
  • Мастер-класс по мозаике
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица 8 Марта, 15, Екатеринбург Отпр-е в 8 утра
Завершение: улица 8 Марта, 15, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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