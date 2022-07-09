Приглашаю вас в особенный район города, где вы откроете уголок Кубы, узнаете о первой советской электростанции и островке, когда-то вселившем ужас апокалипсиса. Я помогу отыскать древние жертвенные чаши в сосновом бору, расскажу о разбойниках, каторжанах и стрельбище на рудниках. А в атмосферном «Биатлоне» вы сможете отдохнуть и посетить любимую баню Ельцина.

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Что вас ожидает

Удивительные острова Екатеринбурга

На старинном трамвайчике вы отправитесь к началу путешествия во времени. Остров Куба, Зеленый остров — заповедник советской эпохи времен Сталина и Хрущева. Вы узнаете о первой советской электростанции — энергетическом сердце города, первом водопроводе и образцовом соц. городке. Прогуляетесь по двум живописным островам Верх-Исетского пруда, полюбуетесь изумительными видами и услышите их поразительные истории — один из них в 19 в. вызвал панику в народе: «Пришел конец света!».

Московский лесопарк

Я расскажу, что такое Нахаловка и как она возникла. По живописным лесным дорожкам в сосновом бору, мимо затерянного озера Вздохня проведу к необычным скалам с Чудскими Мельницами — жертвенными чашами древних. Сосновый бор Московского лесопарка подарит живительный воздух, наполненный ароматом смолы и цветущих орхидей. В сезон здесь всегда есть, чем полакомиться — ягоды, грибы, вкусные травы. А у родника Памяти можно освежиться ключевой водой.

Московский тракт в прошлом и современности

На Старом Московском тракте вы послушаете истории о разбойниках, каторжанах и кладах. Здесь, в глубоких старинных рудниках было стрельбище НКВД. На прогулке коснемся тайн Мемориала жертвам политических репрессий. А позже вы дойдете до уютного и атмосферного места: спортивного комплекса «Динамо», или «Биатлона». Осмотрите образцы необычной архитектуры, сможете отдохнуть и перекусить в кафе для спортсменов и даже посетить баню, которую любил Борис Ельцин.

Организационные детали