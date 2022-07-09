Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Удивительные острова Екатеринбурга
На старинном трамвайчике вы отправитесь к началу путешествия во времени. Остров Куба, Зеленый остров — заповедник советской эпохи времен Сталина и Хрущева. Вы узнаете о первой советской электростанции — энергетическом сердце города, первом водопроводе и образцовом соц. городке. Прогуляетесь по двум живописным островам Верх-Исетского пруда, полюбуетесь изумительными видами и услышите их поразительные истории — один из них в 19 в. вызвал панику в народе: «Пришел конец света!».
Московский лесопарк
Я расскажу, что такое Нахаловка и как она возникла. По живописным лесным дорожкам в сосновом бору, мимо затерянного озера Вздохня проведу к необычным скалам с Чудскими Мельницами — жертвенными чашами древних. Сосновый бор Московского лесопарка подарит живительный воздух, наполненный ароматом смолы и цветущих орхидей. В сезон здесь всегда есть, чем полакомиться — ягоды, грибы, вкусные травы. А у родника Памяти можно освежиться ключевой водой.
Московский тракт в прошлом и современности
На Старом Московском тракте вы послушаете истории о разбойниках, каторжанах и кладах. Здесь, в глубоких старинных рудниках было стрельбище НКВД. На прогулке коснемся тайн Мемориала жертвам политических репрессий. А позже вы дойдете до уютного и атмосферного места: спортивного комплекса «Динамо», или «Биатлона». Осмотрите образцы необычной архитектуры, сможете отдохнуть и перекусить в кафе для спортсменов и даже посетить баню, которую любил Борис Ельцин.
Организационные детали
Вам понадобятся деньги на проезд к месту экскурсии — трамвай/автобус — 28 руб. /человека
Пеший маршрут составит около 10 км
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Субботников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела 458 экскурсий для 444 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.