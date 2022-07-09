Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД

Погрузиться в атмосферу Свердловска эпохи первых пятилеток с уральским краеведом

Приглашаю вас в особенный район города, где вы откроете уголок Кубы, узнаете о первой советской электростанции и островке, когда-то вселившем ужас апокалипсиса.

Я помогу отыскать древние жертвенные чаши в сосновом бору, расскажу о разбойниках, каторжанах и стрельбище на рудниках. А в атмосферном «Биатлоне» вы сможете отдохнуть и посетить любимую баню Ельцина.
Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД
Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД
Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД
Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД
Окраины Екатеринбурга: от Острова Свободы - до стрельбища НКВД
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительные острова Екатеринбурга

На старинном трамвайчике вы отправитесь к началу путешествия во времени. Остров Куба, Зеленый остров — заповедник советской эпохи времен Сталина и Хрущева. Вы узнаете о первой советской электростанции — энергетическом сердце города, первом водопроводе и образцовом соц. городке. Прогуляетесь по двум живописным островам Верх-Исетского пруда, полюбуетесь изумительными видами и услышите их поразительные истории — один из них в 19 в. вызвал панику в народе: «Пришел конец света!».

Московский лесопарк

Я расскажу, что такое Нахаловка и как она возникла. По живописным лесным дорожкам в сосновом бору, мимо затерянного озера Вздохня проведу к необычным скалам с Чудскими Мельницами — жертвенными чашами древних. Сосновый бор Московского лесопарка подарит живительный воздух, наполненный ароматом смолы и цветущих орхидей. В сезон здесь всегда есть, чем полакомиться — ягоды, грибы, вкусные травы. А у родника Памяти можно освежиться ключевой водой.

Московский тракт в прошлом и современности

На Старом Московском тракте вы послушаете истории о разбойниках, каторжанах и кладах. Здесь, в глубоких старинных рудниках было стрельбище НКВД. На прогулке коснемся тайн Мемориала жертвам политических репрессий. А позже вы дойдете до уютного и атмосферного места: спортивного комплекса «Динамо», или «Биатлона». Осмотрите образцы необычной архитектуры, сможете отдохнуть и перекусить в кафе для спортсменов и даже посетить баню, которую любил Борис Ельцин.

Организационные детали

  • Вам понадобятся деньги на проезд к месту экскурсии — трамвай/автобус — 28 руб. /человека
  • Пеший маршрут составит около 10 км

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Субботников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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