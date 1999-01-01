«Оленьи ручьи»: завораживающие виды и историческая местность

Вы увидите гигантские сосны, которые можно охватить, разве что, втроём. На таких соснах люди выдалбливали борть — дом для диких пчёл. Рядом с рекой Сергой вы выйдете на скалы, с которых открывается роскошная панорама, очерченная на горизонте Бардымским хребтом.

Сами скалы после миллионов лет выветривания и разрушения приобрели причудливые формы. Ярким примером карстовых образований является воронка в «целующихся скалах» или скала «Дыроватый камень», которая при подходе напоминает голову лошади.

На большом круге вы дойдёте до пещеры «Дружба» — крупнейшая из известных пещер Свердловской области. В пещере имеются просторные гроты, глубокие подземные озёра и ручьи. В холодный период времени можно увидеть сталагмиты и сталактиты. Многих туристов впечатляет пещера «Большой провал», глубиной 30 метров. Зимой в неё попадает много снега, который за лето не успевает растаять. Температура в глубине провала никогда не поднимается выше 10°C. При спуске в пещеру по лестнице можно с каждым шагом почувствовать, как всё вокруг преображается. Воздух — как слоённый пирог, чем ниже, тем слои всё холоднее.

Одним из красивейших памятников природы является скала «Карстовый мост». Каменные своды, образованные действием воды в карстовых породах, напоминают причудливое творение с живописными каменными сводами внутри.

Рекомендации туристам: