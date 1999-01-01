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Оленьи ручьи: природный парк

5
11 отзывов
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
«Оленьи ручьи» — природный парк 🌳, расположенный в нижнем течении реки Серги Свердловской области.

Создан он был в 1999 году и имеет площадь 12 000 га.

На сегодняшний день природный парк 🌳 является одним из самых популярных туристических мест Среднего Урала, куда приезжают ради завораживающих пейзажей древней речной долины, имеющих в достатке разнообразные природные и исторические объекты.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Оленьи ручьи: природный парк
Оленьи ручьи: природный парк

Что вы увидите

  • Природный парк «Оленьи ручьи»
«Оленьи ручьи»: завораживающие виды и историческая местность
Вы увидите гигантские сосны, которые можно охватить, разве что, втроём. На таких соснах люди выдалбливали борть — дом для диких пчёл. Рядом с рекой Сергой вы выйдете на скалы, с которых открывается роскошная панорама, очерченная на горизонте Бардымским хребтом.
Сами скалы после миллионов лет выветривания и разрушения приобрели причудливые формы. Ярким примером карстовых образований является воронка в «целующихся скалах» или скала «Дыроватый камень», которая при подходе напоминает голову лошади.
На большом круге вы дойдёте до пещеры «Дружба» — крупнейшая из известных пещер Свердловской области. В пещере имеются просторные гроты, глубокие подземные озёра и ручьи. В холодный период времени можно увидеть сталагмиты и сталактиты. Многих туристов впечатляет пещера «Большой провал», глубиной 30 метров. Зимой в неё попадает много снега, который за лето не успевает растаять. Температура в глубине провала никогда не поднимается выше 10°C. При спуске в пещеру по лестнице можно с каждым шагом почувствовать, как всё вокруг преображается. Воздух — как слоённый пирог, чем ниже, тем слои всё холоднее.
Одним из красивейших памятников природы является скала «Карстовый мост». Каменные своды, образованные действием воды в карстовых породах, напоминают причудливое творение с живописными каменными сводами внутри.

Рекомендации туристам:

  • Тёплая одежда, удобная теплая обувь (температура в лесу 🌲 на 3-5 градусов ниже, чем в Екатеринбурге);
  • Независимо от выбранного маршрута, возьмите продукты питания для полноценного обеда на природе;
  • Для посещения пещер нужно взять фонарик;
  • В летний период рекомендуем взять дождевик или зонт;
  • В период активности клещей нужно соблюдать меры предосторожности;
  • Не забудьте фотоаппарат!
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги инструктора-экскурсовода на маршруте
  • услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты в природный парк.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Оленьи ручьи: природный парк
Оленьи ручьи: природный парк
Оленьи ручьи: природный парк
Оленьи ручьи: природный парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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11 отзывов оставили туристы

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