«Оленьи ручьи»: завораживающие виды и историческая местность
Вы увидите гигантские сосны, которые можно охватить, разве что, втроём. На таких соснах люди выдалбливали борть — дом для диких пчёл. Рядом с рекой Сергой вы выйдете на скалы, с которых открывается роскошная панорама, очерченная на горизонте Бардымским хребтом.
Сами скалы после миллионов лет выветривания и разрушения приобрели причудливые формы. Ярким примером карстовых образований является воронка в «целующихся скалах» или скала «Дыроватый камень», которая при подходе напоминает голову лошади.
На большом круге вы дойдёте до пещеры «Дружба» — крупнейшая из известных пещер Свердловской области. В пещере имеются просторные гроты, глубокие подземные озёра и ручьи. В холодный период времени можно увидеть сталагмиты и сталактиты. Многих туристов впечатляет пещера «Большой провал», глубиной 30 метров. Зимой в неё попадает много снега, который за лето не успевает растаять. Температура в глубине провала никогда не поднимается выше 10°C. При спуске в пещеру по лестнице можно с каждым шагом почувствовать, как всё вокруг преображается. Воздух — как слоённый пирог, чем ниже, тем слои всё холоднее.
Одним из красивейших памятников природы является скала «Карстовый мост». Каменные своды, образованные действием воды в карстовых породах, напоминают причудливое творение с живописными каменными сводами внутри.
Рекомендации туристам:
- Тёплая одежда, удобная теплая обувь (температура в лесу 🌲 на 3-5 градусов ниже, чем в Екатеринбурге);
- Независимо от выбранного маршрута, возьмите продукты питания для полноценного обеда на природе;
- Для посещения пещер нужно взять фонарик;
- В летний период рекомендуем взять дождевик или зонт;
- В период активности клещей нужно соблюдать меры предосторожности;
- Не забудьте фотоаппарат!