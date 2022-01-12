Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), размещение в тёплом доме.
Отдых (по желанию команды топится баня).
Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением горячего ужина на костре.
Горячий ужин по прибытии (согласно меню).
Общение участников группы.
Обсуждение планируемого маршрута снегоходного тура на Перевал Дятлова.
Вечерние индивидуальные дела.
Спутниковая связь.
Ночь на базе "Вижай".
Расстояние по трассе от Екатеринбурга: 610 км.
8:00 Подъём, утренние процедуры.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение, ГСМ).
Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники.
11:00 Старт экспедиции на Перевал Дятлова из поселка Вижая по направлению к мансийскому поселку Ушма.
Участники путешествия, в зависимости от выбранного маршрута и текущей погодной обстановки, в пути пересекают нескольких горных рек — Вижай, Тошемка, Ушминка, Лозьва; Котлия, Малая Манья и др.
В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца).
В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд).
Путешествие, в зависимости от выбранного маршрута, проходит по вездеходной дороге либо по глухой мансийской тропе по набитому манси бураннику.
Первая часть поездки заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма в 60 км от точки старта.
Одна из достопримечательностей этого места – останки первой в СССР колониипоселения, где проживали расконвоированные заключенные.
14:00 – 14:30 Обед в зависимости от выбранного варианта меню (в стандартной программе — меню походное предусматривает легкий обед-перекус: чай из термосов, бутерброды, сладости).
При благоприятных погодных условиях и плановой скорости движения группы участники могут делать более долгие остановки для фотосессий.
Путь проходит недалеко от подножия хребта Чистоп.
19:00 Прибытие к туристической базе "Елес-Тур", расположенной в живописном месте на берегу водоема.
Размещение участников экспедиции в теплых рубленых избах с инфраструктурой.
21:00 Праздничное застолье.
Горячий ужин от шеф-повара.
Русская баня на берёзовых дровах (по желанию участников, оплачивается дополнительно, в фиксированную стоимость не входит).
Ночь на базе "Елес-Тур".
Дневной пробег на снегоходах: 65-70 км.
7:00 Ранний подъём, утренние индивидуальные дела и процедуры.
7:30 – 8:00 Горячий завтрак.
8:30 Выезд с туристической базы "Елес-Тур".
Минуя мансийский поселок Ушма, группа движется по замерзшей реке Лозьва к Перевалу Дятлова.
11:30 Прибытие снегоходчиков на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».
Ранее, во времена госпромхозов это была орехо-промысловая база.
Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу из-за густого леса их не видно.
Горы пологие, и, при подъеме складывается ощущение, что все это предгорье.
Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд.
Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.
На этом же месте, в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ.
Гид-инструктор ознакомит туристов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд интересных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.
На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у скалы-памятника.
С хребта Холат-Чахль (Холат-сяхыл) открываются прекрасные виды на близлежащие хребты.
Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге.
Возвращаемся на базу "Елес-Тур" по набитому путику по реке.
19:00 – 20:00 Прибывая на базу участники переодеваются в сухую одежду и собираются всей командой в кухне-столовой.
Горячий чай по приезду и обмен впечатлениями, обсуждение общепринятых версий гибели Дятловцев.
21:00 Сытный ужин.
Банька на берёзовых дровах (по желанию команды, оплачивается отдельно).
Ночь на базе "Елес-Тур".
Дневной пробег на снегоходах: около 150 км.
8:30 Поздний подъём, утренние процедуры.
8:30 – 10:30 Горячий завтрак (согласно меню).
Сдача домиков, сбор личных вещей, формирование транспортных баулов.
Подготовка к выезду – прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.
10:30 Выезд в направлении точки старта – поселка Вижая.
Мансийское становище "Тресколье".
Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников.
Постоянные избы отапливаются с помощью чувала – некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной.
Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»).
14:00 Перекус – легкий обед (горячий чай и бутерброды).
Пещеры на реке Лозьва.
Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Наши гости ощутят себя первопроходцами, а возможно и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.
Так как пещеры расположены в труднодоступном месте и поэтому мало посещаемы, то у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.
15:30 – 16:30 Переезд по накатанному снегоходному пути к броду через горную реку.
Выезжаем на берег реки Вижай.
17:30 – 19:00 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы в поселке Вижае.
Окончание снегоходной части маршрута.
Развязка саней и распаковка транспортировочных баулов с личными вещами, переодевание из снегоходной экипировки в более легкую одежду.
Заселение в домики и легкий перекус.
Опционально: при принятии решения об отъезде из поселка Вижая в город Ивдель все затраты, связанные с питанием, проживанием и пр., участники группы несут самостоятельно.
21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.
Факультативно (тур с посещением хребта Чистоп): В случае успешного достижения накануне основной цели экспедиции – посещения Перевала Дятлова, в маршруте передвижения снегоходной экспедиции предусмотрено посещение другой достопримечательности Северного Урала – аномальной зоны – горы Чистоп с заброшенной радиолокационной военной станцией и базой войсковой части времен СССР (факультативно).
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
Дневной пробег на снегоходах: около 65 км.
7:00 Подъём, утренние процедуры.
7:00 – 8:30 Завтрак.
Сборка и упаковка личных вещей, укладка рюкзаков или сумок в машину.
Сдача домиков.
Разъезд участников снегоходной экспедиции.
8:30 – 11:00 Прибытие в г. Ивдель.
Окончание путешествия.
Расстояние по трассе от пос. Вижая: 90 км.
Тур предусматривает проживание на базе в поселке Вижае (две ночи) и базе «Елес-Тур» (две ночи).Стоимость тура на 1 человека:
Турбаза, расположенная на берегу озера Ушминское, является самой северной базой Свердловской области. Здесь, в комфортных условиях, можно отдохнуть и набраться сил перед радиальными утомительными выездами по маршруту. Турбаза построена партнёрами клуба в 2012 году. Располагает тремя отдельными превосходными уютными избами, баней, летней и зимней столовыми. Выстроена база с учетом комфортных условий для отдыха в лесу. Существующая инфраструктура: Этнические рубленые дома с русской печью, мансийскими лабазами, дровяниками. Удобства (во дворе), вода (из проруби), приготовление пищи на печи. Шикарная гостиная-столовая с большим обеденным столом. Электрическое освещение возможно при условии наличия исправного бензогенератора. По желанию команде предоставляется баня (дополнительная платная услуга). Дневной
Одежда:
Обувь:
Личные вещи:
На протяжении снегоходного тура команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы(профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Питание команды в снегоходном туре осуществляется по предлагаемому клубом меню " Походное ". По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню: "Эконом", "Стандарт", "Люкс", "Гастрономический тур".
Для передвижения участников экспедиции используются надежные утилитарные и туристические снегоходы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: BRP SKI-DOO TUNDRA Wt-550, BRP SKI-DOO TUNDRA Lt-550, BRP SKI-DOO SKANDIC, YAMAHA VIKING 540 III / IV, POLARIS Indy Voyager.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Все участники наших туров обязательно страхуются нами от несчастного случая. Страховая сумма — 150 000 руб.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас (например, от вероятных повреждений снегохода). Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды снегохода, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все снегоходы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения снегохода, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления снегоходом также предпочтительны.
Участникам экспедиции предоставляются спутниковые телефоны Thuraya, связь осуществляется при использовании собственных сим-карт: каждый участник экспедиции использует баланс только своей личной сим-карты.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Да, мы специализируемся на разработке и подготовке индивидуальных маршрутов и легко "перекроим" маршрут под Вашу команду.
На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края, Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы могут самостоятельно добраться до таёжного посёлка Вижая. Автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 9-11 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до Вижая — 620 км.
Железнодорожным транспортом — проходящим поездом до станции Ивдель-1.
Для гостей из г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) рейсовыми самолётами. В аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками организуется встреча, и команда в полном составе выезжает на снегоходное сафари в направлении пос. Вижая на клубных автомобилях. При достаточном запасе времени в экскурсионных целях группа может остановиться в любом из городов по ходу движения для осмотра архитектурных памятников и достопримечательностей (г. Невьянск, г. Верхотурье и др.)
Задержки на всех снегоходных маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Возраст участников: за рулем снегохода — от 18 лет, пассажиром — от 12 лет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от месяца, дневные температуры обычно держаться в пределах минус 10-20°С, в то время как ночью в горах температура может упасть и до минус 40 градусов. Но не смотря на перепады температур, возможные обильные снегопады и снежные заносы, участники экспедиции успешно преодолеют их с помощью умелой организации и слаженных действий в команде.