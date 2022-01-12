Территория Северного Урала огромна. Это один из самых глухих и труднодоступных районов Урала. Край густых таёжных лесов. Севернее Ивделя, посёлков Вижая и Бурмантово – сплошная тайга: нет ни населённых пунктов, ни дорог, кроме старинных охотничьих изб, юрт и становищ. К горам подступают непроходимые летом тайга и болота. Всюду северный лес без конца и края: мохнатые ели, мощные кедры, сибирские сосны.

Побываем в условиях абсолютно дикой природы и, возможно, встретимся с местными таёжными обитателями: волками, лосями, зайцами и северными оленями.

На снегоходах посетим места, где у мистических и угрюмых склонов Горы мертвецов при странных обстоятельствах одновременно погибла вся группа Игоря Дятлова

Программа тура по дням

1 день Прибытие на базу в п. Вижай

Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), размещение в тёплом доме. Отдых (по желанию команды топится баня). Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением горячего ужина на костре. Горячий ужин по прибытии (согласно меню). Общение участников группы. Обсуждение планируемого маршрута снегоходного тура на Перевал Дятлова. Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь. Ночь на базе "Вижай". Расстояние по трассе от Екатеринбурга: 610 км.

2 день Пос. Вижай – пос. Ушма

8:00 Подъём, утренние процедуры. 9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение, ГСМ). Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники. 11:00 Старт экспедиции на Перевал Дятлова из поселка Вижая по направлению к мансийскому поселку Ушма. Участники путешествия, в зависимости от выбранного маршрута и текущей погодной обстановки, в пути пересекают нескольких горных рек — Вижай, Тошемка, Ушминка, Лозьва; Котлия, Малая Манья и др. В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца). В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд). Путешествие, в зависимости от выбранного маршрута, проходит по вездеходной дороге либо по глухой мансийской тропе по набитому манси бураннику. Первая часть поездки заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма в 60 км от точки старта. Одна из достопримечательностей этого места – останки первой в СССР колониипоселения, где проживали расконвоированные заключенные. 14:00 – 14:30 Обед в зависимости от выбранного варианта меню (в стандартной программе — меню походное предусматривает легкий обед-перекус: чай из термосов, бутерброды, сладости). При благоприятных погодных условиях и плановой скорости движения группы участники могут делать более долгие остановки для фотосессий. Путь проходит недалеко от подножия хребта Чистоп. 19:00 Прибытие к туристической базе "Елес-Тур", расположенной в живописном месте на берегу водоема. Размещение участников экспедиции в теплых рубленых избах с инфраструктурой. 21:00 Праздничное застолье. Горячий ужин от шеф-повара. Русская баня на берёзовых дровах (по желанию участников, оплачивается дополнительно, в фиксированную стоимость не входит). Ночь на базе "Елес-Тур". Дневной пробег на снегоходах: 65-70 км.

3 день База "Елес-Тур" – Перевал Дятлова – база "Елес-Тур"

7:00 Ранний подъём, утренние индивидуальные дела и процедуры. 7:30 – 8:00 Горячий завтрак. 8:30 Выезд с туристической базы "Елес-Тур". Минуя мансийский поселок Ушма, группа движется по замерзшей реке Лозьва к Перевалу Дятлова. 11:30 Прибытие снегоходчиков на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича». Ранее, во времена госпромхозов это была орехо-промысловая база. Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу из-за густого леса их не видно. Горы пологие, и, при подъеме складывается ощущение, что все это предгорье. Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд. Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси. На этом же месте, в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ. Гид-инструктор ознакомит туристов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд интересных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район. На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у скалы-памятника. С хребта Холат-Чахль (Холат-сяхыл) открываются прекрасные виды на близлежащие хребты. Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге. Возвращаемся на базу "Елес-Тур" по набитому путику по реке. 19:00 – 20:00 Прибывая на базу участники переодеваются в сухую одежду и собираются всей командой в кухне-столовой. Горячий чай по приезду и обмен впечатлениями, обсуждение общепринятых версий гибели Дятловцев. 21:00 Сытный ужин. Банька на берёзовых дровах (по желанию команды, оплачивается отдельно). Ночь на базе "Елес-Тур". Дневной пробег на снегоходах: около 150 км.

4 день Мансийское поселение «Тресколье» и Пещеры на реке Лозьва

8:30 Поздний подъём, утренние процедуры. 8:30 – 10:30 Горячий завтрак (согласно меню). Сдача домиков, сбор личных вещей, формирование транспортных баулов. Подготовка к выезду – прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей. 10:30 Выезд в направлении точки старта – поселка Вижая. Мансийское становище "Тресколье". Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников. Постоянные избы отапливаются с помощью чувала – некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной. Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»). 14:00 Перекус – легкий обед (горячий чай и бутерброды). Пещеры на реке Лозьва. Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты. Наши гости ощутят себя первопроходцами, а возможно и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры. Так как пещеры расположены в труднодоступном месте и поэтому мало посещаемы, то у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий. 15:30 – 16:30 Переезд по накатанному снегоходному пути к броду через горную реку. Выезжаем на берег реки Вижай. 17:30 – 19:00 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы в поселке Вижае. Окончание снегоходной части маршрута. Развязка саней и распаковка транспортировочных баулов с личными вещами, переодевание из снегоходной экипировки в более легкую одежду. Заселение в домики и легкий перекус. Опционально: при принятии решения об отъезде из поселка Вижая в город Ивдель все затраты, связанные с питанием, проживанием и пр., участники группы несут самостоятельно. 21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом. Факультативно (тур с посещением хребта Чистоп): В случае успешного достижения накануне основной цели экспедиции – посещения Перевала Дятлова, в маршруте передвижения снегоходной экспедиции предусмотрено посещение другой достопримечательности Северного Урала – аномальной зоны – горы Чистоп с заброшенной радиолокационной военной станцией и базой войсковой части времен СССР (факультативно). В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню). Дневной пробег на снегоходах: около 65 км.

5 день Отъезд