Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и Историческому скверу, посмотреть на первое каменное здание города, Уральскую государственную консерваторию, своими глазами

Неспеша обойти старинные особняки, которые сформировали исторический центр города, прогуляться по Гимназической набережной, любуясь на вид городского пруда и дом Управляющего горным округом.

Мы увидим современные здания Екатеринбург-сити, легендарный «Высоцкий» и башня «Исеть», «Ельцин центр», Штаб-квартиру Русской Медной Компании, которую за необычный дизайн прозвали в народе " Дом Ананас ".

Вы узнаете что Екатеринбург является столицей конструктивизма, мы сделаем фото на отметке «Нулевой километр» возле здания Главпочтамт, которое горожане называют Дом-трактор, за узкие окна на фасаде, которые напоминают тракторные гусеницы.

Мы увидим Храм На Крови, построенный на месте знаменитого Дома инженера Ипатьева, где царская семья провела, последние месяцы своей жизни, а так же многое другое. Услышать увлекательные рассказы о городе и людях, живущих в нем.