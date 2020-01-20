19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить места, связанные с императорской фамилией, и открыть новые факты о гибели Николая II

Артём
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Артём – ваш гид
Эта авторская экскурсия создана для тех, кого действительно интересует судьба семьи Николая II.

Во время поездки к Храму на Крови и Ганиной Яме я помогу вам разобраться в трагических событиях 1918 года, узнать новые факты о жизни императорской семьи в доме Ипатьева, ответить на принципиально важные вопросы о гибели Романовых и отделить мифы от исторических фактов.
7350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых

Что вас ожидает

Жизнь Императора в Екатеринбурге
Вы проедете от Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, к урочищу Ганина Яма. Вы узнаете о месяцах жизни Романовых под стражей и увидите то самое место, где были найдены останки царской семьи. Мне довелось познакомиться с участниками этих исследований и пройти путь от дома Ипатьева до Поросенкового Лога по старой Коптяковской дороге, поэтому на экскурсии я смогу открыть вам интересные подробности, неизвестные широкой аудитории.

Мифы и факты о семье Романовых
На экскурсии мы постараемся найти ответы на многие непростые вопросы, связанные с гибелью царской семьи. Я расскажу вам, как Николай II прошел путь от русского престола до старой шахты под Екатеринбургом, выжил ли кто-то после расстрела в подвале дома Ипатьева, кто отдал приказ об убийстве Романовых, почему экспертизы останков дают противоречивые данные и многое другое. Вы узнаете самые любопытные версии о двойниках царской семьи и поймете, почему так важно поставить точку в этой истории.

Организационные детали

  • Важно: экскурсия по монастырю проводится только епархиальными экскурсоводами и оплачивается отдельно (1000 руб. индивидуальная экскурсия на 40-50 мин.). Также вы можете осмотреть обитель самостоятельно после моих пояснений.
  • Если вы хотите увеличить продолжительность экскурсии (посвятить больше времени храму, изучить обитель и т.д.) — дополнительное время оплачивается в размере 1200 руб./час.
  • Если вас больше 3 человек — не беда! Я могу пересчитать стоимость для минивэна или микроавтобуса (в расчете на человека это будет экономнее).
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых
По следам семьи Романовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Спасибо ! Было очень интересно .
8 сентября 2019
Отличная экскурсия. Очень понравилось. Артем великолепно знает материал, явно рассказывает с интересом, поэтому рекомендую всем любителям истории, не пожалеете.
21 августа 2019
Первый раз были с семьей в Екатеринбурге. Два дня брали автомобильные экскурсии с Артемом на 4 и на 5 часов.
Понравилось очень. Время пролетало не заметно - постоянно что то рассказывает, постоянно интересно.
Артем - человек который ответит на любой вопрос, при этом не просто ответит, а ответит так, что и спросить вроде больше нечего, т.к. всё теперь понятно стало. При этом еще и загадок на задаёт, а ответы обязательно в конце экскурсии. Особенно нравилась его фразочка: "Я себя уважать не буду если я не расскажу еще про это (или если я не покажу Вам еще это место)".
Свои деньги (и время) парень полностью отрабатывает. Рекомендую максимально, всем.
Да дороговато, но не жалейте - это правда интересно.
15 августа 2019
Прекрасная экскурсия, дающая повод к размышлению и , возможно, переосмысливанию данной темы. Чётко изложенные факты, в правильной хронологической последовательности, дают возможность "вникнуть" в материал даже подросткам, для которых многое стало более понятным.
Большое спасибо Артёму за отличную экскурсию!!!
14 августа 2019
Спасибо за экскурсию! Артём очень увлечённый, эмоциональный рассказчик. Знает много тонкостей и нюансов темы. Осень советую эту экскурсию.
10 июля 2019
Четыре часа пролетают незаметно, так как сильно погружаешься в те события. Артем увлечён своей темой, живет ей, очень много знает. Он такая некая библиотека знаний о тех временах. Интересные подробности, мельчайшие детали, много такого, чего мы раньше даже не предполагали. Лучше узнавать историю с экскурсоводом, чем самим разбираться в куче разных источников литературы. Обязательно рекомендую Артема как гида! Благодарю за интересно и с пользой проведённое время!
4 июля 2019
Замечательная экскурсия!!!!! Много фактов, оценка разных версий. Рекомендую ВСЕМ. Спасибо Артёму!!!!
13 апреля 2019
Экскурсия оставила неизгладимые впечатления! Артем сумел заинтересовать темой! Посмотрели монастырь в Ганиной Яме, побывали в Поросенковом Логу и конечно же Екатеринбург! Храм на крови! Видно что Артем сам увлечен этой темой. Знает много исторических фактов с датами и фамилиями! Даже читал стихи! Очень интересно рассказывал! Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Узнали много нового! Рекомендуем!
7 апреля 2019
Просто отличный гид! Очень рекомендуем! Знания
Истории феноменальные и отличное умение излагать
Спасибо большое!!!
29 марта 2019
Отличная экскурсия.
Ещё 9 отзывов

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