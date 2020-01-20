19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь Императора в Екатеринбурге

Вы проедете от Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, к урочищу Ганина Яма. Вы узнаете о месяцах жизни Романовых под стражей и увидите то самое место, где были найдены останки царской семьи. Мне довелось познакомиться с участниками этих исследований и пройти путь от дома Ипатьева до Поросенкового Лога по старой Коптяковской дороге, поэтому на экскурсии я смогу открыть вам интересные подробности, неизвестные широкой аудитории.

Мифы и факты о семье Романовых

На экскурсии мы постараемся найти ответы на многие непростые вопросы, связанные с гибелью царской семьи. Я расскажу вам, как Николай II прошел путь от русского престола до старой шахты под Екатеринбургом, выжил ли кто-то после расстрела в подвале дома Ипатьева, кто отдал приказ об убийстве Романовых, почему экспертизы останков дают противоречивые данные и многое другое. Вы узнаете самые любопытные версии о двойниках царской семьи и поймете, почему так важно поставить точку в этой истории.