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Поездка в Хаски–Центр

4.8
11 отзывов
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Посетите с нами Хаски–Центр, где вас ждёт знакомство с породами ездовых собак, катание на упряжке — 1 большой круг, чаепитие в юрте, общение с хаски в питомнике.

Вы сможете послушать варган в чуме и увлекательные истории 📖 от каюров, также вас ждёт контактное общение с козочками, лошадкой, кроликами, а фото вы сможете сделать на свою технику.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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Поездка в Хаски–Центр
Поездка в Хаски–Центр

Что вы увидите

  • Хаски-Парк
«Дети» Севера
Во время общения с собаками, вы можете гладить, обнимать, целовать и фотографировать наших пушистых четвероногих питомцев. Эти породы собак по праву считаются одними из самых добрых — самоедов выращивали для того, чтобы заботиться о маленьких детях, а хаски никогда не покусают человека, поэтому посещать Хаски–парк 🌳 могут даже самые маленькие.
Общение с этими весёлыми собаками даст вам заряд хорошего настроения, поможет забыть о проблемах, а катание в собачьей упряжке позволит почувствовать себя настоящим жителем севера. Такой необычный вид досуга понравится и взрослым, и детям, и пожилым людям, ведь собака — лучший друг человека!

Важная информация:

  • Поездка состоится при наборе группы не менее 15 человек. Обязательно наличие снежного покрова, благоприятного температурного режима до –15°C;
  • Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что Вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии;
  • Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно;
  • Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса;
  • Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии 🧭 и уточните место и время встречи;
  • Ждём Вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии 🧭. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии;
  • Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения;
  • Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии;
  • Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса;
  • Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст Вам возможность задать вопрос;
  • О забытых вещах в автобусе 🚌 или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается Вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече;
  • Автобус идет по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается;
  • В программе экскурсии 🧭 возможны небольшие изменения;
  • При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги гида
  • программа в Хаски-Парке.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Поездка в Хаски–Центр
Поездка в Хаски–Центр
Поездка в Хаски–Центр
Поездка в Хаски–Центр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
Профсервис
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11 отзывов оставили туристы

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