«Дети» Севера

Во время общения с собаками, вы можете гладить, обнимать, целовать и фотографировать наших пушистых четвероногих питомцев. Эти породы собак по праву считаются одними из самых добрых — самоедов выращивали для того, чтобы заботиться о маленьких детях, а хаски никогда не покусают человека, поэтому посещать Хаски–парк 🌳 могут даже самые маленькие.

Общение с этими весёлыми собаками даст вам заряд хорошего настроения, поможет забыть о проблемах, а катание в собачьей упряжке позволит почувствовать себя настоящим жителем севера. Такой необычный вид досуга понравится и взрослым, и детям, и пожилым людям, ведь собака — лучший друг человека!

Важная информация: