«Дети» Севера
Во время общения с собаками, вы можете гладить, обнимать, целовать и фотографировать наших пушистых четвероногих питомцев. Эти породы собак по праву считаются одними из самых добрых — самоедов выращивали для того, чтобы заботиться о маленьких детях, а хаски никогда не покусают человека, поэтому посещать Хаски–парк 🌳 могут даже самые маленькие.
Общение с этими весёлыми собаками даст вам заряд хорошего настроения, поможет забыть о проблемах, а катание в собачьей упряжке позволит почувствовать себя настоящим жителем севера. Такой необычный вид досуга понравится и взрослым, и детям, и пожилым людям, ведь собака — лучший друг человека!
Важная информация:
- Поездка состоится при наборе группы не менее 15 человек. Обязательно наличие снежного покрова, благоприятного температурного режима до –15°C;
- Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что Вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии;
- Собираясь на экскурсию ⛳, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно;
- Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса;
- Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии 🧭 и уточните место и время встречи;
- Ждём Вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии 🧭. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии;
- Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения;
- Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии;
- Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса;
- Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст Вам возможность задать вопрос;
- О забытых вещах в автобусе 🚌 или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается Вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече;
- Автобус идет по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается;
- В программе экскурсии 🧭 возможны небольшие изменения;
- При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.