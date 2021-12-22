Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что

Индивидуально
для 4 чел.
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что и династия Романовых для Санкт-Петербурга.

Нашу экскурсию по городу мы начнем у подножия Лисьей горы — у памятника металлургам, откуда виден первый в мире музей-завод под открытым небом.

Именно со строительства этого завода Акинфием Демидовым — сыном основателя династии — и начинается история Нижнего Тагила.
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Что вы увидите 🤩

  • Лисьегорская башня
  • Технопарк «Демидовский завод»
  • Музей истории подносного промысла
  • Музей «Демидовская дача»
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Об экскурсии

Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что и династия Романовых, начиная с Петра I, – для Санкт- Петербурга. Нашу экскурсию по городу мы начнем у подножия Лисьей горы — у памятника металлургам, откуда виден первый в мире музей-завод под открытым небом. Именно со строительства этого завода Акинфием Демидовым — сыном основателя династии — и начинается история Нижнего Тагила.

Лисьегорская башня

Далее мы поднимемся на Лисью гору к символу Нижнего Тагила — сторожевой башне. Здесь вы узнаете, какую роль играла башня во времена Демидовых, и полюбуетесь замечательными панорамными видами города в акватории Нижнетагильского пруда.

Технопарк «Демидовский завод»

Затем мы отправимся на смотровую площадку Высокогорского рудника. Именно отсюда Демидов добывал железо для Петровских пушек, отлитых во время Северной войны. Но не только металлургами славились Демидовские заводы. Жили здесь умельцы-мастера, прославившие наш город своими изобретениями.

Музей истории подносного промысла

Далее наш маршрут лежит в дом-музей подносного промысла семьи Худояровых, где вы познакомитесь с различными техниками росписи подносов, в том числе знаменитой тагильской розой. Еще одни мастеровые Демидовых — отец и сын Черепановы — изобретатели первого в России паровоза, с макетом которого вы ознакомитесь на следующей точке нашего маршрута.

Музей «Демидовская дача»

Местом, завершающим экскурсию, станет «Демидовская дача» — усадьба, которая помнит расцвет демидовской империи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты — от 100 до 600 рублей
  • Обед — 300р
Место начала и завершения?
ул. Кузнецова, д. 2 (станция метро "Уралмаш")
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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