Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Хроники уральского Клондайка

Всего 20 минут пути — и вы в золотом сердце Урала, не похожем на типичные заводские городки. Вы увидите старинные старообрядческое села, жители которых первыми обнаружили золото в окрестностях Березовского, и поймете, почему именно отсюда началась Золотая лихорадка Урала, Сибири и Аляски. А еще я расскажу легенды о Чуди, о Золотом Полозе, Огневушке Поскакушке, золотых муравьях и приметах, которые указывали золотодобытчикам путь к сокровищам.

Золотая эпоха в лицах

Сокровища Березовского несколько веков притягивали сюда монархов, ученых, путешественников и писателей. Например, вы услышите о горном инженере Льве Брусницине, рассмотрите сказочный дом резчика по дереву Вольхина. А в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых мы перенесемся во времена, «когда белье стирать „для шику“ в Париж отправляли, свадьбы по году играли, лошадей шампанским мыли, а за ночь в карты состояние проигрывали».

Прогулка по золотому плато

Через уютный сосновый бор мы выйдем к Золотым Пескам — поразительному рукотворному ландшафту. Вы полюбуетесь фантастическим песчаным плато с голубым озером посередине, увидите заросли облепихи с гнездами ласточек и услышите историю 📖 Золотой горы ⛰️. А затем мы посетим музей 🖼 «Золотая шахта», где вы попробуете намыть золота и взять на память уральские самоцветы.

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