Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала

Побывать в исходной точке мировой золотодобычи и проникнуть в историю и легенды этих мест

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Добро пожаловать в золотой Клондайк Урала! В Березовском вы перенесетесь в эпоху золотой лихорадки, увидите самые старые действующие золотые рудники на планете и услышите местные предания о сокровищах.

Мы пройдем по Золотым Пескам, поговорим о легендарных золотодобытчиках, а после сами попробуем добыть уральские самоцветы.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 100 ₽ за экскурсию

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Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала

Что вас ожидает

Хроники уральского Клондайка
Всего 20 минут пути — и вы в золотом сердце Урала, не похожем на типичные заводские городки. Вы увидите старинные старообрядческое села, жители которых первыми обнаружили золото в окрестностях Березовского, и поймете, почему именно отсюда началась Золотая лихорадка Урала, Сибири и Аляски. А еще я расскажу легенды о Чуди, о Золотом Полозе, Огневушке Поскакушке, золотых муравьях и приметах, которые указывали золотодобытчикам путь к сокровищам.

Золотая эпоха в лицах
Сокровища Березовского несколько веков притягивали сюда монархов, ученых, путешественников и писателей. Например, вы услышите о горном инженере Льве Брусницине, рассмотрите сказочный дом резчика по дереву Вольхина. А в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых мы перенесемся во времена, «когда белье стирать „для шику“ в Париж отправляли, свадьбы по году играли, лошадей шампанским мыли, а за ночь в карты состояние проигрывали».

Прогулка по золотому плато
Через уютный сосновый бор мы выйдем к Золотым Пескам — поразительному рукотворному ландшафту. Вы полюбуетесь фантастическим песчаным плато с голубым озером посередине, увидите заросли облепихи с гнездами ласточек и услышите историю 📖 Золотой горы ⛰️. А затем мы посетим музей 🖼 «Золотая шахта», где вы попробуете намыть золота и взять на память уральские самоцветы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд на маршрутке — 28 руб. в один конец, а также посещение музеев (по желанию): Музей золота — 150 руб. ; музей-шахта — 270 руб. с человека
  • Кроме того, по предварительной договоренности мы сможем посетить действующую золоторудную шахту «Северная», спуститься под землю на 500 метров и приобщиться к братству золотоискателей в шахтерской столовой с прекрасной кухней и символическим ценником
Начало и место завершения
🚩 в районе площади 1905г
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала
Путешествие в Березовский: золотое сердце Урала

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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