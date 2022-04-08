Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы узнаете, что было на месте «Свердловских Черемушек», почему строительство решили начать именно здесь, какие идеи архитекторов удалось воплотить в жизнь, а от каких пришлось отказаться. За сколько дней возводился панельный дом, сколько квадратных метров жилья сдавалось в год и какие попытки реконструкции «хрущевок» предпринимались впоследствии.

«Хрущевки» в лицах

Я поделюсь личными историями новоселов, раскрою народные названиях улиц и расскажу, где открылась первая частная радиостанция города. А еще вы услышите, какие известные писатели поселили героев своих книг на Юго-Западе Екатеринбурга и как с Черемушками связан Дмитрий Шостакович. Какие анекдоты рассказывали о «панельках» и почему их строительство было овеяно небывалым романтизмом.

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