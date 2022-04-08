Путешествие в «Свердловские Черемушки»

Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга

Индивидуальная
В конце 50-х годов в СССР началась эра массового жилищного строительства — и на бывших окраинах городов стали появляться обширные микрорайоны.

По аналогии с московской экспериментальной площадкой их прозвали местными «Черемушками».

Есть такой квартал и в Екатеринбурге, в нем я живу уже более сорока лет.

Приглашаю прогуляться по нему вместе!
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы узнаете, что было на месте «Свердловских Черемушек», почему строительство решили начать именно здесь, какие идеи архитекторов удалось воплотить в жизнь, а от каких пришлось отказаться. За сколько дней возводился панельный дом, сколько квадратных метров жилья сдавалось в год и какие попытки реконструкции «хрущевок» предпринимались впоследствии.

«Хрущевки» в лицах

Я поделюсь личными историями новоселов, раскрою народные названиях улиц и расскажу, где открылась первая частная радиостанция города. А еще вы услышите, какие известные писатели поселили героев своих книг на Юго-Западе Екатеринбурга и как с Черемушками связан Дмитрий Шостакович. Какие анекдоты рассказывали о «панельках» и почему их строительство было овеяно небывалым романтизмом.

Организационные детали

  • Часть пути мы проделаем на трамвае, стоимость проезда включена в стоимость экскурсии
  • Экскурсия закончится в парковой зоне. Рядом есть 2 заведения общепита, где можно вкусно и недорого перекусить.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе перекрестка улиц Куйбышева-Шейнкмана
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Екатеринбурге

Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Светлана
Нет отзывов
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург
4 100 за 1-6 чел.
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
Нет отзывов
Подворотни центральных улиц: как Екатеринбург стал Свердловском
Прогулка по страницам истории столицы Урала на которой мы погрузимся
7 000 за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург - заповедник конструктивизма»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Анатолий
4.3
7 отзывов
Пешеходная экскурсия «Екатеринбург - заповедник конструктивизма»
Екатеринбург - первый на планете город по количеству зданий в стиле конструктивизма
1 040 за 1 человека
Екатеринбург - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Айдар
4.9
7 отзывов
Екатеринбург - путешествие во времени
Обзорная экскурсия по самым важным и живописным местам города
475 за 1 человека
Бизнесмены старого Екатеринбурга
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Артём
4
2 отзыва
Бизнесмены старого Екатеринбурга
Приглашаю вас отправится в путешествие по купеческому Екатеринбургу начиная с XIX века
3 000 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Профсервис
5
21 отзыв
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Маршрут автомобильной экскурсии включает популярные достопримечательности Екатеринбурга - от Плотинки до здания
от 6 500 за 1-2 чел.
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Артём
5
3 отзыва
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом
5 500 за 1-4 чел.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
"Эта музыка будет вечной", "А я похож на новый Икарус", "Я на тебе как на войне"… Если вы можете продолжить хотя бы одну
4 000 за 1-15 чел.
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Анатолий
Нет отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
1 040 за 1 человека
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Людмила
4.8
5 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
Узнать, что за жизнь кипит за парадными фасадами, отыскать следы прошлых эпох и понять душу города
4 550 за 1-3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
4.7
41 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Екатеринбург - город контрастный
2 900 за 1-5 чел.
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елизавета
Нет отзывов
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что
11 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ