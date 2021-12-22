Основатели и мастера уральской столицы

В первый день мы отправимся к площади 1905 года на Екатеринбургском метрополитене по самым уютным станциям с историей «От первого ковша».

Посетим храм «Большой Златоуст». Здесь у вас будет возможность подняться на колокольню, сделать фотографии города с высоты более 60 метров и ударить в колокол под рекомендации звонаря.

Мы посмотрим экспозиции музея Изобразительных искусств. Погуляем по скверу «Плотинка» с экскурсией у камня любви, капсулы времени, памятника основателям, к водонапорной башне. Через Памятник Мамина-Сибиряка, памятник Бажова, Дом Севастьянова, нулевой километр города, через Памятник архитектуры и символ конструктивизма отправимся в музей истории Екатеринбурга.

Последний император и первый президент на границе Европы и Азии

Утром второго дня мы отправимся к символу границы Европы и Азии. Посетим мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме — место тайного захоронения Царской семьи.

После обеда отправимся в Храм-на-крови. А также, вы увидите красивейшее здание начала XIX века, овеянное множеством легенд — дворец купцов Расторгуевых-Харитоновых, старинную Вознесенскую церковь, Патриаршее подворье и часовню Св. преподобной мученицы Елизаветы Федоровны.

Посмотрим экспозиции в музее первого президента «Музей Бориса Ельцина» и прогуляемся вдоль реки Исеть к площади 1905 года.

Наследие заводчиков Демидовых

На третий день мы поедем в город Невьянск. В пути вы узнаете об освоении Урала русскими переселенцами, о коренных жителях манси, которых русские называли вогулами, об Уральских горах, легендах и золотой лихорадке на Урале.

Мы посетим Невьянскую наклонную башню — символ власти и могущества знаменитых заводчиков Демидовых на Урале. Познакомимся с ее историей и поднимемся на смотровую площадку. Посетим Спасо-Преображенский храм.

После обеда поедем в Нижний Тагил. Здесь мы посетим музей «Демидовская дача» и историко-технического музея «Дом Черепановых».

Важно знать: