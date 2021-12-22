Символ наследия - трехдневный тур по Уралу

Авторская программа турфирмы «Аркаим-Трэвел» по Екатеринбургу и Уралу

В группе
до 30 чел.
Авторская программа турфирмы «Аркаим-Трэвел» по Екатеринбургу и Уралу.

С размещением в уютном трёхзвездочном отеле, завтраками и обедами.

В программе присутствуют все важные достопримечательности и объекты для полной картины.

Каждый день несет конкретную информацию, конкретного направления, мысли, идеи, личностей.
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу
Символ наследия - трехдневный тур по Уралу

Что вы увидите 🤩

  • Посещение храма «Большой Златоуст»
  • Посещение музея Изобразительный искусств
  • Посещение музея истории Екатеринбурга
  • Символ границы Европы и Азии
  • Экскурсия в мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме
  • Экскурсия в Храм-на-кров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Основатели и мастера уральской столицы

В первый день мы отправимся к площади 1905 года на Екатеринбургском метрополитене по самым уютным станциям с историей «От первого ковша».
Посетим храм «Большой Златоуст». Здесь у вас будет возможность подняться на колокольню, сделать фотографии города с высоты более 60 метров и ударить в колокол под рекомендации звонаря.
Мы посмотрим экспозиции музея Изобразительных искусств. Погуляем по скверу «Плотинка» с экскурсией у камня любви, капсулы времени, памятника основателям, к водонапорной башне. Через Памятник Мамина-Сибиряка, памятник Бажова, Дом Севастьянова, нулевой километр города, через Памятник архитектуры и символ конструктивизма отправимся в музей истории Екатеринбурга.
Последний император и первый президент на границе Европы и Азии
Утром второго дня мы отправимся к символу границы Европы и Азии. Посетим мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме — место тайного захоронения Царской семьи.
После обеда отправимся в Храм-на-крови. А также, вы увидите красивейшее здание начала XIX века, овеянное множеством легенд — дворец купцов Расторгуевых-Харитоновых, старинную Вознесенскую церковь, Патриаршее подворье и часовню Св. преподобной мученицы Елизаветы Федоровны.
Посмотрим экспозиции в музее первого президента «Музей Бориса Ельцина» и прогуляемся вдоль реки Исеть к площади 1905 года.

Наследие заводчиков Демидовых

На третий день мы поедем в город Невьянск. В пути вы узнаете об освоении Урала русскими переселенцами, о коренных жителях манси, которых русские называли вогулами, об Уральских горах, легендах и золотой лихорадке на Урале.
Мы посетим Невьянскую наклонную башню — символ власти и могущества знаменитых заводчиков Демидовых на Урале. Познакомимся с ее историей и поднимемся на смотровую площадку. Посетим Спасо-Преображенский храм.
После обеда поедем в Нижний Тагил. Здесь мы посетим музей «Демидовская дача» и историко-технического музея «Дом Черепановых».

Важно знать:

  • Вам нужно будет самостоятельно заселиться в Marins Park Hotel. Проживание в двухместном номере входит в стоимость экскурсии.
  • Возможно заселение в одноместный номер по согласованию.
  • До заезда в отель багаж вы можете бесплатно оставить в камере хранения отеля.
  • Завтраки и обеды включены в стоимость.
  • В свободное время, по желанию, можно поужинать в тематическом ресторане уральской кухни с мастер-классом по лепке пельменей под руководством профессиональных поваров. Оплачивается заранее дополнительно, стоимость 1000р.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт – автобус/микроавтобус туристического класса.
  • Проживание в «Маринс Парк Отель» 3*
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Организация — Гиды, входные билеты, экскурсии, музеи, экскурсоводы по программе.
Что не входит
  • Ужины
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Вам нужно будет самостоятельно заселиться в Marins Park Hotel. Проживание в двухместном номере входит в стоимость экскурсии.
  • До заезда в отель багаж вы можете бесплатно оставить в камере хранения отеля.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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