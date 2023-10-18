Несложный треккинг по таёжным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
Чусовая прекрасна в любое время года: её русло петляет среди тайги, между камнями-бойцами, от одной пристани до другой.
Осенью мы увидим желтеющие лиственницы с огоньками рябины, зимой — заснеженные сосны, весной — цветущие сады. Посетим деревушки, увидим плотину, декорации золотого прииска и подвесной мост. А на знаменитых скалах устроим пикник с пирогами и иван-чаем.
Осенью мы увидим желтеющие лиственницы с огоньками рябины, зимой — заснеженные сосны, весной — цветущие сады. Посетим деревушки, увидим плотину, декорации золотого прииска и подвесной мост. А на знаменитых скалах устроим пикник с пирогами и иван-чаем.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Живописная красота реки Чусовой восхищает не меньше, чем её географическая уникальность и историческая ценность. Это единственная река, которая пробила Уральский хребет и стала водным путём из Сибири в Европу. Тогда на ней можно было встретить заводы и пристани, церкви и языческие капища, пещеры и скиты староверов. В наши дни сюда приезжают туристы, сплавщики, скалолазы, художники, писатели и все, кто хочет вдохнуть чистого воздуха и провести время на фоне настоящей уральской природы.
По берегам Угрюм-реки
- В Екатеринбурге я встречу вас на автомобиле, дорога к реке займёт около 1 часа.
- По дороге я расскажу историю горнозаводского Урала и реки Чусовой.
- Мы посетим стелу на границе Европы и Азии, увидим работу Эрнста Неизвестного «Маска Скорби» и гору Волчиху, которая географически разделяет две части света.
- Прогуляемся вдоль реки и исследуем природные чудеса на её берегах: скалы и камни, в разломах которых археологи регулярно находят древние артефакты.
- По желанию сможем поесть самолепные уральские пельмени (обед не входит в стоимость экскурсии), а если останется время — посетить Музей горнозаводской цивилизации в г. Первоуральске (вход свободный).
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Екатеринбурге
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 450 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а еще пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и все время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них еще больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!
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