Сказочная Чусовая

Несложный треккинг по таёжным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Чусовая прекрасна в любое время года: её русло петляет среди тайги, между камнями-бойцами, от одной пристани до другой.

Осенью мы увидим желтеющие лиственницы с огоньками рябины, зимой — заснеженные сосны, весной — цветущие сады. Посетим деревушки, увидим плотину, декорации золотого прииска и подвесной мост. А на знаменитых скалах устроим пикник с пирогами и иван-чаем.
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Сказочная Чусовая
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная красота реки Чусовой восхищает не меньше, чем её географическая уникальность и историческая ценность. Это единственная река, которая пробила Уральский хребет и стала водным путём из Сибири в Европу. Тогда на ней можно было встретить заводы и пристани, церкви и языческие капища, пещеры и скиты староверов. В наши дни сюда приезжают туристы, сплавщики, скалолазы, художники, писатели и все, кто хочет вдохнуть чистого воздуха и провести время на фоне настоящей уральской природы.

По берегам Угрюм-реки

  • В Екатеринбурге я встречу вас на автомобиле, дорога к реке займёт около 1 часа.
  • По дороге я расскажу историю горнозаводского Урала и реки Чусовой.
  • Мы посетим стелу на границе Европы и Азии, увидим работу Эрнста Неизвестного «Маска Скорби» и гору Волчиху, которая географически разделяет две части света.
  • Прогуляемся вдоль реки и исследуем природные чудеса на её берегах: скалы и камни, в разломах которых археологи регулярно находят древние артефакты.
  • По желанию сможем поесть самолепные уральские пельмени (обед не входит в стоимость экскурсии), а если останется время — посетить Музей горнозаводской цивилизации в г. Первоуральске (вход свободный).

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Екатеринбурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Зимние
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Река Чусовая
Треккинг и походы

Похожие туры из Екатеринбурга

Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Раскрыть культурные, промышленные и природные чудеса уральской столицы
возле Исторического сквера
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
2 000 за всё до 4 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
в поселке Бажуково
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
5 200 за всё до 10 чел.
Самоцветный пояс Уральской глубинки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самоцветный пояс Уральской глубинки
Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
4 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ