Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд

Исследовать мистическую изнанку города и побывать в самых загадочных уголках уральской столицы

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Словно в плавильных печах Урала, в характере и облике Екатеринбурга соединились традиции народа чудь, викингов и греков, старообрядцев и рудознатцев.

Все они оставили на этих землях свои предания, сказки и легенды.

Чтобы распутать этот клубок культур, мы прогуляемся по самым таинственным местам Екатеринбурга и проникнем в его древние секреты.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд

Что вас ожидает

У истоков города…
Сперва мы поднимемся на Вознесенскую горку, с которой открывается вид на Екатеринбург и долину реки Исеть, где тысячи лет назад паслись стада мамонтов, а после пробирались по подземным ходам кержаки в тайную молельню. Вы узнаете о Тюремном замке, что таился у подножия горы ⛰️, о поисках золотой жилы и о том, как это место связано с последним императором. Мы попробуем расслышать голос речки Мельковки, найдем земляные валы от старой крепостной стены, защищавшей город 🏙️ от Пугачева. И вспомним предания о том, где «шкелетина на ржавых цепях висит».

Что скрывает Екатеринбург
Вместе мы разберемся, как дача маршала Жукова связана со старинным Ново-Тихвинским монастырем, и раскроем тайну его подземелий. Посетим некрополь, где обрели покой 9 туристов группы Дятлова, и попробуем отделить в этой истории 📖 факты от мифов. Вы услышите, где искали золото Колчака, выясните, что такое «Отряси нога» и «Волчий порядок», где и как наказывали провинившихся в прошлые века. И это еще не все!

В конце путешествия вы сможете попробовать уральские блюда в «Пельменной» в старинном особняке, у которого тоже припасено для нас немало загадок и историй. А еще на память получите книгу о легендарном Чуде Урала.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые хотят изучить таинственную изнанку города и пополнить коллекцию уральских баек, легенд и историй.

Начало и место завершения
🚩 на набережной пруда у ротонды
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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