Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Что вас ожидает

У истоков города…

Сперва мы поднимемся на Вознесенскую горку, с которой открывается вид на Екатеринбург и долину реки Исеть, где тысячи лет назад паслись стада мамонтов, а после пробирались по подземным ходам кержаки в тайную молельню. Вы узнаете о Тюремном замке, что таился у подножия горы ⛰️, о поисках золотой жилы и о том, как это место связано с последним императором. Мы попробуем расслышать голос речки Мельковки, найдем земляные валы от старой крепостной стены, защищавшей город 🏙️ от Пугачева. И вспомним предания о том, где «шкелетина на ржавых цепях висит».

Что скрывает Екатеринбург

Вместе мы разберемся, как дача маршала Жукова связана со старинным Ново-Тихвинским монастырем, и раскроем тайну его подземелий. Посетим некрополь, где обрели покой 9 туристов группы Дятлова, и попробуем отделить в этой истории 📖 факты от мифов. Вы услышите, где искали золото Колчака, выясните, что такое «Отряси нога» и «Волчий порядок», где и как наказывали провинившихся в прошлые века. И это еще не все!

В конце путешествия вы сможете попробовать уральские блюда в «Пельменной» в старинном особняке, у которого тоже припасено для нас немало загадок и историй. А еще на память получите книгу о легендарном Чуде Урала.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые хотят изучить таинственную изнанку города и пополнить коллекцию уральских баек, легенд и историй.