Тайны свердловского «Пентагона»

Посетить незавершённый советский небоскрёб и раскрыть его историю с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю на авторскую экскурсию по Дому Промышленности, который в народе называют «Пентагон». Это закрытое здание, куда не пускают посторонних. Чтобы проводить экскурсии, я специально снял в нём кабинет и организовал фотоэкспозицию.

Вы узнаете, чем же так интересен «Пентагон», почему он не стал «первым советским небоскрёбом» и какова его роль в истории страны.
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Тайны свердловского «Пентагона»
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Пентагон» изнутри

Мы начнём экскурсию со знакомства с центром советского Свердловска — площадью Парижской Коммуны. Вы расшифруете её градостроительный смысл и получите наглядное представление о конструктивистской архитектуре и советском авангарде. Далее мы зайдём внутрь «Пентагона», куда не добираются другие экскурсии. Пройдём по этажам, рассмотрим сохранившиеся детали убранства, лифты 1930-х годов, лепнину и барельефы. А также посетим один из кабинетов, где на основе фотоэкспозиции я подробно расскажу о нюансах проектирования и этапах строительства здания.

Дом с удивительной историей

Мы осмотрим «Пентагон» не только изнутри, но и снаружи. Обойдём его вокруг и оценим архитектурные особенности всех восьми корпусов. Сравним первоначальный проект с реально построенным зданием и поговорим о его судьбе. Вы узнаете, кто работает в «Пентагоне», какая экосистема сложилась в окружающем его квартале в советское время и какие изменения она претерпела в 1990-е и нулевые годы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Ленина, 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
13 мар 2023
Мы очень хотели попасть на эту экскурсию. И Владимир провел её для нас.
Погода была очень холодная, поэтому мы попросили провести её в помещении. И Владимир пошёл нам навстречу, изменив маршрут и подготовив дополнительные материалы.
История здания очень интересная. Внутрь просто так не попасть.
Благодаря Владимиру мы смогли увидеть, как все происходило, смотрели фотографии, удивляюсь задуманному в те времена.
Рекомендуем тем, кто интересуется прошлым и хочет узнать больше, чем видно снаружи.
Благодарим Владимира, было очень интересно!
Мы очень хотели попасть на эту экскурсию. И Владимир провел её для нас.Мы очень хотели попасть на эту экскурсию. И Владимир провел её для нас.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Индивидуальные
Пешеходные
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Для студентов

Похожие туры из Екатеринбурга

Узнать Екатеринбург за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
189 отзывов
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов - калейдоскоп истории в одной прогулке
в районе метро пл. 1905 года
16 мар
19 мар
21 мар
22 мар
650 за человека
Знакомьтесь, Екатеринбург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
9 отзывов
Знакомьтесь, Екатеринбург
Погулять по историческому центру и услышать интересные истории
на площади 1905 года
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
2 150 за всё до 10 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
23 отзыва
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
у Дворца молодежи
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ