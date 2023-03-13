Приглашаю на авторскую экскурсию по Дому Промышленности, который в народе называют «Пентагон». Это закрытое здание, куда не пускают посторонних. Чтобы проводить экскурсии, я специально снял в нём кабинет и организовал фотоэкспозицию. Вы узнаете, чем же так интересен «Пентагон», почему он не стал «первым советским небоскрёбом» и какова его роль в истории страны.

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Описание

Что вас ожидает

«Пентагон» изнутри

Мы начнём экскурсию со знакомства с центром советского Свердловска — площадью Парижской Коммуны. Вы расшифруете её градостроительный смысл и получите наглядное представление о конструктивистской архитектуре и советском авангарде. Далее мы зайдём внутрь «Пентагона», куда не добираются другие экскурсии. Пройдём по этажам, рассмотрим сохранившиеся детали убранства, лифты 1930-х годов, лепнину и барельефы. А также посетим один из кабинетов, где на основе фотоэкспозиции я подробно расскажу о нюансах проектирования и этапах строительства здания.

Дом с удивительной историей

Мы осмотрим «Пентагон» не только изнутри, но и снаружи. Обойдём его вокруг и оценим архитектурные особенности всех восьми корпусов. Сравним первоначальный проект с реально построенным зданием и поговорим о его судьбе. Вы узнаете, кто работает в «Пентагоне», какая экосистема сложилась в окружающем его квартале в советское время и какие изменения она претерпела в 1990-е и нулевые годы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.