Как насчёт того, чтобы устроить себе день открытий? На прогулке по центру города я проведу вас через несколько веков и эпох: от древнего Урала времён образования гор и морей до Старого Екатеринбурга. Вы откроете для себя тайный мир городской природы, узнаете, какие мхи, травы, деревья, животные, птицы, рыбы и насекомые здесь обитают и как они приспособились к жизни в мегаполисе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наше путешествие пройдет по дендропарку и набережной реки Исеть. Когда-то здесь располагалась слобода купцов-старообрядцев, а в наши дни раскинулся уютный парк, скрывающий тайный мир городской природы. Здесь и состоится ваше знакомство с геологией и древней историей Урала, а также местной флорой и фауной.

Вы увидите

Старинную часовню

Купеческие усадьбы

«Золотой берег»

Три «спрятанные» реки

Земляной вал и мосты

Вы узнаете

Кто такой «Отряси-нога»

Вкусна ли была берёзовая каша

Что было на месте старой часовни и почему сюда все боялись ходить

Что делали в парке искатели золота и немецкие военнопленные

Сколько лет сосне и елочке и где можно найти домики обитателей парка

Во время прогулки и детям, и взрослым будет интересно поискать «золото», железную руду и старинные артефакты, потренироваться в древнем искусстве лозоходства и пещерной живописи. А после экскурсии я подскажу места, где отведать местную кухню в лучших традициях «обжорных рядов» Хлебной площади.