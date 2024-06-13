Тайные миры старого парка

Дружеская прогулка с краеведом-натуралистом по укромным зелёным уголкам в центре Екатеринбурга
Как насчёт того, чтобы устроить себе день открытий? На прогулке по центру города я проведу вас через несколько веков и эпох: от древнего Урала времён образования гор и морей до Старого Екатеринбурга.

Вы откроете для себя тайный мир городской природы, узнаете, какие мхи, травы, деревья, животные, птицы, рыбы и насекомые здесь обитают и как они приспособились к жизни в мегаполисе.
Тайные миры старого парка
Тайные миры старого парка
Тайные миры старого парка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наше путешествие пройдет по дендропарку и набережной реки Исеть. Когда-то здесь располагалась слобода купцов-старообрядцев, а в наши дни раскинулся уютный парк, скрывающий тайный мир городской природы. Здесь и состоится ваше знакомство с геологией и древней историей Урала, а также местной флорой и фауной.

Вы увидите

  • Старинную часовню
  • Купеческие усадьбы
  • «Золотой берег»
  • Три «спрятанные» реки
  • Земляной вал и мосты

Вы узнаете

  • Кто такой «Отряси-нога»
  • Вкусна ли была берёзовая каша
  • Что было на месте старой часовни и почему сюда все боялись ходить
  • Что делали в парке искатели золота и немецкие военнопленные
  • Сколько лет сосне и елочке и где можно найти домики обитателей парка

Во время прогулки и детям, и взрослым будет интересно поискать «золото», железную руду и старинные артефакты, потренироваться в древнем искусстве лозоходства и пещерной живописи. А после экскурсии я подскажу места, где отведать местную кухню в лучших традициях «обжорных рядов» Хлебной площади.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В дендропарке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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