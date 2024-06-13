Как насчёт того, чтобы устроить себе день открытий? На прогулке по центру города я проведу вас через несколько веков и эпох: от древнего Урала времён образования гор и морей до Старого Екатеринбурга.
Вы откроете для себя тайный мир городской природы, узнаете, какие мхи, травы, деревья, животные, птицы, рыбы и насекомые здесь обитают и как они приспособились к жизни в мегаполисе.
Вы откроете для себя тайный мир городской природы, узнаете, какие мхи, травы, деревья, животные, птицы, рыбы и насекомые здесь обитают и как они приспособились к жизни в мегаполисе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наше путешествие пройдет по дендропарку и набережной реки Исеть. Когда-то здесь располагалась слобода купцов-старообрядцев, а в наши дни раскинулся уютный парк, скрывающий тайный мир городской природы. Здесь и состоится ваше знакомство с геологией и древней историей Урала, а также местной флорой и фауной.
Вы увидите
- Старинную часовню
- Купеческие усадьбы
- «Золотой берег»
- Три «спрятанные» реки
- Земляной вал и мосты
Вы узнаете
- Кто такой «Отряси-нога»
- Вкусна ли была берёзовая каша
- Что было на месте старой часовни и почему сюда все боялись ходить
- Что делали в парке искатели золота и немецкие военнопленные
- Сколько лет сосне и елочке и где можно найти домики обитателей парка
Во время прогулки и детям, и взрослым будет интересно поискать «золото», железную руду и старинные артефакты, потренироваться в древнем искусстве лозоходства и пещерной живописи. А после экскурсии я подскажу места, где отведать местную кухню в лучших традициях «обжорных рядов» Хлебной площади.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В дендропарке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 807 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
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