Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка

Добраться до причудливых каменных останцев и открыть старинные предания горного края

Индивидуальная
Это небольшое путешествие в таежные горы Среднего Урала — к местам, связанным с легендами чуди и сказками Бажова, байками рудознатцев и обрядами вогулов.

Я проведу вас к причудливым останцам Закудыкиных гор, покажу троллей и драконов, помогу ощутить дух вековых лесов и отыскать Каменный цветок на вершине горы.

А после мы сможем согреться и перекусить в уютной избушке.
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
Уральская тайга: треккинг к тайнам Каменного цветка
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Что вас ожидает

Каменные идолы, созданные природой

По старинной железной дороге мы доберемся до поселка Аять. Лесные тропы приведут нас к сказочным останцам Закудыкиных гор: под ветвями вековых елей здесь притаились тролли, хребты драконов, личины древних богов, мельницы эльфов. Зимой мы встретим на снегу следы животных, летом соберем лесные ягоды, от жимолости до земляники, и в любое время года надышимся воздухом, пропитанным ароматами смолы и хвои. Я расскажу, как силами времени, камня и ветра создаются «кружевные скалы, кошачьи лапы, пальцы великанов». А на вершине горы мы отыщем Каменный цветок самой Хозяйки Медной горы.

Сказки, истории и легенды Урала

В местах, по которым мы пройдем, рождались древние чудские легенды, вдохновлявшие дедушку Бажова. Здесь же располагались древние святилища лесной цивилизации вогулов, а позже бродили с рогульками рудознатцы Демидова. Хитники и золотоискатели по ночам всматривались в огонь костра в надежде увидеть Огневушку-Поскакушку. В пути я расскажу эти и другие истории уральских гор и лесов.

На обратном пути мы сможем пообедать и посидеть у огня в лесной избушке. С вершины скалистого хребта здесь можно окинуть взглядом лесные просторы и вершины гор на десятки километров вокруг.

Наш маршрут: поселок Аять — Кырманские скалы — увал Кобылья голова — скалы Каменный цветок — скалы Рубель — лесная хижина — станция Аять.

Организационные детали

  • К месту начала маршрута мы доберемся на электричке. Время до пос. Аять в пути — 1 час, стоимость билета в обе стороны — 196 руб.
  • Возвращение в Екатеринбург: в холодное время — в 16:43, в теплое время (по желанию) — в 19:14
  • Протяженность нашего маршрута — около 12 (+2) км, простой для прохождения
  • Выбирайте одежду и обувь по погоде и удобную для прогулок по лесу. Стоит прихватить с собой перекус и воду, в холодное время — термос.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на железнодорожном вокзале
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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