Что вас ожидает

Каменные идолы, созданные природой

По старинной железной дороге мы доберемся до поселка Аять. Лесные тропы приведут нас к сказочным останцам Закудыкиных гор: под ветвями вековых елей здесь притаились тролли, хребты драконов, личины древних богов, мельницы эльфов. Зимой мы встретим на снегу следы животных, летом соберем лесные ягоды, от жимолости до земляники, и в любое время года надышимся воздухом, пропитанным ароматами смолы и хвои. Я расскажу, как силами времени, камня и ветра создаются «кружевные скалы, кошачьи лапы, пальцы великанов». А на вершине горы мы отыщем Каменный цветок самой Хозяйки Медной горы.

Сказки, истории и легенды Урала

В местах, по которым мы пройдем, рождались древние чудские легенды, вдохновлявшие дедушку Бажова. Здесь же располагались древние святилища лесной цивилизации вогулов, а позже бродили с рогульками рудознатцы Демидова. Хитники и золотоискатели по ночам всматривались в огонь костра в надежде увидеть Огневушку-Поскакушку. В пути я расскажу эти и другие истории уральских гор и лесов.

На обратном пути мы сможем пообедать и посидеть у огня в лесной избушке. С вершины скалистого хребта здесь можно окинуть взглядом лесные просторы и вершины гор на десятки километров вокруг.

Наш маршрут: поселок Аять — Кырманские скалы — увал Кобылья голова — скалы Каменный цветок — скалы Рубель — лесная хижина — станция Аять.

Организационные детали