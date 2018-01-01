Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников

Изучить неоклассическую сталинскую архитектуру и понаблюдать за птицами

Втузгородок – район, спроектированный на рубеже 1920-30-х годов на окраине Свердловска.

Я расскажу, почему он так называется и кто там живет.

Мы прогуляемся по живописному дендрологическому парку, понаблюдаем за птицами в специальный бинокль и обойдем старые кварталы, которые хранят немало интересных историй.
Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников
Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников
Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников
Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников
Втузгородок: город-сад для ботанов и ботаников

Что вас ожидает

Растения и птицы Втузгородка

Наша экскурсия начнется с рассказов о зеленых бульварах и аллеях. Мы заглянем в дендрарий, где растет более 300 видов деревьев и кустарников, увидим нехарактерные для уральских широт растения и обсудим историю манчжурского ореха. Для наблюдения за местными птичками возьмем орнитологический бинокль — он поможет разглядеть гнездящихся здесь синиц, поползня, зяблика и дятлов, а если повезёт, то и соловья.

Архитектура городка

Прогуливаясь по Втузгородку, вы увидите выразительные здания 1950-х годов. Я расскажу об уникальных коттеджах, построенных в середине 20 века, и покажу «Республику Ладыгина» – самоорганизацию местных жителей, которые защищают район от высотной застройки. Также мы увидим один из корпусов общежития УрФУ. Около него я расскажу о местных ученых и выдающихся выпускниках университета, а также объясню, почему Мариэтта Шагинян назвала Втузгородок городок «музеем изящных искусств».

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 3-х лет
  • Обед в кофейне оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на углу ул. Восточной и пр. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Dmitry
Dmitry
Меня зовут Дмитрий и я коренной екатеринбуржец. Более 5 лет разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Себя называю исследователем города. Благодаря профессиональной деятельности стал специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — политолог (есть научная степень кандидата политических наук). Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге. С 2018 года возглавляю Центр авторских экскурсий, три года руковожу Школой городских маршрутов.
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