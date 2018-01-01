Что вас ожидает

Растения и птицы Втузгородка

Наша экскурсия начнется с рассказов о зеленых бульварах и аллеях. Мы заглянем в дендрарий, где растет более 300 видов деревьев и кустарников, увидим нехарактерные для уральских широт растения и обсудим историю манчжурского ореха. Для наблюдения за местными птичками возьмем орнитологический бинокль — он поможет разглядеть гнездящихся здесь синиц, поползня, зяблика и дятлов, а если повезёт, то и соловья.

Архитектура городка

Прогуливаясь по Втузгородку, вы увидите выразительные здания 1950-х годов. Я расскажу об уникальных коттеджах, построенных в середине 20 века, и покажу «Республику Ладыгина» – самоорганизацию местных жителей, которые защищают район от высотной застройки. Также мы увидим один из корпусов общежития УрФУ. Около него я расскажу о местных ученых и выдающихся выпускниках университета, а также объясню, почему Мариэтта Шагинян назвала Втузгородок городок «музеем изящных искусств».

Организационные детали