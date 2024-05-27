читать дальше

что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!