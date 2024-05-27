3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного Ельца, посетив Знаменский монастырь, Городской парк, Дом-музей Хренникова и другие исторические места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Ельца
Прогулка по старинным улицам Ельца, посещение домов-музеев, церквей и других памятников истории и культуры города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Прогулка по Ельцу, связанному с жизнью Ивана Бунина. Посетите гимназию, парк, музей и другие значимые места. Увлекательное путешествие на вашем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо за отличную экскурсию по г. Ельццу.
- ИИрина11 марта 2024Прекрасный гид Елена провела незабываемую экскурсию. Огромное спасибо
- ААлександр13 июля 2022Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью,
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Популярные экскурсии»
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