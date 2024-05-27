Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного Ельца, посетив Знаменский монастырь, Городской парк, Дом-музей Хренникова и другие исторические места
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Ельца
Прогулка по старинным улицам Ельца, посещение домов-музеев, церквей и других памятников истории и культуры города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Прогулка по Ельцу, связанному с жизнью Ивана Бунина. Посетите гимназию, парк, музей и другие значимые места. Увлекательное путешествие на вашем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Спасибо за отличную экскурсию по г. Ельццу.
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Прекрасный гид Елена провела незабываемую экскурсию. Огромное спасибо
  • А
    Александр
    13 июля 2022
    Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
    Замечательная прогулка по Ельцу с экскурсоводом Валентиной Ивановной! История небольшого провинциального города была рассказана в деталях и с такой любовью,
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    что мы тоже попали под обаяние Ельца. Своим экскурсантам Валентина Ивановна предоставляет возможность сравнить современное состояние храмов, улиц, домов с тем, как они выглядели много лет назад, демонстрируя фотографии. Таким образом, вместе с ельчанами мы прожили их многовековую историю! Большая удача, когда о городе рассказывает человек, искренне влюбленный в него!

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
  2. Обзорная экскурсия по Ельцу
  3. По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Вознесенский собор
  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в августе 2024
Сейчас в Ельце в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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