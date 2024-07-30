3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
7 авг в 15:00
8 авг в 09:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
7 авг в 14:00
8 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 июля 2024Вячеслав Александрович - знаток и патриот Ельца, с его помощью удалось не только узнать о жизни этого старинного русского города,
- ЛЛюдмила29 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Елена замечательный рассказчик! Было очень интересно и 3 часа пролетели как 30 минут. Очень много нового узнали о Ельце. Очень рекомендую данную экскурсию и Елену, как экскурсовода.
- ВВероника28 июля 2024Был экскурсовод Юля, мы приехали с подругами из Воронежа, чтобы пополнить копилку летних впечатлений и остались очень довольны экскурсией по
- ТТатьяна28 июня 2024были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
- ЕЕлена26 июня 2024Замечательный город и экскурсия. Погрузились в атмосферу старины, прогулялись по старинным улицам и прикоснулись к истории.
- ООксана17 мая 2024Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
- ААнна15 января 2023Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
- ТТатьяна7 января 2023Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
- ААнтон27 июля 2022Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Все»
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