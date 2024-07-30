Все – экскурсии в Ельце

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ельце, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Елец - место, где остановилось время
На машине
51 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
7 авг в 15:00
8 авг в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
На машине
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
7 авг в 14:00
8 авг в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Вячеслав Александрович - знаток и патриот Ельца, с его помощью удалось не только узнать о жизни этого старинного русского города,
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    но и почувствовать его дух, погрузиться в атмосферу былых времён, дополнить и расширить свои представления об известных, казалось бы, событиях и личностях. Впечатлены и благодарны!

  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Экскурсия очень понравилась! Елена замечательный рассказчик! Было очень интересно и 3 часа пролетели как 30 минут. Очень много нового узнали о Ельце. Очень рекомендую данную экскурсию и Елену, как экскурсовода.
  • В
    Вероника
    28 июля 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Был экскурсовод Юля, мы приехали с подругами из Воронежа, чтобы пополнить копилку летних впечатлений и остались очень довольны экскурсией по
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    старому историческому городу! Посещали монастырь и купель, узнали много городских историй и о жизни великих людей. Впечатлились красотой Вознесенского собора. Желаем городу процветания, а вам благодарных туристов

    Был экскурсовод Юля, мы приехали с подругами из Воронежа, чтобы пополнить копилку летних впечатлений и осталисьБыл экскурсовод Юля, мы приехали с подругами из Воронежа, чтобы пополнить копилку летних впечатлений и остались
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
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    влюбила нас в Елец. Мы совершенно не ожидали, что нам откроется такой многогранный город - военная история, торговая и политически важная во все времена точка страны, горожане - отстаивающие свой город, и творческие люди разных векторов - писатели Пришвин и Бунин, композитор Тихон Хренников и кружевницы прошлых веков. Мы очень благодарны нашему гиду и обязательно будем рекомендовать посещение Ельца.

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Замечательный город и экскурсия. Погрузились в атмосферу старины, прогулялись по старинным улицам и прикоснулись к истории.
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
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    наши вопросы были даны полные развёрнутые ответы. Мы много путешествуем по нашей стране, в каждом городе пользуемся услугами экскурсоводов, но Раиса останется в нашем сердце надолго и конечно же Елец.

  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
  • А
    Антон
    27 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Все»

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  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в августе 2024
Сейчас в Ельце в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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