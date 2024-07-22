2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Элиста: От сакральных мест до калмыцкой культуры
Погрузитесь в мир восточных традиций и современной культуры Элисты, исследуя её сакральные и исторические сокровища
Начало: КК «Пагода Семи дней», Элиста
Расписание: Время начала экскурсий возможно с 10:00 до 16:00 часов
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степная жемчужина: Индивидуальное путешествие в мир буддизма
Погрузитесь в мир уникальных традиций и культуры калмыков во время индивидуальной экскурсии по Элисте
Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Погрузитесь в атмосферу Азии в Элисте: Город шахмат, пагода Семи Дней, Золотые ворота и Золотая обитель Будды Шакьямуни ждут вас
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8 850₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 июля 2024Наян провел замечательную экскурсию, познакомил с самобытностью прекрасной Калмыкии! Экскурсия понравилась, было очень интересно слушать Наяна
- ААнастасия10 июля 2024Были проездом в Элисте и решили взять экскурсию по городу. Благодаря экскурсоводу Наяну узнали очень много интересного о буддизме и
- ВВладимир5 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили представление о городе, истории Калмыкии, увидели много знаковых достопримечательностей и посетили Золотую обитель Будды
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