Популярные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Элисте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Элиста: От сакральных мест до калмыцкой культуры
Погрузитесь в мир восточных традиций и современной культуры Элисты, исследуя её сакральные и исторические сокровища
Начало: КК «Пагода Семи дней», Элиста
Расписание: Время начала экскурсий возможно с 10:00 до 16:00 часов
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
22 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Элиста - степная жемчужина
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степная жемчужина: Индивидуальное путешествие в мир буддизма
Погрузитесь в мир уникальных традиций и культуры калмыков во время индивидуальной экскурсии по Элисте
Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Место силы - «Одинокий тополь»
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Частица Азии в Европе: сити-тур по Элисте
Погрузитесь в атмосферу Азии в Элисте: Город шахмат, пагода Семи Дней, Золотые ворота и Золотая обитель Будды Шакьямуни ждут вас
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8 850 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Элиста - степная жемчужина
    Наян провел замечательную экскурсию, познакомил с самобытностью прекрасной Калмыкии! Экскурсия понравилась, было очень интересно слушать Наяна
  • А
    Анастасия
    10 июля 2024
    Элиста - степная жемчужина
    Были проездом в Элисте и решили взять экскурсию по городу. Благодаря экскурсоводу Наяну узнали очень много интересного о буддизме и
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    о калмыках. Прошлись по красочным местам города и получили незабываемые воспоминания. Экскурсовод преподнёс всю информацию очень интересно и понятно, где-то даже наглядно показал, как и что делают. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Наяну за проведённую экскурсию.

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Элиста - степная жемчужина
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили представление о городе, истории Калмыкии, увидели много знаковых достопримечательностей и посетили Золотую обитель Будды
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    Шакьямуни. Благодаря Гилян всё прошло на одном дыхании. Гилян – гид по призванию, она прекрасно знает свой край, любит Калмыкию и умеет увлекательно о ней рассказывать. Экскурсия замечательная, рекомендуем всем! Ирина и Владимир / Туристы из Германии 👋

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
  2. «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
  3. Элиста - степная жемчужина
  4. Место силы - «Одинокий тополь»
  5. Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Какие места ещё посмотреть в Элисте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2024
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