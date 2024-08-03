2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭлиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 20:00
8 авг в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоколова3 августа 2024Идеально!!!
- ЕЕлена30 июля 202413.05 у нас проходила экскурсия в Элисте, которую проводила гид Гиляна. Прекрасная экскурсия, много интересной и подробной информации о городе,
- ЕЕлена27 июля 2024Экскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром нам назначили гида Наян. С
- ЕЕвгения27 июля 2024Спасибо огромное нашему экскурсоводу Константину!! Погружение в традиции Калмыкии состоялось на 5 с плюсом!! Максимально подробный рассказ о буддизме в Калмыкии, истории народа и его традициях!!
- IINESSA26 июля 2024Экскурсию проводил Наян, очень образованный и эрудированный гид, много рассказал исторических и культурных фактов Калмыкии. Остались очень довольны. Спасибо!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Большое спасибо Константину за экскурсию! Гид подробно и интересно рассказал про основы буддизма. Дети слушали с большим интересом и вниманием! Обязательно вернемся 🤗
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