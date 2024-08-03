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о истории народа. Посмотрели главный храм Калмыкии. Великолепный и прекрасный буддийский центр! Гид Гиляна профессионал своего дела, человек любящий свой край, и самое важное, умеющий о нем рассказывать с интересом! Время для нас пролетело незаметно. Большое спасибо! Рекомендуем экскурсию! С уважением, Елена и Виктор.