Все – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Элисте, цены от 5 335 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
На машине
165 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
166 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Подношение даров степным духам
На машине
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 20:00
8 авг в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соколова
    3 августа 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Идеально!!!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    13.05 у нас проходила экскурсия в Элисте, которую проводила гид Гиляна. Прекрасная экскурсия, много интересной и подробной информации о городе,
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    о истории народа. Посмотрели главный храм Калмыкии. Великолепный и прекрасный буддийский центр! Гид Гиляна профессионал своего дела, человек любящий свой край, и самое важное, умеющий о нем рассказывать с интересом! Время для нас пролетело незаметно. Большое спасибо! Рекомендуем экскурсию! С уважением, Елена и Виктор.

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром нам назначили гида Наян. С
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    ним мы неспешно прогулялись по центру, посетили все достопримечательности, потом посетили Золотой храм Будды Шакьямуни. Все рассказал, отвечал на вопросы, которые нас интересовали. Фотографировал нас. Экскурсией остались очень довольны.

    Экскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром намЭкскурсию мы заказали поздно вечером на 9:00 утра следующего дня, внесли предоплату на сайте. Утром нам
  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Спасибо огромное нашему экскурсоводу Константину!! Погружение в традиции Калмыкии состоялось на 5 с плюсом!! Максимально подробный рассказ о буддизме в Калмыкии, истории народа и его традициях!!
    Спасибо огромное нашему экскурсоводу Константину!! Погружение в традиции Калмыкии состоялось на 5 с плюсом!!
  • I
    INESSA
    26 июля 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсию проводил Наян, очень образованный и эрудированный гид, много рассказал исторических и культурных фактов Калмыкии. Остались очень довольны. Спасибо!
    Экскурсию проводил Наян, очень образованный и эрудированный гид, много рассказал историческихЭкскурсию проводил Наян, очень образованный и эрудированный гид, много рассказал исторических
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Большое спасибо Константину за экскурсию! Гид подробно и интересно рассказал про основы буддизма. Дети слушали с большим интересом и вниманием! Обязательно вернемся 🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
  2. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  3. Подношение даров степным духам
Какие места ещё посмотреть в Элисте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2024
Сейчас в Элисте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 335 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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