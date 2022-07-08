Встреча в Элисте и переезд в степь

Программа тура составлена так, чтобы вы смогли прочувствовать историю кочевника до современного его быта. Здесь нет СПА-услуг, интернета, телевизора, но собрано все самое лучшее – это свобода, степной воздух, бесконечное небо и бескрайние просторы, национальная кухня, общение с природой и местными жителями, проживание в традиционной калмыцкой юрте, история буддизма и ее расцвет.
Преимущества этого путешествия:
Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.
После встречи в аэропорту Элисты мы поедем в город, где пообедаем в кафе калмыцкой кухни.
Затем будет небольшая автомобильная экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода.
Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.
Вы увидите Центральный хурул Калмыкии – Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней.
Также мы побываем в музее Кочевых народов, где расскажут о быте кочевников и о калмыцких традициях, многие из которых сохранились и соблюдаются и по сей день.
Здесь же проведут мастер-класс по приготовлению традиционного чая джомба.
После экскурсии мы на автомобилях отправляемся в дикую степь.
Там, вдали от цивилизации, расположен маленький юрточный городок, где мы проведем следующие дни.
Мы расположимся в традиционных юртах кочевников.
По соседству будет животноводческая ферма, на которой живет дружелюбная калмыцкая семья.
Мы познакомимся, поужинаем на закате, после чего насладимся вечером в степи и понаблюдаем в телескоп за луной.
Утром мы проснемся под пение степных птиц, встретим рассвет и увидим, как пастух гонит на пастбище большие стада баранов.
Позавтракав, начнем знакомство с бытом кочевников.
Семья фермеров покажет нам свое хозяйство: мы узнаем, какие животные обитают на ферме, чем они питаются, как за ними ухаживают в зависимости от сезона.
Также нам расскажут, как в степи добывают воду.
Мы сможем покормить и напоить лошадей, погонять баранов или при желании помочь попасти стадо овец.
Позже, нам выдадут настоящий лук кочевника, расскажут историю его появления, обучат основным навыкам, после чего мы сможем посоревноваться друг с другом в стрельбе.
Также хозяин фермы покажет, как стрелять из лука верхом на коне.
После обеда с национальными калмыцкими блюдами нас ждет конная прогулка.
В ходе которой расскажут о роли лошади в жизни кочевника и покажут, как ухаживают за лошадьми.
Вы пройдете обучение верховой езде, после чего каждый сможет самостоятельно прокатиться на лошади по дикой степи неподалеку от юрт.
Более опытные наездники смогут верхом пройти около 10 км до озера Конурка (оплачивается дополнительно).
Затем мы поучаствуем в мастер-классе по приготовлению семджна – хозяин калмыцкой семьи покажет традиционный для кочевников способ приготовления этого блюда из бараньей печени на костре.
Вечером нас ждут посиделки у костра.
Наблюдая за закатом, мы послушаем истории кочевников.
Нам расскажут о калмыцком ханстве, о том, кто такие ойраты и как калмыки оказались в этих краях.
После завтрака в степи на автомобиле мы отправимся в гости к монгольской семье на верблюжью ферму.
Эта семья приехала в Калмыкию по приглашению главы региона.
На ферме содержится более 100 верблюдов: с них собирают шерсть, а из их молока готовят национальные блюда.
Мы познакомимся с бытом монгольских кочевников: узнаем, чем калмыцкая юрта отличается от монгольской и как разводят большие верблюжьи стада.
Все желающие смогут покататься на верблюдах.
Гостеприимные хозяева угостят свежесваренным калмыцким чаем, верблюжьим кумысом, борцогами (мучные изделия) и сыром.
Мы попробуем монгольскую молочную водку, а на десерт нам подадут калмыцкое лакомство «булмг» из яблок и сметаны, приготовленное по старинному рецепту.
Обед пройдет в юрте, и во время него нам расскажут об обычаях и традициях монголов.
Днем мы вернемся в лагерь и отдохнем.
Затем нам предложат поиграть в калмыцкие игры с альчиками – это надкопытные кости овец, вычищенные и убранные в мешочки.
Существует множество вариаций игр с альчиками;
До появления телевизоров и интернета это занятие было любимым у калмыцких детей, но и сейчас альчики пользуются популярностью у местных жителей.
После ужина к нам приедет джангарчи, или мастер горлового пения.
Горловое пение – это феномен горных и степных культур: так кочевник, путешествующий между горами Монголии, Алтая и Тувы, выражал свое восхищение окружающей его красотой, подражая звукам природы и животных.
Сидя у костра, мы сможем насладиться отрывком из эпоса «Джангар» в исполнении профессионального калмыцкого джангарчи.
Под это удивительное пение мы проводим солнце и встретим ночь в степи.
Сегодня нас ждет ранний подъем и завтрак, а все желающие смогут на рассвете попасти овец.
В 8:00 мы попрощаемся с калмыцкой семьей и выедем в сторону Элисты.
По дороге нас ждет остановка у священного места – старого буддийского хурула.
Здесь всегда царит спокойствие и умиротворение.
Для нас проведут мини-экскурсию и, если будет служить лама, мы сможем попасть на молебен.
После экскурсии мы заезжаем пообедать в кафе калмыцкой кухни, и затем поедем в аэропорт к обратным рейсам.
Тур предусматривает проживание в настоящих калмыцких юртах посреди степи.
Обе юрты новые, построенные специально для проживания туристов. В каждой из них — 4 односпальные кровати с постельным бельем, обеденный стол с посудой, электрический чайник, вешалки для одежды. На случай холодной погоды предоставляется обогреватель. В юрточном лагере есть отдельно стоящий деревянный туалет и юрта-баня, отапливаемая кизяком или дровами, которой вы сможете пользоваться каждый день.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям с 6 до 12 лет предоставляется скидка 2 000 руб.
В стоимость программы входит трехразовое питание преимущественно блюдами калмыцкой национальной кухни. Возможно вегетарианское меню — пожалуйста, оставьте комментарий в заявке, если это необходимо.
В Элисте и ее окрестностях будут ловить все мобильные операторы. В юрточном лагере будет мобильная связь, но не будет интернета. На маршруте мобильная связь и интернет отсутствуют, так что предупредите родных, чтобы не переживали.
Трансферы будут проходить на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Honda Elysion
На всем протяжении тура сопровождает профессиональный инструктор и хозяин юрты.
Путешествие начинается в Элисте, куда вам нужно добраться самостоятельно.
Рекомендуем рейсы авиакомпании «Азимут» с прилетом в Элисту в 12:25 в первый день программы и обратным вылетом в Москву в 13:15.