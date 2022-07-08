1 день

Встреча в Элисте и переезд в степь

После встречи в аэропорту Элисты мы поедем в город, где пообедаем в кафе калмыцкой кухни.

Затем будет небольшая автомобильная экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода.

Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.

Вы увидите Центральный хурул Калмыкии – Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней.

Также мы побываем в музее Кочевых народов, где расскажут о быте кочевников и о калмыцких традициях, многие из которых сохранились и соблюдаются и по сей день.

Здесь же проведут мастер-класс по приготовлению традиционного чая джомба.

После экскурсии мы на автомобилях отправляемся в дикую степь.

Там, вдали от цивилизации, расположен маленький юрточный городок, где мы проведем следующие дни.

Мы расположимся в традиционных юртах кочевников.

По соседству будет животноводческая ферма, на которой живет дружелюбная калмыцкая семья.

Мы познакомимся, поужинаем на закате, после чего насладимся вечером в степи и понаблюдаем в телескоп за луной.