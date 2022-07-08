Быт кочевника. Этнотур

Экскурсионный тур «Быт кочевника. Этнотур» на 4 дня

5
3 отзыва
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Быт кочевника. Этнотур
Ближайшие даты:
3
мая
17
мая

Описание

Программа тура составлена так, чтобы вы смогли прочувствовать историю кочевника до современного его быта. Здесь нет СПА-услуг, интернета, телевизора, но собрано все самое лучшее – это свобода, степной воздух, бесконечное небо и бескрайние просторы, национальная кухня, общение с природой и местными жителями, проживание в традиционной калмыцкой юрте, история буддизма и ее расцвет.

Преимущества этого путешествия:

  • вы познакомитесь с калмыцкой семьей, ведущей традиционный кочевой образ жизни в степи;
  • послушаете горловое пение местного сказителя джангарчи — исполнителя степного эпоса
  • научитесь стрелять из лука и готовить традиционный напиток кочевников — молочный соленый чай джомба;
  • покатаетесь на конях монгольской породы и побываете на верблюжьей ферме;
  • познакомитесь с бытом монгольских кочевников и сыграете в популярные калмыцкие игры;
  • посетите главные религиозные и культовые места Элисты;
  • побываете на буддийской службе в нетуристическом хуруле.

Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Элисте и переезд в степь

После встречи в аэропорту Элисты мы поедем в город, где пообедаем в кафе калмыцкой кухни.

Затем будет небольшая автомобильная экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода.

Элиста – один из крупнейших центров буддизма в России.

Вы увидите Центральный хурул КалмыкииЗолотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней.

Также мы побываем в музее Кочевых народов, где расскажут о быте кочевников и о калмыцких традициях, многие из которых сохранились и соблюдаются и по сей день.

Здесь же проведут мастер-класс по приготовлению традиционного чая джомба.

После экскурсии мы на автомобилях отправляемся в дикую степь.

Там, вдали от цивилизации, расположен маленький юрточный городок, где мы проведем следующие дни.

Мы расположимся в традиционных юртах кочевников.

По соседству будет животноводческая ферма, на которой живет дружелюбная калмыцкая семья.

Мы познакомимся, поужинаем на закате, после чего насладимся вечером в степи и понаблюдаем в телескоп за луной.

Встреча в Элисте и переезд в степьВстреча в Элисте и переезд в степьВстреча в Элисте и переезд в степьВстреча в Элисте и переезд в степьВстреча в Элисте и переезд в степь
2 день

Кочевники

Утром мы проснемся под пение степных птиц, встретим рассвет и увидим, как пастух гонит на пастбище большие стада баранов.

Позавтракав, начнем знакомство с бытом кочевников.

Семья фермеров покажет нам свое хозяйство: мы узнаем, какие животные обитают на ферме, чем они питаются, как за ними ухаживают в зависимости от сезона.

Также нам расскажут, как в степи добывают воду.

Мы сможем покормить и напоить лошадей, погонять баранов или при желании помочь попасти стадо овец.

Позже, нам выдадут настоящий лук кочевника, расскажут историю его появления, обучат основным навыкам, после чего мы сможем посоревноваться друг с другом в стрельбе.

Также хозяин фермы покажет, как стрелять из лука верхом на коне.

После обеда с национальными калмыцкими блюдами нас ждет конная прогулка.

В ходе которой расскажут о роли лошади в жизни кочевника и покажут, как ухаживают за лошадьми.

Вы пройдете обучение верховой езде, после чего каждый сможет самостоятельно прокатиться на лошади по дикой степи неподалеку от юрт.

Более опытные наездники смогут верхом пройти около 10 км до озера Конурка (оплачивается дополнительно).

Затем мы поучаствуем в мастер-классе по приготовлению семджна – хозяин калмыцкой семьи покажет традиционный для кочевников способ приготовления этого блюда из бараньей печени на костре.

Вечером нас ждут посиделки у костра.

Наблюдая за закатом, мы послушаем истории кочевников.

Нам расскажут о калмыцком ханстве, о том, кто такие ойраты и как калмыки оказались в этих краях.

КочевникиКочевникиКочевникиКочевникиКочевникиКочевники
3 день

В гости к монголам

После завтрака в степи на автомобиле мы отправимся в гости к монгольской семье на верблюжью ферму.

Эта семья приехала в Калмыкию по приглашению главы региона.

На ферме содержится более 100 верблюдов: с них собирают шерсть, а из их молока готовят национальные блюда.

Мы познакомимся с бытом монгольских кочевников: узнаем, чем калмыцкая юрта отличается от монгольской и как разводят большие верблюжьи стада.

Все желающие смогут покататься на верблюдах.

Гостеприимные хозяева угостят свежесваренным калмыцким чаем, верблюжьим кумысом, борцогами (мучные изделия) и сыром.

Мы попробуем монгольскую молочную водку, а на десерт нам подадут калмыцкое лакомство «булмг» из яблок и сметаны, приготовленное по старинному рецепту.

Обед пройдет в юрте, и во время него нам расскажут об обычаях и традициях монголов.

Днем мы вернемся в лагерь и отдохнем.

Затем нам предложат поиграть в калмыцкие игры с альчиками – это надкопытные кости овец, вычищенные и убранные в мешочки.

Существует множество вариаций игр с альчиками;

До появления телевизоров и интернета это занятие было любимым у калмыцких детей, но и сейчас альчики пользуются популярностью у местных жителей.

После ужина к нам приедет джангарчи, или мастер горлового пения.

Горловое пение – это феномен горных и степных культур: так кочевник, путешествующий между горами Монголии, Алтая и Тувы, выражал свое восхищение окружающей его красотой, подражая звукам природы и животных.

Сидя у костра, мы сможем насладиться отрывком из эпоса «Джангар» в исполнении профессионального калмыцкого джангарчи.

Под это удивительное пение мы проводим солнце и встретим ночь в степи.

В гости к монголамВ гости к монголамВ гости к монголамВ гости к монголамВ гости к монголам
4 день

Возращение домой

Сегодня нас ждет ранний подъем и завтрак, а все желающие смогут на рассвете попасти овец.

В 8:00 мы попрощаемся с калмыцкой семьей и выедем в сторону Элисты.

По дороге нас ждет остановка у священного места – старого буддийского хурула.

Здесь всегда царит спокойствие и умиротворение.

Для нас проведут мини-экскурсию и, если будет служить лама, мы сможем попасть на молебен.

После экскурсии мы заезжаем пообедать в кафе калмыцкой кухни, и затем поедем в аэропорт к обратным рейсам.

Возращение домойВозращение домойВозращение домойВозращение домойВозращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в настоящих калмыцких юртах посреди степи.

Обе юрты новые, построенные специально для проживания туристов. В каждой из них — 4 односпальные кровати с постельным бельем, обеденный стол с посудой, электрический чайник, вешалки для одежды. На случай холодной погоды предоставляется обогреватель. В юрточном лагере есть отдельно стоящий деревянный туалет и юрта-баня, отапливаемая кизяком или дровами, которой вы сможете пользоваться каждый день.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в традиционных юртах (по 4 человека)
  • Трехразовое питание блюдами калмыцкой кухни
  • Все трансферы по программе
  • Услуги сопровождающего-инструктора и экскурсионные программы с местными гидами
  • Все экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Концерт горлового пения
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Элисты и обратно
  • Дополнительная конная прогулка – 5 000 руб. /чел.
  • Мастер-класс по горловому пению – 5 000 руб. на группу
  • Приготовление национальнго калмыцкого блюда кюр – 20 000 руб. на группу
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртку с капюшоном или дождевик
  • удобную обувь
  • головной убор
  • портативную зарядку
  • личную аптечку
  • репеленты от клещей
  • предметы гигиены
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям с 6 до 12 лет предоставляется скидка 2 000 руб.

Какое будет питание?

В стоимость программы входит трехразовое питание преимущественно блюдами калмыцкой национальной кухни. Возможно вегетарианское меню — пожалуйста, оставьте комментарий в заявке, если это необходимо.

Будет ли интернет и мобильная связь на маршруте?

В Элисте и ее окрестностях будут ловить все мобильные операторы. В юрточном лагере будет мобильная связь, но не будет интернета. На маршруте мобильная связь и интернет отсутствуют, так что предупредите родных, чтобы не переживали.

Какой транспорт используется на маршруте?

Трансферы будут проходить на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Honda Elysion

Сопровождение во время путешествия

На всем протяжении тура сопровождает профессиональный инструктор и хозяин юрты.

Рекомендуемые рейсы

Путешествие начинается в Элисте, куда вам нужно добраться самостоятельно.

Рекомендуем рейсы авиакомпании «Азимут» с прилетом в Элисту в 12:25 в первый день программы и обратным вылетом в Москву в 13:15.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.
Ю
17 ноя 2021
Поездка состоялась в сложный период - ноябрь 2021г. Но организация оказалась на высоте, и никаких проблем по питанию, проживанию, экскурсионной программе и передвижениям не возникло. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем организаторам и кураторами поездки. Особая благодарность нашему гиду Алексею, который подружил нас всех и показал любимый край с самой лучшей стороны.

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