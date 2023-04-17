Природа лучший художник!

Экскурсию проводит сама калмыцкая степь! Мы ей только помогаем! Ведь природа самый лучший художник, кисть которого ежесекундно создает незабываемые этюды. Закаты, от бледно светлого и нежно желтого до багряно-красного, хмурые или веселые облака.

Ночью, в тиши…

А с наступлением ночи главенство переходит к ее величеству луне в сопровождении кавалькады низко висящих звезд. И все это дополняется мастерством дирижера – звуками живой степи и точностью парфюмера – ароматами слегка пожелтевших трав.