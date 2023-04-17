Уникальное место, уникальная природа, трансфер, отдых в глэмпинг отеле Катангар
Уникальное место, уникальная природа, трансфер, отдых в глэмпинг отеле Катангар. Глэмпинг оснащен всеми удобствами. Спальная комната, зона отдыха, туалет и душ. Услуги гида конечно же тоже к вашим услугам.
А за дополнительную плату вам будут доступны багги и сафари. Под куполом ярких звезд вы проведете ночь в степи. Увидите и поймете настоящую Калмыкию.
А за дополнительную плату вам будут доступны багги и сафари. Под куполом ярких звезд вы проведете ночь в степи. Увидите и поймете настоящую Калмыкию.
Ближайшие даты:
21
сен
сен
Что вас ожидает 🤩
- Глэмпинг отель Катангар
- Калмыцкая степь
- Закат в степи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природа лучший художник!
Экскурсию проводит сама калмыцкая степь! Мы ей только помогаем! Ведь природа самый лучший художник, кисть которого ежесекундно создает незабываемые этюды. Закаты, от бледно светлого и нежно желтого до багряно-красного, хмурые или веселые облака.
Ночью, в тиши…
А с наступлением ночи главенство переходит к ее величеству луне в сопровождении кавалькады низко висящих звезд. И все это дополняется мастерством дирижера – звуками живой степи и точностью парфюмера – ароматами слегка пожелтевших трав.
ежедневно с 17.00 до 9.00 утра следующего дня
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание в глэмпинг отеле Катангар
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Элиста, ул. Илюмжинова 10Завершение: поселок Лола, 16 км. от г. Элиста, глэмпинг отель Катангар Калмыкия
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 17.00 до 9.00 утра следующего дняЭкскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Внимание!
- Ввиду ограниченного количества мест необходимо предварительно уточнить наличие свободных домиков!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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