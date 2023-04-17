Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии

Уникальное место, уникальная природа, трансфер, отдых в глэмпинг отеле Катангар

Уникальное место, уникальная природа, трансфер, отдых в глэмпинг отеле Катангар. Глэмпинг оснащен всеми удобствами. Спальная комната, зона отдыха, туалет и душ. Услуги гида конечно же тоже к вашим услугам.

А за дополнительную плату вам будут доступны багги и сафари. Под куполом ярких звезд вы проведете ночь в степи. Увидите и поймете настоящую Калмыкию.
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Ближайшие даты:
21
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Глэмпинг отель Катангар
  • Калмыцкая степь
  • Закат в степи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Природа лучший художник!
Экскурсию проводит сама калмыцкая степь! Мы ей только помогаем! Ведь природа самый лучший художник, кисть которого ежесекундно создает незабываемые этюды. Закаты, от бледно светлого и нежно желтого до багряно-красного, хмурые или веселые облака.

Ночью, в тиши…

А с наступлением ночи главенство переходит к ее величеству луне в сопровождении кавалькады низко висящих звезд. И все это дополняется мастерством дирижера – звуками живой степи и точностью парфюмера – ароматами слегка пожелтевших трав.

ежедневно с 17.00 до 9.00 утра следующего дня

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание в глэмпинг отеле Катангар
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Элиста, ул. Илюмжинова 10
Завершение: поселок Лола, 16 км. от г. Элиста, глэмпинг отель Катангар Калмыкия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 17.00 до 9.00 утра следующего дня
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Внимание!
  • Ввиду ограниченного количества мест необходимо предварительно уточнить наличие свободных домиков!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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