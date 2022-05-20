Фестиваль тюльпанов в Калмыкии

Калмыкия - уникальный уголок со множеством достопримечательностей. Величественные храмы

5
3 отзыва
Калмыкия — уникальный уголок со множеством достопримечательностей. Величественные храмы и священные места буддийской культуры.
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
Ближайшие даты:
20
апр

Программа тура по дням

1 день

Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

14:00 Обед в кафе национальной кухни (входит в стоимость)

15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

16:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" - один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации калмыцкого народа.

17:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» (оплата самостоятельно)

Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
2 день

Остров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанами

07:00 – Завтрак в отеле

07:30 Выезд на озеро Маныч-Гудило, на остров «Пятисотка» - 300 км. -4 часа,

11:30 Остров «Пятисотка» озера Маныч-Гудило, наблюдение за тюльпанами (3 часа).

Вдыхаем божественный аромат весенней степи. Наслаждаемся красотой и отдыхаем в степи

14:00 Ланч на природе среди тюльпанных полей (или обед в кафе с. Яшалта в зависимости от погодных условий) – входит в стоимость.

15:00 возвращение в г. Элиста (300 км, 4 часа).

19:00 Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" - этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских ступ.

Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.

20:30 Ужин в Элисте оплачивается самостоятельно – предлагается посещение шашлычной, поедим калмыцких шашлыков из бараньих язычков- очень вкусный деликатес- за дополнительную плату (по желанию туристов)- можем отвезти туристов в шашлычную, в стоимость программы не входит

Остров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанамиОстров «Пятисотка». Наблюдение за тюльпанами
3 день

Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»

Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).

10:30 Ойраты – это племена западных монголов (1,5 часа).

Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д.) (2 часа).

13:00 Обед в кафе п. Яшкуль – входит в стоимость.

14:00 Выезжаем в п. Адык (50 км).

15:00 Маршрут "Страна Бумба" (2 часа).

  • Посещение единственной в Европе пустыни;
  • Соленого Розового озера;
  • Горящего источника.

17:00 Посещение этно-стана «Адык – страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.

19:00 возвращение в г. Элиста (150км, 2 часа).

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.

Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»Стоянка Ойратов. Маршрут «Страна Бумба»
4 день

Хурул Сяякусн Сюме. Фестиваль тюльпанов

Завтрак в отеле

9:00 Хурул Сяякусн Сюме

Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России

10:30 Стоянка Лола. Фотозона в сельском стиле: стога сена, табун лошадей, бескрайние степи.

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Лола» производят кумыс.

Калмыки почитали кумыс наравне с джомбой.

Напиток из сквашенного кобыльего молока служил кочевому народу пищей и утолял жажду, придавал силы, его использовали и в лечебных целях.

12.00 обед в КФХ «Лола» (входит в стоимость)

13:00 Возвращение в Элисту

14:00-16:00 ч. Участие в мероприятиях Фестиваля Тюльпанов

14:00-15:00 ч. Концерт детского образцово-художественного коллектива «Алтн» (Пагода семи дней)

15:30 Этнографическая программа «Ишкя гер» [кибитки]. Фотозоны, мастер-классы НХП, пленэр художников (Пагода Семи дней)

16:30 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова

Музей основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии

18:00 Ужин самостоятельно (самостоятельно)

Свободный вечер.

Хурул Сяякусн Сюме. Фестиваль тюльпановХурул Сяякусн Сюме. Фестиваль тюльпанов
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Элиста.

В акции кешбэка участвуют гостиница Домино.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
34 5001 200/1 ночь

Варианты проживания

Гостиница "Домино"

4 ночи

Уютная мини-гостиница, имея удобное расположение и развитую инфраструктуру, создаст для Вас все условия комфортного проживания и приятного проведения времени, в замечательной Элисте, Центре Европейского буддизма, города с уникальным колоритом и многочисленными достопримечательностями.

Гостиница "Домино"Гостиница "Домино"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Сопровождение группы
  • Входные билеты
  • Страховка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Элиста и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
20 мая 2022
Организация хорошая. Встреча, заселение, проживание, еда-без претензий. Программа очень насыщенная. Есть желание вернуться. Многое ещё хочется в Калмыкии увидеть
В
12 мая 2022
Отдельное спасибо водителю по Дордже Санджиевичу, человек реально влюбленный в свой народ, работу и людей.
Г
25 апр 2022
Организовано все замечательно. Спасибо

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