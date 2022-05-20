1 день

Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

14:00 Обед в кафе национальной кухни (входит в стоимость)

15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

16:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" - один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации калмыцкого народа.

17:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» (оплата самостоятельно)