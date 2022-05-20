14:00 Обед в кафе национальной кухни (входит в стоимость)
15:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
16:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" - один их самых интересных памятников, в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации калмыцкого народа.
17:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».
19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» (оплата самостоятельно)
07:00 – Завтрак в отеле
07:30 Выезд на озеро Маныч-Гудило, на остров «Пятисотка» - 300 км. -4 часа,
11:30 Остров «Пятисотка» озера Маныч-Гудило, наблюдение за тюльпанами (3 часа).
Вдыхаем божественный аромат весенней степи. Наслаждаемся красотой и отдыхаем в степи
14:00 Ланч на природе среди тюльпанных полей (или обед в кафе с. Яшалта в зависимости от погодных условий) – входит в стоимость.
15:00 возвращение в г. Элиста (300 км, 4 часа).
19:00 Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" - этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских ступ.
Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
20:30 Ужин в Элисте оплачивается самостоятельно – предлагается посещение шашлычной, поедим калмыцких шашлыков из бараньих язычков- очень вкусный деликатес- за дополнительную плату (по желанию туристов)- можем отвезти туристов в шашлычную, в стоимость программы не входит
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:30 Ойраты – это племена западных монголов (1,5 часа).
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д.) (2 часа).
13:00 Обед в кафе п. Яшкуль – входит в стоимость.
14:00 Выезжаем в п. Адык (50 км).
15:00 Маршрут "Страна Бумба" (2 часа).
17:00 Посещение этно-стана «Адык – страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.
19:00 возвращение в г. Элиста (150км, 2 часа).
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле
9:00 Хурул Сяякусн Сюме
Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России
10:30 Стоянка Лола. Фотозона в сельском стиле: стога сена, табун лошадей, бескрайние степи.
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Лола» производят кумыс.
Калмыки почитали кумыс наравне с джомбой.
Напиток из сквашенного кобыльего молока служил кочевому народу пищей и утолял жажду, придавал силы, его использовали и в лечебных целях.
12.00 обед в КФХ «Лола» (входит в стоимость)
13:00 Возвращение в Элисту
14:00-16:00 ч. Участие в мероприятиях Фестиваля Тюльпанов
14:00-15:00 ч. Концерт детского образцово-художественного коллектива «Алтн» (Пагода семи дней)
15:30 Этнографическая программа «Ишкя гер» [кибитки]. Фотозоны, мастер-классы НХП, пленэр художников (Пагода Семи дней)
16:30 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова
Музей основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии
18:00 Ужин самостоятельно (самостоятельно)
Свободный вечер.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в г. Элиста.
В акции кешбэка участвуют гостиница Домино.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|34 500
|1 200/1 ночь
Уютная мини-гостиница, имея удобное расположение и развитую инфраструктуру, создаст для Вас все условия комфортного проживания и приятного проведения времени, в замечательной Элисте, Центре Европейского буддизма, города с уникальным колоритом и многочисленными достопримечательностями.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.