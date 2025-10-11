Д Дмитрий

Экскурсия с Савром понравилась. Сразу расположил к себе дружелюбием, вниманием и большим словарным запасом. Не скучали на всем протяжении экскурсии. Вся экскурсия была структурирована, не было скачков с одного факта в другой. Узнали много интересной информации из истории и легенд.

Для нас не знакомых с традициями буддизма было очень познавательно.

Теперь в подобных местах будем себя чувствовать более уверенно. Спасибо!!!