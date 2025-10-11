Приглашаем пройти пешком по центру Элисты и познакомиться с её самобытностью. И увидеть духовное сердце Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни».
Вы узнаете, как устроен хурул, прикоснётесь к ритуалам и традициям калмыцкого буддизма и сможете отправить в мир пожелание «Во благо всех живых существ».
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Элисте
- Пагода Семи Дней — архитектурный символ города.
- Скульптурные ансамбли и памятники: «Эхо», «Цаган Аав» (Белый старец), «Ээлян Овла» (Сказитель) и другие образы, связанные с героями калмыцкого эпоса и культурными традициями.
- Мемориал «Исход и возвращение», посвящённый депортации и возвращению калмыцкого народа.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
- Вы увидите самую большую статую Будды Шакьямуни в России и Европе.
- Осмотрите скульптуры 17 великих пандитов — учителей буддизма.
- Совершите ритуальный обход хурула по часовой стрелке, вращая 108 молитвенных барабанов.
- Прикоснётесь к уникальной росписи молельного зала — дугана.
- Узнаете, какие молебны, ритуалы и праздничные службы проходят в этом святилище.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле УАЗ Патриот или ГАЗель NEXT.
- Входные билеты в храм входят в стоимость, подношение 100 ₽ за взрослого и 50 ₽ за ребёнка — по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 окт 2025
Экскурсия с Савром понравилась. Сразу расположил к себе дружелюбием, вниманием и большим словарным запасом. Не скучали на всем протяжении экскурсии. Вся экскурсия была структурирована, не было скачков с одного факта в другой. Узнали много интересной информации из истории и легенд.
Для нас не знакомых с традициями буддизма было очень познавательно.
Теперь в подобных местах будем себя чувствовать более уверенно. Спасибо!!!
