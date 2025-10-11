Мои заказы

Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула

Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Приглашаем пройти пешком по центру Элисты и познакомиться с её самобытностью. И увидеть духовное сердце Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни».

Вы узнаете, как устроен хурул, прикоснётесь к ритуалам и традициям калмыцкого буддизма и сможете отправить в мир пожелание «Во благо всех живых существ».
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Элисте

  • Пагода Семи Дней — архитектурный символ города.
  • Скульптурные ансамбли и памятники: «Эхо», «Цаган Аав» (Белый старец), «Ээлян Овла» (Сказитель) и другие образы, связанные с героями калмыцкого эпоса и культурными традициями.
  • Мемориал «Исход и возвращение», посвящённый депортации и возвращению калмыцкого народа.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

  • Вы увидите самую большую статую Будды Шакьямуни в России и Европе.
  • Осмотрите скульптуры 17 великих пандитов — учителей буддизма.
  • Совершите ритуальный обход хурула по часовой стрелке, вращая 108 молитвенных барабанов.
  • Прикоснётесь к уникальной росписи молельного зала — дугана.
  • Узнаете, какие молебны, ритуалы и праздничные службы проходят в этом святилище.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле УАЗ Патриот или ГАЗель NEXT.
  • Входные билеты в храм входят в стоимость, подношение 100 ₽ за взрослого и 50 ₽ за ребёнка — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальше

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

Д
Дмитрий
11 окт 2025
Экскурсия с Савром понравилась. Сразу расположил к себе дружелюбием, вниманием и большим словарным запасом. Не скучали на всем протяжении экскурсии. Вся экскурсия была структурирована, не было скачков с одного факта в другой. Узнали много интересной информации из истории и легенд.
Для нас не знакомых с традициями буддизма было очень познавательно.
Теперь в подобных местах будем себя чувствовать более уверенно. Спасибо!!!

Входит в следующие категории Элисты

