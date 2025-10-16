Вы проследуете по пути буддизма в Элисте: узнаете, как воинственный народ средневековых ойратов обрёл духовную связь с учением о сострадании и ненасилии.
Посетите главные святыни республики, услышите историю их создания и попробуете калмыцкий чай с борцоками. Экскурсия подойдёт каждому — независимо от веры и убеждений.
Описание экскурсии
Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Европы, символ духовной жизни Калмыкии (1,5 часа).
Одинокий тополь — памятник природы и место силы, почитаемое как буддийская святыня (около часа).
Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг» (хурул «Сякюсн-Сюмэ») — его освятил лидер всех тибетских буддистов Далай-лама XIV, лауреат Нобелевской премии мира (1,5 часа).
Калмыцкий чай с борцоками — традиционное угощение, которое создаст уютную и тёплую атмосферу (30 минут).
Организационные детали
- Между локаций мы перемещаемся на автомобиле Toyota Hiace, Volkswagen Jetta или Volkswagen Polo
- Дополнительные расходы: подношения в храмах — 100 ₽ за чел. (возьмите наличные)
- Чай с борцоками входит в стоимость экскурсии
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дресс-код
- посещение храмов в шортах недопустимо
- надевайте носки, так как обувь снимается при входе в храм
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Элиста»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна — Организатор в Элисте
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы — команда ценителей природы, культуры и истории Калмыкии, проживающих здесь всю свою жизнь. Мы не просто проводим экскурсии, но делимся со своими гостями уникальной красотой калмыцкой степи и удивительной культурой нашего народа. Мы любим нашу республику и делимся своей любовью с каждым гостем. Самая главная цель нашей работы — делать своих гостей счастливыми!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 окт 2025
Провели незабываемый день с экскурсоводом Соглар. Тур на автомобиле идеально нам подошел. Гид учел все наши предпочтения. Исторические факты калмыцкого народа,культурные туристические объекты,новые локации. Калмыкия-любовь с первого взгляда 💖 Спасибо гиду за чудесный день и знакомство с городом.
