Истории и тайны средневекового Выборга

Насыщенный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива

5
3 отзыва
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Насыщенный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на Замковом острове.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши и Кронштадт.
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Истории и тайны средневекового Выборга
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Крендель своими руками
Крендель своими руками
Пройдем мастер-класс по изготовлению настоящего выборгского кренделя
Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
Посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, место начала морских экспедиций и кругосветных путешествий
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, Выборгский замок и прогулка по центру Выборга

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

14:00 Трансфер в гостиницу.

14:30 Обед в ресторане (включено в стоимость для тех, кто оплатил полупансион).

15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, Выборгский замок и прогулка по центру ВыборгаВстреча. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, Выборгский замок и прогулка по центру ВыборгаВстреча. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, Выборгский замок и прогулка по центру ВыборгаВстреча. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, Выборгский замок и прогулка по центру Выборга
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по Кронштадту

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

В заезды 08.04-09.04 уточнять насчет режима работы парка Монрепо – возможна замена на другой объект.

Пейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по КронштадтуПейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по КронштадтуПейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по КронштадтуПейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по Кронштадту

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
24.02.23-09.04.23 (завтрак)8600825099508950845010650
24.02.23-09.04.23 (завтрак + обед)96009250109509950945011650
30.04-17.09.23 (завтрак)89508500105009250870011050
30.04-17.09.23 (завтрак + обед)10350990011900106501010012450

Летучая мышь 3* (Выборг)

Даты заездов

Двухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандарт МансардаКомфорт
11.03.23-08.04.23 (завтрак)87008400103509200875011400
11.03.23-08.04.23 (завтрак+обед)970094001135010200975012400
30.04.23-16.09.23 (завтрак)88008500104509300885011500
30.04.23-16.09.23 (завтрак+обед)10200990011850107001025012900

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Взрослый

СтандартныйУлучшенный
24.02.23-09.04.23 (завтрак)87508450103509000865010850
24.02.23-09.04.23 (завтрак + обед)975094501135010000965011850
30.04-17.09.23 (завтрак)91008800109509350900011500
30.04-17.09.23 (завтрак + обед)105001020012350107501040012900

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместныйОдноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

СтандартныйПолулюкс
24.02.23-26.03.23 (завтрак)1030012400120501735011150
24.02.23-26.03.23 (завтрак+обед)1130013400130501835012150
08.04.23 (завтрак)1080013400126001160018350
08.04.23 (завтрак + обед)1180014400136001260019350
30.04-17.09.23 (завтрак)1155014750136501240020350
30.04-17.09.23 (завтрак + обед)1295016150150501380021750

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Летучая мышь 3

1 ночь

Трехзвездочный отель «Летучая мышь» расположен всего в 5 минутах ходьбы от Выборгского замка, а также железнодорожного и автобусного вокзалов Выборга. К услугам гостей элегантный ресторан со сводчатым потолком, бесплатный WiFi, а также уютные номера со звукоизоляцией, оборудованные телевизором с плоским экраном.

Все номера и люксы отеля «Летучая мышь» оснащены письменным столом и стильной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлены кровати с уникальными изголовьями.

В кафе отеля с 06:30 для гостей сервируется разнообразный завтрак. Также гости могут посетить ресторан «Летучая мышь», где подают фирменные блюда итальянской, русской и кавказской кухни. В стильном баре отеля гостям предложат изысканные ликеры.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание в зависимости от выбранного тарифа размещения
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: тур. меню — 500 руб., с 30.04 — 700 руб.
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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