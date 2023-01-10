2 день

Пейзажный парк Монрепо. Обзорная экскурсия по Кронштадту

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

В заезды 08.04-09.04 уточнять насчет режима работы парка Монрепо – возможна замена на другой объект.