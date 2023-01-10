1 день

Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербург (в центре главного зала под световым куполом).

Табличка по названию тура.

Переезд на «Ласточке» в Выборг.

Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии».

Вас ждёт путешествие по городу эпохи модерна – периода наивысшего расцвета его экономики, промышленности, культуры и искусства.

Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её ближайшая подруга – Анна Вырубова.

Мы будем вместе искать на фасадах зданий львов и грифонов, летучих мышей, медведей, белок и пеликанов, узнаем, что такое «чёртова церковь» (и кому в ней молились) и чем так манил Выборг туристов рубежа веков.

13:15 Обед в ресторане гостиницы (для тех, кто оплатил полупансион).

Заселение в гостиницу.

14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма.

Это единственная в России библиотека, построенная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

Создавая её, он учёл все процессы, происходящие в книжном доме.

Продолжение пешеходной экскурсии, сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

17:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (цены уточнять – ориентировочно 800 руб.).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Свободное время в центре города.

Рекомендуем посетить Музей шоколада (открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных достопримечательностей Выборга или отведать в Гроте шоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».