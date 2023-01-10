Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн

Вас ждёт путешествие в Выборг, который вы ещё не видели

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Вас ждёт путешествие в Выборг, который вы ещё не видели.

Знаменитый северный модерн и финская архитектура, повседневная жизнь столицы «Русской Финляндии» до революции и перед Второй мировой войной. Поговорим о судьбе приграничного города, где так тесно переплетаются финская и русская культуры.
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов
Свободное время
Свободное время
У Вас будет достаточно времени, чтобы посетить интересные Вам места прекрасного гора Выборг

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербург (в центре главного зала под световым куполом).

Табличка по названию тура.

Переезд на «Ласточке» в Выборг.

Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии».

Вас ждёт путешествие по городу эпохи модерна – периода наивысшего расцвета его экономики, промышленности, культуры и искусства.

Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её ближайшая подруга – Анна Вырубова.

Мы будем вместе искать на фасадах зданий львов и грифонов, летучих мышей, медведей, белок и пеликанов, узнаем, что такое «чёртова церковь» (и кому в ней молились) и чем так манил Выборг туристов рубежа веков.

13:15 Обед в ресторане гостиницы (для тех, кто оплатил полупансион).

Заселение в гостиницу.

14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма.

Это единственная в России библиотека, построенная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

Создавая её, он учёл все процессы, происходящие в книжном доме.

Продолжение пешеходной экскурсии, сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

17:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (цены уточнять – ориентировочно 800 руб.).

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Свободное время в центре города.

Рекомендуем посетить Музей шоколада (открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных достопримечательностей Выборга или отведать в Гроте шоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».

Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто
2 день

Парк Монрепо. Свободное время

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.

08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в парк Монрепо.

09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Владельцы парка – бароны Николаи, служившие стране в сфере просвещения и дипломатии – и другие создатели парка тонко и бережно любили природу, умело подчёркивали её естественную красоту.

Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов.

Обратите внимание: Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не можем обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв. и один из символов Выборга.

Трансфер в центр Выборга.

11:00 Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка.

Частный музей, посвященный Зимней войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944.

Музей хранит коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, находки с мест сражений.

Вы также увидите экспозицию «Подвиг женщин на защите Отечества», макет Выборга 1913 года и павильон «Выборг в кино».

Этот музей интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля.

Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины.

13:30 Обед в кафе «Крендель и Ко» в финском стиле (для тех, кто оплатил полупансион).

Рекомендуем посетить: усадьбу бюргера, выставку «Выборг космический», выставочный центр Эрмитаж-Выборг, выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, дом-музей Ленина в Выборге, музей Шоколада.

Подробнее об этих местах, их местоположении и времени работы смотрите в разделе «Важно знать».

17:00 Отправление с ж/д вокзала г. Выборг на «Ласточке» в Петербург.

18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербург.

Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное время

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Дружба 3* (Выборг).

Даты заездовДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
СтандартныйУлучшенный
24.05 – 24.08 (завтрак)705068008800730069509300
24.05 – 24.08 (завтрак + обед)86508400104008900855010900

Варианты проживания

Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтрак
  • Билеты «Ласточка» Санкт-Петербург-Выборг-Санкт-Петербург
  • 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1600 рублей за 2 обеда – настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • При группе от 10 чел. бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • 2 обеда – 1600 рублей
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу – ориентировочно 800 руб.
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 300 руб.

Скидка студентам: 200руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостинице при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Рекомендуемые места для посещения

Усадьба бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.

Выставка «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.

Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.

Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.

Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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