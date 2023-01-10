Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор- это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.
Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный иконостас XVIII в. работы Растрелли, сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, среди которых был Ф. М. Достоевский.
За дополнительную плату: подъём на колокольню собора, откуда с высоты 60 метров открывается вид на бывшие предместья Петербурга, а ныне – самый центр города (200 руб. взр., шк.).
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от Невского проспекта, у станций метро «Владимирская» и «Достоевская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория»,где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.).
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
18:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб.).
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Двухместный
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|13.01.23-22.03.23
|10050
|10150
|12450
|23.03.2023
|10200
|10400
|12950
|24.03.23-30.03.23
|10350
|10650
|13450
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие"
|Даты заездов
Двухместный
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|01.11.22-19.02.23
|9850
|11950
|10050
|12450
|20.02.23
|10100
|12450
|10450
|13200
|21.02.23-14.03.23
|10350
|12950
|10850
|13950
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|07.11.22-23.03.23
|9850
|9850
|11650
|24.03.23
|10000
|10000
|12050
|25.03.23-21.04.23
|10150
|10150
|12450
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|13.01.23-21.02.23
|10150
|12150
|22.02.23
|10650
|13050
|23.02.23-24.02.23
|11150
|13950
|25.02.23
|10650
|13050
|26.02.23-01.03.23
|10150
|12150
|02.03.23
|10650
|13050
|03.03.23-10.03.23
|11150
|13950
|11.03.23
|10650
|13050
|12.03.23
|10150
|12150
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|13.01.23-13.02.23
|10350
|12350
|10850
|10850
|13450
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|13.01.23-22.03.23
|10650
|10450
|12950
|11150
|11150
|14450
|23.03.23
|11000
|10700
|13450
|11600
|11550
|15200
|24.03.23-30.03.23
|11350
|10950
|13950
|12050
|11950
|15950
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие"
|Даты заездов
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|06.11.22-16.03.23
|10250
|10550
|10650
|13150
|17.03.23-30.03.23
|10400
|10750
|10900
|13500
|31.03.23
|10400
|10750
|10900
|13500
|01.04.23-19.04.23
|10250
|10550
|10650
|13150
|20.04.23
|10400
|10750
|10900
|13500
|21.04.23
|10550
|10950
|11150
|13850
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|13.01.23-21.04.23
|10350
|12950
|10550
|13450
|10950
|10950
|14150
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Комфорт МК
|Стандартный МТК (18м)
|06.11.22-16.03.23
|10350
|10550
|10750
|14350
|10550
|12950
|17.03.23
|10450
|10650
|10950
|14700
|10700
|13200
|18.03.23-30.03.23
|10550
|10750
|11150
|15050
|10850
|13450
|31.03.23
|10450
|10650
|10950
|14700
|10700
|13200
|01.04.23-19.04.23
|10350
|10550
|10750
|14350
|10550
|12950
|20.04.23
|10450
|10650
|10950
|14700
|10700
|13200
|21.04.23
|10550
|10750
|11150
|15050
|10850
|13450
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|17.10.22-30.03.23
|10450
|13450
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт стандарт
|07.11.22-22.03.23
|10450
|12150
|23.03.23
|10700
|12650
|24.03.23-21.04.23
|10950
|13150
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Премиум
|17.10.22-30.03.23
|13150
|16950
|15050
|20650
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Улучшенный
|17.10.22-30.03.23
|14750
|14350
|19850
|15950
|15150
|22350
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Скидка детям до 14 лет (0-13): 400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 300 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.