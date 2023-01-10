Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота.
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой святыни Северной столицы.
Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный иконостас XVIII в. работы Растрелли, сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, среди которых был Ф. М. Достоевский.
За дополнительную плату: Подъём на колокольню собора, откуда с высоты 60 метров открывается вид на бывшие предместья Петербурга, а ныне – самый центр города (200 руб. взр., шк.).
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от Невского проспекта, у станций метро «Владимирская» и «Достоевская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.)
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
18:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями(800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб.).
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие"
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|01.11.22-18.02.23
|13200
|16350
|13500
|17100
|14250
|14100
|18600
|19.02.23
|13450
|16850
|13900
|17850
|14550
|14300
|19200
|20.02.23
|13700
|17350
|14300
|18600
|14850
|14500
|19800
|21.02.23-13.03.23
|13950
|17850
|14700
|19350
|15150
|14700
|20400
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|07.11.22-22.03.23
|13200
|13200
|15900
|23.03.23
|13350
|13350
|16300
|24.03.23
|13500
|13500
|16500
|25.03.23-20.04.23
|13650
|13650
|17100
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|13.01.23-21.03.23
|13650
|13500
|17100
|22.03.23
|13900
|13650
|17600
|23.03.23
|14150
|13800
|18100
|24.03.23-29.03.23
|14400
|13950
|18600
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|13.01.23-13.02.23
|13950
|16950
|14700
|14700
|18600
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|13.01.23-20.02.23
|13650
|16650
|21.02.23
|14150
|17550
|22.02.23
|14650
|18450
|23.02.23
|15150
|19350
|24.02.23
|14650
|18450
|25.02.23
|14150
|17550
|26.02.23-28.02.23
|13650
|16650
|01.03.23
|14150
|17550
|02.03.23
|14650
|18450
|03.03.23-09.03.23
|15150
|19350
|10.03.23
|14650
|18450
|11.03.23
|14150
|17550
|12.03.23-22.03.23
|13650
|16650
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандарт
|Комфорт
|13.01.23-21.03.23
|14100
|14400
|17850
|15150
|15150
|20100
|22.03.23
|14350
|14750
|18350
|15550
|15600
|20850
|23.03.23
|14600
|15100
|18850
|15950
|16050
|21600
|24.03.23-29.03.23
|14850
|15450
|19350
|16350
|16500
|22350
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|17.10.22-29.03.23
|14100
|18600
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие"
Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|24.10.22-03.11.22
|15150
|14850
|14250
|19200
|04.11.22
|14900
|14650
|14100
|18850
|05.11.22
|14650
|14450
|13950
|18500
|06.11.22-15.03.23
|14400
|14250
|13800
|18150
|16.03.23
|14650
|14450
|13950
|18500
|17.03.23
|14900
|14650
|14100
|18850
|18.03.23-29.03.23
|15150
|14850
|14250
|19200
|30.03.23
|14900
|14650
|14100
|18850
|31.03.23
|14650
|14450
|13950
|18500
|01.04.23-18.04.23
|14400
|14250
|13800
|18150
|19.04.23
|14650
|14450
|13950
|18500
|20.04.23
|14900
|14650
|14100
|18850
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт Стандарт
|07.11.22-21.03.23
|14100
|16650
|22.03.23
|14350
|17150
|23.03.23
|14600
|17650
|24.03.23-20.04.23
|14850
|18150
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|06.11.22-15.03.22
|14250
|17850
|14550
|14250
|13950
|19950
|16.03.23
|14400
|18100
|14750
|14350
|14050
|20300
|17.03.23
|14550
|18350
|14950
|14450
|14150
|20650
|18.03.23-29.03.23
|14700
|18600
|15150
|14550
|14250
|21000
|30.03.23
|14550
|18350
|14950
|14450
|14150
|20650
|31.03.23
|14400
|18100
|14750
|14350
|14050
|20300
|01.04.23-18.04.23
|14250
|17850
|14550
|14250
|13950
|19950
|19.04.23
|14400
|18100
|14750
|14350
|14050
|20300
|20.04.23
|14550
|18350
|14950
|14450
|14150
|20650
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|13.01.23-20.04.23
|13950
|17850
|14250
|18600
|14850
|14850
|19650
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Премиум
|17.10.22-29.03.23
|18150
|23850
|21000
|29400
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Улучшенный
|Полулюкс
|19.10.22-29.03.23
|20550
|19950
|28200
|22350
|21150
|31950
|33600
|28800
|54450
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Скидка детям до 14 лет (0-13): 4 дня 550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 4 дня 350 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.