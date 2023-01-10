Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена — посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина — дна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
2 автобус:
3 автобус:
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура без проживания — 6 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04-28.04.23
|9100
|10800
|9700
|9800
|11300
|29.04-04.05.23
|11600
|15400
|12300
|11600
|16400
|05.05.23-13.05.23
|10500
|13100
|11500
|11000
|14800
|14.05-29.05.23
|11700
|15600
|12000
|11300
|14800
|30.05-09.06.23
|12500
|16600
|13100
|12100
|18100
|10.06-12.06.23
|12800
|17200
|13500
|12400
|18800
|13.06-21.06.23
|12500
|16600
|13100
|12100
|18100
|22.06-25.06.23
|12800
|17200
|13500
|12400
|18800
|26.06-02.07.23
|12500
|16600
|13100
|12100
|18100
|03.07-26.07.23
|11300
|14800
|11800
|20000
|15800
|27.07-30.07.23
|11600
|15400
|12200
|20800
|16400
|31.07-27.08.23
|11100
|13800
|11800
|11200
|15600
|28.08-24.09.23
|10600
|13100
|11200
|10800
|14300
|25.09-13.10.23
|9800
|11800
|10500
|10300
|13100
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
Двухместный с
двуспальной
кроватью
Одноместный
Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|24.04-27.04.23
|10000
|12600
|10500
|13600
|10800
|10600
|14300
|28.04-02.05.23
|11500
|15600
|11900
|16400
|12600
|11800
|17800
|03.05-23.05.23
|11200
|15100
|11600
|15800
|12200
|11500
|17100
|24.05-08.06.23
|12800
|18300
|13100
|18800
|14700
|13100
|22100
|09.06-13.06.23
|13200
|19100
|13500
|19600
|15200
|13600
|23100
|14.06-21.06.23
|12800
|18300
|13100
|18800
|14700
|13100
|22100
|22.06-25.06.23
|13200
|19100
|13500
|19600
|15200
|13600
|23100
|26.06-30.06.23
|12800
|18300
|13100
|18800
|14700
|13100
|22100
|01.07-26.07.23
|11200
|15100
|12000
|16600
|12600
|12000
|17800
|27.07-31.07.23
|11500
|15600
|12300
|17200
|13000
|12000
|18600
|01.08-28.08.23
|11000
|14600
|11300
|15300
|11800
|11200
|16300
|29.08-24.09.23
|10300
|13300
|10600
|13800
|11000
|10600
|14600
|25.09-13.10.23
|9700
|12100
|10000
|12600
|10500
|11800
|13600
Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04-28.04.23
|9700
|10300
|10000
|12300
|11500
|10900
|10600
|14300
|29.04-03.05.23
|12500
|12200
|11800
|16700
|13500
|12600
|12300
|18000
|04.05-24.05.23
|11800
|11400
|11100
|14800
|12500
|11800
|11500
|16100
|25.05-07.06.23
|13100
|12300
|11900
|17300
|13700
|12700
|12300
|18600
|08.06-12.06.23
|15000
|14000
|13600
|22000
|16200
|14400
|14000
|23400
|13.06-21.06.23
|13100
|12300
|11900
|17300
|13700
|12700
|12300
|18600
|22.06-25.06.23
|13500
|12600
|12300
|18000
|14200
|13100
|12700
|19400
|26.06-02.07.23
|13100
|12300
|11900
|17300
|13700
|12700
|12300
|18600
|03.07-26.07.23
|11800
|11400
|11100
|14800
|12500
|11800
|11500
|16100
|27.07-30.07.23
|12200
|11700
|11400
|15400
|12800
|12200
|11800
|16700
|31.07-31.08.23
|11800
|11400
|11100
|14800
|12500
|11800
|11500
|16100
|01.09-09.10.23
|11300
|10800
|10500
|13800
|12000
|11300
|10900
|15100
|10.10.23
|10800
|10500
|10150
|12800
|11500
|10950
|10600
|14100
|11.10-13.10.23
|10300
|10200
|9800
|11800
|11000
|10600
|10300
|13100
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор Сюит
|24.04-26.04
|9800
|9700
|12500
|10100
|9800
|13000
|11300
|17500
|27.04.23
|10550
|10400
|14550
|11150
|10550
|15050
|12100
|19700
|28.04-09.05
|11300
|11100
|16600
|12200
|11300
|17100
|12900
|21900
|10.05-17.05
|11200
|10600
|15100
|11400
|10700
|15600
|12200
|20100
|18.05.23
|11450
|10850
|15600
|11650
|10950
|16100
|12450
|20600
|19.05-05.06
|11700
|11100
|16100
|11900
|11200
|16600
|12700
|21100
|06.06-14.06
|13000
|12000
|18700
|13200
|12200
|19200
|13800
|24000
|26.06-07.07
|11900
|11200
|16600
|12200
|11400
|17100
|12900
|21600
|08.07-05.08
|11700
|11700
|16100
|11900
|11200
|16600
|12700
|21100
|06.08-30.08
|11200
|10600
|15100
|11400
|10700
|15600
|12200
|20100
|31.08.23
|10850
|10350
|14400
|11050
|10500
|14900
|12000
|19400
|31.08-30.09
|10500
|10100
|13700
|10700
|10300
|14200
|11800
|18700
|01.10-13.10
|9800
|9700
|12500
|10100
|9800
|13000
|11300
|17500
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04-26.04.23
|10200
|10300
|12800
|11500
|10900
|14600
|27.04.23
|11250
|11150
|14900
|12650
|11950
|17250
|28.04-01.05.23
|12300
|12000
|17000
|13800
|13000
|19900
|02.05-08.05.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|09.05-24.05.23
|11500
|11400
|15500
|12700
|12200
|17800
|25.05-08.06.23
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|09.06-12.06.23
|14200
|13200
|20700
|16200
|14600
|24700
|13.06-21.06.23
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|22.06-25.06.23
|14200
|13200
|20700
|16200
|14600
|24700
|26.06-01.07.23
|13700
|12800
|19800
|15600
|14100
|23600
|02.07-26.07.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|27.07-30.07.23
|12300
|12000
|17000
|13800
|13000
|19900
|31.07-28.08.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|29.08-30.09.23
|11500
|11400
|15500
|12700
|12200
|17800
|01.10-13.10.23
|10200
|10300
|12800
|11100
|10900
|14600
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|24.04-26.04
|10800
|10600
|10300
|13700
|27.04-30.04
|12000
|11600
|11150
|15750
|01.05-24.05
|13000
|12400
|11800
|17450
|25.05.23
|13800
|12900
|12450
|19150
|26.05-07.06
|14800
|13600
|13300
|21200
|08.06-24.06.23
|15900
|14400
|14100
|23200
|25.06-08.07.23
|14800
|13600
|13300
|21200
|09.07-26.07.23
|13600
|12800
|12500
|18700
|27.07-31.07
|14000
|13200
|12900
|19500
|01.08-20.08.23
|13600
|12800
|12500
|18700
|21.08-29.09.23
|12500
|11800
|11600
|16700
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|24.04-27.04.23
|10000
|11800
|11200
|10800
|14300
|28.04.23
|10800
|13700
|11750
|11200
|15650
|29.04-04.05.23
|11600
|15600
|12300
|11600
|17000
|05.05-13.05.23
|11000
|14300
|11600
|11100
|15600
|14.05-29.05.23
|11300
|15100
|12000
|11300
|16300
|30.05-08.06.23
|12600
|16800
|13200
|12100
|18100
|09.06-12.06.23
|13000
|17500
|13600
|12500
|18800
|13.06-21.06.23
|12600
|16800
|13200
|12100
|18100
|22.06-25.06.23
|13000
|17500
|13600
|12500
|18800
|26.06-02.07.23
|12600
|16800
|13200
|12100
|18100
|03.07-26.07.23
|11300
|15100
|12000
|11300
|16300
|27.07-30.07.23
|11600
|15600
|12300
|11600
|17000
|31.07-24.09.23
|10700
|13800
|11300
|10900
|15100
|25.09-13.10.23
|10000
|12100
|10700
|10500
|13300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватям
|Одноместный Взрослый
|Комфорт МК
|Стандартный МТК (18м)
|24.04-27.04.23
|10400
|10600
|11000
|14000
|10700
|13500
|28.04-01.05.23
|12400
|12700
|13400
|18200
|13000
|17400
|02.05-24.05.23
|12100
|12300
|13000
|17500
|12600
|16700
|25.05-07.06.23
|13600
|13800
|15200
|22000
|14500
|20500
|08.06-18.06.23
|14400
|14700
|16300
|24000
|15500
|22400
|19.06-21.06.23
|13600
|13800
|15200
|22000
|14500
|20500
|22.06-25.06.23
|14400
|14700
|16300
|24000
|15500
|22400
|26.06-08.07.23
|13600
|13800
|15200
|22000
|14500
|20500
|09.07-26.07.23
|12700
|12900
|13800
|19200
|13200
|18000
|27.07-31.07.23
|13000
|16450
|14050
|19600
|13400
|18350
|01.08-20.08.23
|12700
|12900
|13800
|19200
|13200
|18000
|21.08-29.09.23
|11900
|11900
|12700
|17200
|12200
|16200
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04-27.04.23
|10300
|13100
|11300
|10800
|14300
|28.04.23
|11250
|14650
|12050
|11400
|15900
|29.04-01.05.23
|12200
|16200
|12800
|12000
|17500
|02.05-24.05.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|25.05-31.05.23
|13700
|19300
|16200
|13900
|23100
|01.06-08.06.23
|14300
|20600
|16800
|14300
|24300
|09.06-12.06.23
|14800
|21500
|17500
|14800
|25500
|13.06-21.06.23
|14300
|20600
|16800
|14300
|24300
|22.06-30.06.23
|14800
|21500
|17500
|14800
|25500
|01.07-26.07.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|27.07-30.07.23
|12000
|15900
|12650
|11850
|17150
|31.07-30.09.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|01.10-13.10.23
|10300
|13100
|11300
|10800
|14300
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|24.04.23
|14300
|13500
|13100
|19300
|15000
|13900
|13500
|20600
|25.04-14.05.23
|14300
|13500
|13100
|19300
|15000
|13900
|13500
|20600
|15.05.23
|14950
|13900
|13500
|21800
|15600
|14350
|13900
|23100
|16.05-08.06.23
|15600
|14300
|13900
|24300
|16200
|14800
|14300
|25600
|09.06-12.06.23
|16200
|14800
|14400
|25500
|16800
|15300
|14800
|26800
|13.06-21.06.23
|15600
|14300
|13900
|24300
|16200
|14800
|14300
|25600
|22.06-24.06.23
|16200
|14800
|14400
|25500
|16800
|15300
|14800
|26800
|25.06-10.07.23
|15600
|14300
|13900
|24300
|16200
|14800
|14300
|25600
|11.07-26.07.23
|15000
|13900
|13500
|21800
|15600
|14300
|13900
|23100
|27.07-30.07
|15500
|14400
|14000
|22800
|16200
|14800
|14400
|24200
|31.07-30.08.23
|15000
|13900
|13500
|21800
|15600
|14300
|13900
|23100
|31.08.23
|13750
|13100
|12650
|19950
|14350
|13500
|13100
|21200
|01.09-29.09.23
|12500
|12300
|11800
|18100
|13100
|12700
|12300
|19300
|30.09.23
|12050
|12000
|11550
|17200
|12650
|12400
|12000
|18450
|01.10-13.10.23
|11600
|11700
|11300
|16300
|12200
|12100
|11700
|17600
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|24.04-27.04.23
|12700
|16300
|19300
|14200
|15200
|14400
|21300
|28.04-01.05.23
|13800
|18300
|21500
|15400
|16400
|15400
|23600
|02.05-22.05.23
|13300
|17600
|20600
|14800
|15800
|14800
|22600
|23.05-08.06.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|09.06-11.06.23
|15100
|21000
|25000
|17120
|19100
|17200
|29000
|17.06-21.06.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|22.06-24.06.23
|15100
|21000
|25000
|17120
|19100
|17200
|29000
|25.06-24.07.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|29.07.23
|15100
|21000
|25000
|17120
|19100
|17200
|29000
|30.07.23
|14850
|20550
|24400
|16810
|18700
|16850
|28300
|31.07-13.08.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|14.08-12.10.23
|13300
|17600
|20600
|14800
|15800
|14800
|22600
|13.10.23
|12700
|16300
|19300
|14200
|15200
|14400
|21300
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|24.04-26.04.23
|16500
|16100
|23000
|19000
|28000
|27.04.23
|16850
|16400
|23500
|19400
|28700
|28.04-29.04.23
|17200
|16700
|24000
|19800
|29400
|30.04.23
|19200
|18000
|28000
|21800
|33400
|01.05.23
|20750
|18950
|31250
|23300
|36450
|02.05-08.06.23
|20300
|18600
|30500
|22800
|35500
|09.06-12.06.23
|21200
|19300
|32000
|23800
|37400
|18.06-21.06.23
|20300
|18600
|30500
|22800
|35500
|22.06, 24.06.23
|20750
|18950
|31250
|23300
|36450
|23.06.23
|21200
|19300
|32000
|23800
|37400
|25.06-24.07.23
|20300
|18600
|30500
|22800
|35500
|31.07-13.10.23
|16500
|16100
|23000
|19000
|28000
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 450 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.