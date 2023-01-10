2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».

10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (Стоимость программы — 850 руб. взр., 700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».