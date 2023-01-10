Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня

Гибкий тур для знакомства с городом за 3 дня

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Гибкий тур для знакомства с городом за 3 дня.

Экскурсионная программа подстраивается под туриста – вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Помимо основной программы, вы можете выбрать увлекательную экскурсию на вечер

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.

  • Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Стоимость программы — по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (Стоимость программы — 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.).
Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

  • Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (Стоимость программы — 850 руб. взр., 700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

  • 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Вторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена — посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
4 день

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (Стоимость программы — 1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

  • Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (Стоимость программы — с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
5 день

Пятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

  • 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (Стоимость программы — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (Стоимость программы — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.);
  • 23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Пятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина — дна из пригородных императорских резиденций.

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в Гатчину
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура без проживания — 6 800 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный Комфорт
24.04-28.04.239100108009700980011300
29.04-04.05.231160015400123001160016400
05.05.23-13.05.231050013100115001100014800
14.05-29.05.231170015600120001130014800
30.05-09.06.231250016600131001210018100
10.06-12.06.231280017200135001240018800
13.06-21.06.231250016600131001210018100
22.06-25.06.231280017200135001240018800
26.06-02.07.231250016600131001210018100
03.07-26.07.231130014800118002000015800
27.07-30.07.231160015400122002080016400
31.07-27.08.231110013800118001120015600
28.08-24.09.231060013100112001080014300
25.09-13.10.23980011800105001030013100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с

двуспальной

кроватью

Одноместный

Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандартный
24.04-27.04.2310000126001050013600108001060014300
28.04-02.05.2311500156001190016400126001180017800
03.05-23.05.2311200151001160015800122001150017100
24.05-08.06.2312800183001310018800147001310022100
09.06-13.06.2313200191001350019600152001360023100
14.06-21.06.2312800183001310018800147001310022100
22.06-25.06.2313200191001350019600152001360023100
26.06-30.06.2312800183001310018800147001310022100
01.07-26.07.2311200151001200016600126001200017800
27.07-31.07.2311500156001230017200130001200018600
01.08-28.08.2311000146001130015300118001120016300
29.08-24.09.2310300133001060013800110001060014600
25.09-13.10.239700121001000012600105001180013600

Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04-28.04.23970010300100001230011500109001060014300
29.04-03.05.231250012200118001670013500126001230018000
04.05-24.05.231180011400111001480012500118001150016100
25.05-07.06.231310012300119001730013700127001230018600
08.06-12.06.231500014000136002200016200144001400023400
13.06-21.06.231310012300119001730013700127001230018600
22.06-25.06.231350012600123001800014200131001270019400
26.06-02.07.231310012300119001730013700127001230018600
03.07-26.07.231180011400111001480012500118001150016100
27.07-30.07.231220011700114001540012800122001180016700
31.07-31.08.231180011400111001480012500118001150016100
01.09-09.10.231130010800105001380012000113001090015100
10.10.231080010500101501280011500109501060014100
11.10-13.10.23103001020098001180011000106001030013100

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый
Стандартный КомфортДжуниор Сюит
24.04-26.049800970012500101009800130001130017500
27.04.231055010400145501115010550150501210019700
28.04-09.051130011100166001220011300171001290021900
10.05-17.051120010600151001140010700156001220020100
18.05.231145010850156001165010950161001245020600
19.05-05.061170011100161001190011200166001270021100
06.06-14.061300012000187001320012200192001380024000
26.06-07.071190011200166001220011400171001290021600
08.07-05.081170011700161001190011200166001270021100
06.08-30.081120010600151001140010700156001220020100
31.08.231085010350144001105010500149001200019400
31.08-30.091050010100137001070010300142001180018700
01.10-13.109800970012500101009800130001130017500

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04-26.04.23102001030012800115001090014600
27.04.23112501115014900126501195017250
28.04-01.05.23123001200017000138001300019900
02.05-08.05.23120001170016300133001260019100
09.05-24.05.23115001140015500127001220017800
25.05-08.06.23137001280019800156001410023600
09.06-12.06.23142001320020700162001460024700
13.06-21.06.23137001280019800156001410023600
22.06-25.06.23142001320020700162001460024700
26.06-01.07.23137001280019800156001410023600
02.07-26.07.23120001170016300133001260019100
27.07-30.07.23123001200017000138001300019900
31.07-28.08.23120001170016300133001260019100
29.08-30.09.23115001140015500127001220017800
01.10-13.10.23102001030012800111001090014600

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Комфорт
24.04-26.0410800106001030013700
27.04-30.0412000116001115015750
01.05-24.0513000124001180017450
25.05.2313800129001245019150
26.05-07.0614800136001330021200
08.06-24.06.2315900144001410023200
25.06-08.07.2314800136001330021200
09.07-26.07.2313600128001250018700
27.07-31.0714000132001290019500
01.08-20.08.2313600128001250018700
21.08-29.09.2312500118001160016700

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
24.04-27.04.231000011800112001080014300
28.04.231080013700117501120015650
29.04-04.05.231160015600123001160017000
05.05-13.05.231100014300116001110015600
14.05-29.05.231130015100120001130016300
30.05-08.06.231260016800132001210018100
09.06-12.06.231300017500136001250018800
13.06-21.06.231260016800132001210018100
22.06-25.06.231300017500136001250018800
26.06-02.07.231260016800132001210018100
03.07-26.07.231130015100120001130016300
27.07-30.07.231160015600123001160017000
31.07-24.09.231070013800113001090015100
25.09-13.10.231000012100107001050013300

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватямОдноместный Взрослый
Комфорт МКСтандартный МТК (18м)
24.04-27.04.23104001060011000140001070013500
28.04-01.05.23124001270013400182001300017400
02.05-24.05.23121001230013000175001260016700
25.05-07.06.23136001380015200220001450020500
08.06-18.06.23144001470016300240001550022400
19.06-21.06.23136001380015200220001450020500
22.06-25.06.23144001470016300240001550022400
26.06-08.07.23136001380015200220001450020500
09.07-26.07.23127001290013800192001320018000
27.07-31.07.23130001645014050196001340018350
01.08-20.08.23127001290013800192001320018000
21.08-29.09.23119001190012700172001220016200

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный Супериор
24.04-27.04.231030013100113001080014300
28.04.231125014650120501140015900
29.04-01.05.231220016200128001200017500
02.05-24.05.231180015600125001170016800
25.05-31.05.231370019300162001390023100
01.06-08.06.231430020600168001430024300
09.06-12.06.231480021500175001480025500
13.06-21.06.231430020600168001430024300
22.06-30.06.231480021500175001480025500
01.07-26.07.231180015600125001170016800
27.07-30.07.231200015900126501185017150
31.07-30.09.231180015600125001170016800
01.10-13.10.231030013100113001080014300

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
24.04.231430013500131001930015000139001350020600
25.04-14.05.231430013500131001930015000139001350020600
15.05.231495013900135002180015600143501390023100
16.05-08.06.231560014300139002430016200148001430025600
09.06-12.06.231620014800144002550016800153001480026800
13.06-21.06.231560014300139002430016200148001430025600
22.06-24.06.231620014800144002550016800153001480026800
25.06-10.07.231560014300139002430016200148001430025600
11.07-26.07.231500013900135002180015600143001390023100
27.07-30.071550014400140002280016200148001440024200
31.07-30.08.231500013900135002180015600143001390023100
31.08.231375013100126501995014350135001310021200
01.09-29.09.231250012300118001810013100127001230019300
30.09.231205012000115501720012650124001200018450
01.10-13.10.231160011700113001630012200121001170017600

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПремиумПолулюкс
24.04-27.04.2312700163001930014200152001440021300
28.04-01.05.2313800183002150015400164001540023600
02.05-22.05.2313300176002060014800158001480022600
23.05-08.06.2314600201002380016500183001650027600
09.06-11.06.2315100210002500017120191001720029000
17.06-21.06.2314600201002380016500183001650027600
22.06-24.06.2315100210002500017120191001720029000
25.06-24.07.2314600201002380016500183001650027600
29.07.2315100210002500017120191001720029000
30.07.2314850205502440016810187001685028300
31.07-13.08.2314600201002380016500183001650027600
14.08-12.10.2313300176002060014800158001480022600
13.10.2312700163001930014200152001440021300

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями
Одноместный
Стандартный Улучшенный
24.04-26.04.231650016100230001900028000
27.04.231685016400235001940028700
28.04-29.04.231720016700240001980029400
30.04.231920018000280002180033400
01.05.232075018950312502330036450
02.05-08.06.232030018600305002280035500
09.06-12.06.232120019300320002380037400
18.06-21.06.232030018600305002280035500
22.06, 24.06.232075018950312502330036450
23.06.232120019300320002380037400
25.06-24.07.232030018600305002280035500
31.07-13.10.231650016100230001900028000

Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.

Варианты проживания

Ривер Палас Отель 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Отель «Арт Нуво Палас» 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа без проживания)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее): дневной тариф — 2 000 руб. /аэропорт-отель, 1650 руб. /вокзал-отель за машину
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 450 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 рублей.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
  • Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.)
  • Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 взр., 1000 шк., 1000 пенс., ст.),
  • Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.)
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
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