3 день

Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»

06:00 Раннее прибытие в город Минусинск.

Это старинный сибирский купеческий город. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Здесь вы станете ближе к традициям и обычаям местного населения и Сибири в целом.

Встреча.

Трансфер в Шушенское.

08:00 Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».

Новая деревня –архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Вы сами в этом убедитесь.

Завтрак в Новой деревне.

10:00 Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.

13:30 Обед в Новой деревне.

14:30 Отъезд в Субботино в Арт-резиденцию «Сибирская ягодка».

Субботино – старинное сибирское село в Шушенском районе, основано в середине XIX века, владельцем заимки Субботиным.

Именно здесь находится старинный храм иконы Казанской Божьей Матери, который во времена царской России возводили всем миром – каждый помогал чем мог.

Современным местом притяжения для знакомства с местным колоритом и традициями в Субботино является «Сибирская ягодка».

Это арт-резиденция в виде красивого, украшенного резьбой, дома, сказочная усадьба. Была открыта в 2019 году.

Это место проведения и участия в семинарах, уроках по традиционному ремеслу, выставках, ярмарках и мастер-классах.

В том числе, вы сами сможете погрузиться в атмосферу русской Сибири, ведь впереди мастер-класс и дегустация.

15:30 Мастер-класс «Блины в русской печи».

На кухне арт-резиденции вас ждет волшебство: превращение простого теста в румяные невообразимо вкусные блины, приготовленные на углях в русской печи по тайному старинному рецепту.

Здесь вы узнаете историю и традиции о блинчиках, и конечно же, сможете ими полакомиться.

А для полного погружения в этот вкуснейший момент, вам будет предложено варенье из местных ягод, мед, сметана и масло.

И никуда без дегустации русского чая, приготовленного из сибирских трав с любовью.

Наше чаепитие сопровождается душевными разговорами о местной культуре и быте, а также рецептами счастливой жизни в единстве и гармонии с природой.

19:00 Возращение в Шушенское, в Новую деревню на ужин.

Отдых, свободное время.