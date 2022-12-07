Сибирский гастрономический тур

В этом туре вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Сибири с яркими нотками веселья

4.7
3 отзыва
В этом туре вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Сибири с яркими нотками веселья.

Вы не только научитесь готовить новые блюда, но и продегустируете настоящие русские закуски, напитки и рыбные блюда.

Вы побываете на смотровой площадке над Енисеем «Царь-рыба», в историко-этнографическом музее-заповеднике Шушенское и семейной этно-мастерской.

Вы посетите ужин «Эволюция сибирского стола» с театральным сопровождением, обед-дегустацию в известном ресторане «Хозяин тайги» и развлекательную программу «Танцевальные вечёрки». Эту поездку вы запомните надолго!
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Сибирский гастрономический тур
Ближайшие даты:
23
мар

Что вас ожидает 🤩

Кулинарные мастер-классы
Кулинарные мастер-классы
Научимся готовить блинчики, рыбу, сбитень, сугудай
Дегустации на любой вкус
Дегустации на любой вкус
Отведаем сыры, сибирские пирожки, енисейский самогон, наливки
Путешествие в путешествии
Путешествие в путешествии
Отправимся на поезде в маленькие уютные сибирские города за новыми вкусами
Красноярские Столбы
Красноярские Столбы
Посетим национальный парк – визитную карточку Красноярска и невероятно красивое место
Зажигательные вечеринки
Зажигательные вечеринки
Сходим на гала-ужин и развлекательную танцевальную программу
Домик в деревне
Домик в деревне
Поживем в атмосферном доме с печкой, который находится на территории музея-заповедника «Шушенское»

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Красноярском, гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола»

Самостоятельное прибытие в город Красноярск.

09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск».

Гостиница расположена в историческом центре города, по адресу: ул. Урицкого, 94.

10:00 Обзорная экскурсия по городу Красноярску.

С самыми интересными уголками города вы познакомитесь на обзорной экскурсии.

12:00 Экскурсия в пароход-музей «Святитель Николай».

Корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

На корабле вас ждет увлекательнейший рассказ о судьбе судна и показ его потайных кают.

13:00-14:00 Обед в кафе «Гостиный двор» в гостинице «Красноярск».

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Красноярск».

14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».

Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.

Невероятной красоты панорама, открывающаяся с площадки, станет фоном для ваших фотографий и видео на память об этом удивительном месте.

15:00 Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение набережной города Дивногорска.

Красноярская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Енисее вблизи города Дивногорска Красноярского края. Является второй по мощности электростанцией России.

17:00 Возращение в Красноярск.

17:30 Гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола» в ресторане «Tunguska».

В ресторане современной сибирской кухни вашему вниманию предложен дегустационный сет «Вкусы Енисейской Сибири» с театральным сопровождением высококлассных официантов ресторана.

Сет состоит из 9 курсов, каждый из которых привязан к разным географическим и национальным точкам Красноярского края, Хакасии и Тувы: от северных границ до южных.

Так, от блюда к блюду вы проходите путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от арктического Усть-Авама из перетертой рыбной юколы и икры до тувинского Турана с продуктами фермы маралов, попробуете оленину из Хатанги и главный продукт хакасских кочевников – талкан.

19:00 Отъезд в гостиницу «Красноярск».

Свободное время.

Рядом с гостиницей находятся самые популярные рестораны города на любой вкус:

  • Онегин event hall (русская и европейская кухня);
  • Boho-chic (домашняя русская кухня);
  • Bangkok (паназиатская кухня);
  • Fresco (динамичный ресторан авторской кухни);
  • Гадаловъ (сибирская кухня);
  • Please Wine&Kitchen (северная кухня);
  • Генацвале (грузинская кухня).

Желаем вам прекрасного завершения вечера!

Ночь в гостинице.

Знакомство с Красноярском, гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола»Знакомство с Красноярском, гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола»Знакомство с Красноярском, гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола»
2 день

Красноярские Столбы, обед-дегустация, отправление в Минусинск

06:00-09:00 Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.

09:00 Отъезд на экскурсию в национальный парк «Красноярские Столбы».

Национальный парк «Красноярские Столбы» – визитная карточка города Красноярска, его «легкие».

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.

Пеший маршрут составит около 3 км.

13:00 Отъезд в фанпарк «Бобровый лог», подъем по канатно-кресельной дороге.

Бобровый лог – крупный спортивно-развлекательный комплекс в Красноярске.

Популярен круглый год: зимой как горнолыжный курорт, а летом, как магнит притягивает любителей пикников, занятий экстремальными видами спорта, пеших, велосипедных и конных прогулок.

Подъем составит 5-7 минут.

И там наверху – вы сможете вдоволь насладиться чистым воздухом, полюбоваться местными красотами и совершить небольшую прогулку.

14:00 Обед-дегустация в ресторане «Хозяин тайги».

«Хозяин тайги» – сибирская лесная сказка. Именно так называют этот ресторан красноярцы и гости города.

Ведь его душевная атмосфера, панорама на горы и реку, потрескивание березовых дров в камине, интерьер в стиле альпийского шале, декор из кинофильма «Хозяин Тайги», и конечно, изысканные авторские блюда сибирской кухни, делают его невероятным местом притяжения абсолютно для всех!

Существует красноярское поверье: посетив это место один раз, влюбляешься в него навсегда! Проверим? Приятного сибирского аппетита!

18:00 Трансфер на ж/д вокзал города.

В 2004 году, после двухлетнего строительства, состоялось открытие одного из красивейших зданий Красноярска – нового железнодорожного вокзала.

Внутренний и внешний фасады здания выполнены из гранитного камня и мрамора, добытого в 12 странах мира.

18:40 Отправление поезда в Минусинск.

Размещение в вагоне-купе.

Время в пути 11 часов 17 минут.

Уже завтра перед вами откроются новые виды, появятся новые знакомства и будут продегустированы новые блюда.

19:00 Ужин в поезде: ланч-бокс.

Отдых.

Красноярские Столбы, обед-дегустация, отправление в МинусинскКрасноярские Столбы, обед-дегустация, отправление в МинусинскКрасноярские Столбы, обед-дегустация, отправление в МинусинскКрасноярские Столбы, обед-дегустация, отправление в Минусинск
3 день

Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»

06:00 Раннее прибытие в город Минусинск.

Это старинный сибирский купеческий город. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Здесь вы станете ближе к традициям и обычаям местного населения и Сибири в целом.

Встреча.

Трансфер в Шушенское.

08:00 Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».

Новая деревня –архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Вы сами в этом убедитесь.

Завтрак в Новой деревне.

10:00 Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.

13:30 Обед в Новой деревне.

14:30 Отъезд в Субботино в Арт-резиденцию «Сибирская ягодка».

Субботино – старинное сибирское село в Шушенском районе, основано в середине XIX века, владельцем заимки Субботиным.

Именно здесь находится старинный храм иконы Казанской Божьей Матери, который во времена царской России возводили всем миром – каждый помогал чем мог.

Современным местом притяжения для знакомства с местным колоритом и традициями в Субботино является «Сибирская ягодка».

Это арт-резиденция в виде красивого, украшенного резьбой, дома, сказочная усадьба. Была открыта в 2019 году.

Это место проведения и участия в семинарах, уроках по традиционному ремеслу, выставках, ярмарках и мастер-классах.

В том числе, вы сами сможете погрузиться в атмосферу русской Сибири, ведь впереди мастер-класс и дегустация.

15:30 Мастер-класс «Блины в русской печи».

На кухне арт-резиденции вас ждет волшебство: превращение простого теста в румяные невообразимо вкусные блины, приготовленные на углях в русской печи по тайному старинному рецепту.

Здесь вы узнаете историю и традиции о блинчиках, и конечно же, сможете ими полакомиться.

А для полного погружения в этот вкуснейший момент, вам будет предложено варенье из местных ягод, мед, сметана и масло.

И никуда без дегустации русского чая, приготовленного из сибирских трав с любовью.

Наше чаепитие сопровождается душевными разговорами о местной культуре и быте, а также рецептами счастливой жизни в единстве и гармонии с природой.

19:00 Возращение в Шушенское, в Новую деревню на ужин.

Отдых, свободное время.

Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское, арт-резиденция «Сибирская ягодка»
4 день

Саяно-Шушенская ГЭС, храм Святой Евдокии Московской, музей Ивана Ярыгина, дегустация ремесленного сыра, программа «Танцевальные вечёрки»

08:00 Завтрак в Новой деревне.

09:00 Отъезд в Черёмушки на экскурсию, на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).

11:00 Трансфер в село Сизая.

Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.

Иван Ярыгин – легенда русского спорта. Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.

12:00 Посещение старинной сырной лавки «Поместье Предгорное» в Сизой.

Дегустация ремесленного сыра, приготовленного в этой частной семейной сыроварне.

В «Поместье Предгорном» производят более 10 сортов сыра: Горный, Фета кремовый, Скаморца, Грюйер, Белпер Кнолле, Шевр, плавленый сыр и другие.

Приятного времяпровождения здесь и отличной дегустации!

14:00 Обед в Новой деревне.

Отдых.

15:00 Трансфер в семейную этно-мастерскую «ВОЙЛОК +».

Создателем, а также руководителем и организатором проводимых мастер-классов и экскурсий, является Ожигова Елена Петровна, которой активно помогает её семья, а именно муж, дети и внуки.

Ежедневно мастерскую посещают местные жители, а также гости края, приехавшие обогатить свои знания и научиться чему-то новому.

Программа «Танцевальные вечёрки».

Пляски, хороводы, народная одежда, позитивные люди, отличное настроение – то, что ждет вас этим прекрасным вечером!

Невероятная энергетика танцев позволит стать еще ближе к местному колориту и русской культуре.

Завершением программы станет дегустация сладких пирогов и наливок.

Домашние с пылу с жару пироги, да еще и под ароматную наливочку, настоянную по традиционную Шушенскому рецепту, не оставят равнодушным никого.

Пироги малиновые, черемуховые, наливки – вишневые, смородиновые.

Дегустация пройдет за особым деревянным столом – местом уютных и теплых разговоров обо всем на свете.

19:00 Возращение в Новую деревню на ужин.

Отдых.

Саяно-Шушенская ГЭС, храм Святой Евдокии Московской, музей Ивана Ярыгина, дегустация ремесленного сыра, программа «Танцевальные вечёрки»Саяно-Шушенская ГЭС, храм Святой Евдокии Московской, музей Ивана Ярыгина, дегустация ремесленного сыра, программа «Танцевальные вечёрки»Саяно-Шушенская ГЭС, храм Святой Евдокии Московской, музей Ивана Ярыгина, дегустация ремесленного сыра, программа «Танцевальные вечёрки»Саяно-Шушенская ГЭС, храм Святой Евдокии Московской, музей Ивана Ярыгина, дегустация ремесленного сыра, программа «Танцевальные вечёрки»
5 день

Дегустацию блюд из папоротника, Минусинский региональный краеведческий музей, возвращение в Красноярск

09:00 Завтрак в Новой деревне.

Освобождение номеров.

10:00 Отъезд на дегустацию блюд из папоротника.

Папоротник является очень полезным продуктом. Благодаря ему укрепляется иммунитет и повышается сопротивляемость к различным заболеваниям.

Вперед, на дегустацию!

Обед.

14:00 Отъезд в Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

19:00 Отправление поезда до г. Красноярска.

Размещение в вагоне-купе.

Возращение в отправную точку нашего путешествия – город Красноярск!

20:00 Ужин в поезде (ланч-бокс).

Отдых.

6 день

Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"

06:00-06:30 Ранее прибытие на ж/д вокзал г. Красноярска.

Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.

08:00 Отъезд в г. Енисейск.

Путь лежит через трассу краевого значения «Енисейский тракт», которая соединяет северные районы Красноярского края.

12:00-12:30 Прибытие в г. Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х, 3-х местное.

13:00-14:00 Обед в гостинице.

Свободное время.

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

17:00 Возвращение в гостиницу «Енисейская».

Мастер-класс «Фаршированная щука».

Сейчас на ваших глазах произойдет чудо – огромная свежая щука превратится в запеченный деликатес для настоящих енисейских гурманов.

А пока наша с вами щука запекается, перейдем к не менее интересному моменту нашей программы.

Дегустация «Енисейский самогон».

Вашему вниманию – напиток прямиком из Енисейской губернии.

Настоянный по всем сибирским традициям самогон: на вишне, кедровых орехах, черноплодной рябине.

Древний обычай гласит: тому, кто испробует сие напиток, удача в делах сулит, преумножение здоровья крепкого сибирского и неведомых размеров счастье и богатство в доме.

19:00 Ужин в гостинице.

Отдых.

Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"Енисейск, мастер-класс "Фаршированная щука", дегустация "Енисейский самогон"
7 день

Монастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей Рубанка

09:00 Завтрак в гостинице «Енисейская».

10:00 Отъезд на экскурсию на Монастырское озеро.

Расположено в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания. На озере вы прогуляетесь по его огромной благоустроенной территории, посетите церковь и прослушаете легенду о братьях иноках.

13:00 Возращение в Енисейск.

Экскурсия в Енисейскую городскую библиотеку.

14:00 Мастер-класс «Сбитень».

А прямо сейчас вы научитесь готовить старинный напиток из меда и пряностей – сбитень.

Его аромат позволит прочувствовать атмосферу уникального места, в котором мы с вами находимся, а вкус укрепит иммунитет и придаст сил.

И уже никуда без нашей традиционной дегустации сибирских блюд!

На этот раз дегустация «Сибирские пирожочки».

С картошкой, капустой, мясом, рыбой, грибами, рисом, брусникой, малиной, творогом – самые разные вкусы домашних с любовью приготовленных пирожочков.

Это вкус погружения в детство, просто пальчики оближешь.

Приятного аппетита!

Обед.

17:00 Экскурсия в Музей Рубанка.

Уникальный музей, в котором собрана единственная коллекция рубанков, занесенная в книгу рекордов Гиннеса.

Рекомендуем – обязательно запечатлеть этот момент!

20:00 Ужин в гостинице «Енисейская».

Свободное время, отдых.

Монастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей РубанкаМонастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей РубанкаМонастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей РубанкаМонастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей РубанкаМонастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей РубанкаМонастырское озеро, мастер-класс "Сбитень", дегустация "Сибирские пирожочки", музей Рубанка
8 день

Мастер-класс "Енисейская уха", мастер-класс "Сугудай", возвращение в Красноярск

09:00 Завтрак в гостинице «Енисейская».

10:00 Отъезд на «Заимку Рыбная» – уникальнейшая база отдыха на берегу Енисея, рядом с местом впадения Ангары в Енисей.

11:00 Мастер-класс «Енисейская уха».

Ритуал приготовления таежной сибирской ухи с дымком – изюминка Енисейских мест.

Тайну создания этого блюда можно раскрыть только так: с аппетитом слушая нашего шеф-повара и помогая ему с приготовлением.

Начинаем!

Далее у нас мастер-класс «Сугудай».

Сугудай – блюдо из свежей рыбы, распространённое на севере России среди коренных народов Севера.

И сегодня мы с вами будем его готовить из чира.

Понадобится только растительное масло лук, соль, чёрный перец, уксус, отличный настрой и буквально 15-20 минут и наш сугудай будет готов!

Закуска, которая так и тает во рту!

16:00 Отъезд в Красноярск.

20:00 Ориентировочное прибытие в г. Красноярск.

Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Красноярск».

20:30 Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

Мастер-класс "Енисейская уха", мастер-класс "Сугудай", возвращение в КрасноярскМастер-класс "Енисейская уха", мастер-класс "Сугудай", возвращение в КрасноярскМастер-класс "Енисейская уха", мастер-класс "Сугудай", возвращение в Красноярск
9 день

Отъезд

06:00-10:30 Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.

На этом наше с вами гастрономическое путешествие завершается.

Надеемся, что вы прочувствовали атмосферу нашего края, прикоснулись к его культуре и истории, и вдоволь и с удовольствием отведали вкуснейшие местные блюда!

До новых встреч!

Освобождение номеров.

Вылет по домам.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в вагоне-купе.

Варианты проживания

Гостиница «Красноярск»

2 ночи

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Гостиничный комплекс «Новая деревня»

2 ночи

Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Вы сами в этом убедитесь.

Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»Гостиничный комплекс «Новая деревня»

Красноярск - Минусинск - Красноярск

2 ночи

Размещение в вагоне-купе.

Время в пути 11 часов 17 минут в одну сторону.

Красноярск - Минусинск - Красноярск

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру XVIII века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Вас радушно встретит и поможет разместиться высококлассный персонал гостиницы.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Дегустации, мастер-классы
  • 2-х – 4-х местное размещение по программе
  • Экскурсионная программа, входные билеты в музеи
  • Ж/д билеты в вагоне купе Красноярск-Минусинск-Красноярск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Трансфер из аэропорта или ж/д и обратно
  • Доплата за одноместное размещение:«Красноярск» (2 ночи) – 3 000 руб. /чел. «Новая деревня» (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.
  • «Красноярск» (2 ночи) – 3 000 руб. /чел.
  • «Новая деревня» (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.
  • Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Енисейска

🧒Можно с детьмиКрасноярские Столбы🗽Популярные места🧳Многодневные туры🚉На поездеЖ/Д туры🍤Гастрономические
У нас ещё много экскурсий в Енисейске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Енисейске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ