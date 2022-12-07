Самостоятельное прибытие в город Красноярск.
09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск».
Гостиница расположена в историческом центре города, по адресу: ул. Урицкого, 94.
10:00 Обзорная экскурсия по городу Красноярску.
С самыми интересными уголками города вы познакомитесь на обзорной экскурсии.
12:00 Экскурсия в пароход-музей «Святитель Николай».
Корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
На корабле вас ждет увлекательнейший рассказ о судьбе судна и показ его потайных кают.
13:00-14:00 Обед в кафе «Гостиный двор» в гостинице «Красноярск».
Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Красноярск».
14:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.
Невероятной красоты панорама, открывающаяся с площадки, станет фоном для ваших фотографий и видео на память об этом удивительном месте.
15:00 Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение набережной города Дивногорска.
Красноярская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Енисее вблизи города Дивногорска Красноярского края. Является второй по мощности электростанцией России.
17:00 Возращение в Красноярск.
17:30 Гастрономическая программа-ужин «Эволюция сибирского стола» в ресторане «Tunguska».
В ресторане современной сибирской кухни вашему вниманию предложен дегустационный сет «Вкусы Енисейской Сибири» с театральным сопровождением высококлассных официантов ресторана.
Сет состоит из 9 курсов, каждый из которых привязан к разным географическим и национальным точкам Красноярского края, Хакасии и Тувы: от северных границ до южных.
Так, от блюда к блюду вы проходите путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от арктического Усть-Авама из перетертой рыбной юколы и икры до тувинского Турана с продуктами фермы маралов, попробуете оленину из Хатанги и главный продукт хакасских кочевников – талкан.
19:00 Отъезд в гостиницу «Красноярск».
Свободное время.
Рядом с гостиницей находятся самые популярные рестораны города на любой вкус:
Желаем вам прекрасного завершения вечера!
Ночь в гостинице.
06:00-09:00 Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.
09:00 Отъезд на экскурсию в национальный парк «Красноярские Столбы».
Национальный парк «Красноярские Столбы» – визитная карточка города Красноярска, его «легкие».
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.
Пеший маршрут составит около 3 км.
13:00 Отъезд в фанпарк «Бобровый лог», подъем по канатно-кресельной дороге.
Бобровый лог – крупный спортивно-развлекательный комплекс в Красноярске.
Популярен круглый год: зимой как горнолыжный курорт, а летом, как магнит притягивает любителей пикников, занятий экстремальными видами спорта, пеших, велосипедных и конных прогулок.
Подъем составит 5-7 минут.
И там наверху – вы сможете вдоволь насладиться чистым воздухом, полюбоваться местными красотами и совершить небольшую прогулку.
14:00 Обед-дегустация в ресторане «Хозяин тайги».
«Хозяин тайги» – сибирская лесная сказка. Именно так называют этот ресторан красноярцы и гости города.
Ведь его душевная атмосфера, панорама на горы и реку, потрескивание березовых дров в камине, интерьер в стиле альпийского шале, декор из кинофильма «Хозяин Тайги», и конечно, изысканные авторские блюда сибирской кухни, делают его невероятным местом притяжения абсолютно для всех!
Существует красноярское поверье: посетив это место один раз, влюбляешься в него навсегда! Проверим? Приятного сибирского аппетита!
18:00 Трансфер на ж/д вокзал города.
В 2004 году, после двухлетнего строительства, состоялось открытие одного из красивейших зданий Красноярска – нового железнодорожного вокзала.
Внутренний и внешний фасады здания выполнены из гранитного камня и мрамора, добытого в 12 странах мира.
18:40 Отправление поезда в Минусинск.
Размещение в вагоне-купе.
Время в пути 11 часов 17 минут.
Уже завтра перед вами откроются новые виды, появятся новые знакомства и будут продегустированы новые блюда.
19:00 Ужин в поезде: ланч-бокс.
Отдых.
06:00 Раннее прибытие в город Минусинск.
Это старинный сибирский купеческий город. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Здесь вы станете ближе к традициям и обычаям местного населения и Сибири в целом.
Встреча.
Трансфер в Шушенское.
08:00 Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Новая деревня –архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Вы сами в этом убедитесь.
Завтрак в Новой деревне.
10:00 Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.
13:30 Обед в Новой деревне.
14:30 Отъезд в Субботино в Арт-резиденцию «Сибирская ягодка».
Субботино – старинное сибирское село в Шушенском районе, основано в середине XIX века, владельцем заимки Субботиным.
Именно здесь находится старинный храм иконы Казанской Божьей Матери, который во времена царской России возводили всем миром – каждый помогал чем мог.
Современным местом притяжения для знакомства с местным колоритом и традициями в Субботино является «Сибирская ягодка».
Это арт-резиденция в виде красивого, украшенного резьбой, дома, сказочная усадьба. Была открыта в 2019 году.
Это место проведения и участия в семинарах, уроках по традиционному ремеслу, выставках, ярмарках и мастер-классах.
В том числе, вы сами сможете погрузиться в атмосферу русской Сибири, ведь впереди мастер-класс и дегустация.
15:30 Мастер-класс «Блины в русской печи».
На кухне арт-резиденции вас ждет волшебство: превращение простого теста в румяные невообразимо вкусные блины, приготовленные на углях в русской печи по тайному старинному рецепту.
Здесь вы узнаете историю и традиции о блинчиках, и конечно же, сможете ими полакомиться.
А для полного погружения в этот вкуснейший момент, вам будет предложено варенье из местных ягод, мед, сметана и масло.
И никуда без дегустации русского чая, приготовленного из сибирских трав с любовью.
Наше чаепитие сопровождается душевными разговорами о местной культуре и быте, а также рецептами счастливой жизни в единстве и гармонии с природой.
19:00 Возращение в Шушенское, в Новую деревню на ужин.
Отдых, свободное время.
08:00 Завтрак в Новой деревне.
09:00 Отъезд в Черёмушки на экскурсию, на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).
11:00 Трансфер в село Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Иван Ярыгин – легенда русского спорта. Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
12:00 Посещение старинной сырной лавки «Поместье Предгорное» в Сизой.
Дегустация ремесленного сыра, приготовленного в этой частной семейной сыроварне.
В «Поместье Предгорном» производят более 10 сортов сыра: Горный, Фета кремовый, Скаморца, Грюйер, Белпер Кнолле, Шевр, плавленый сыр и другие.
Приятного времяпровождения здесь и отличной дегустации!
14:00 Обед в Новой деревне.
Отдых.
15:00 Трансфер в семейную этно-мастерскую «ВОЙЛОК +».
Создателем, а также руководителем и организатором проводимых мастер-классов и экскурсий, является Ожигова Елена Петровна, которой активно помогает её семья, а именно муж, дети и внуки.
Ежедневно мастерскую посещают местные жители, а также гости края, приехавшие обогатить свои знания и научиться чему-то новому.
Программа «Танцевальные вечёрки».
Пляски, хороводы, народная одежда, позитивные люди, отличное настроение – то, что ждет вас этим прекрасным вечером!
Невероятная энергетика танцев позволит стать еще ближе к местному колориту и русской культуре.
Завершением программы станет дегустация сладких пирогов и наливок.
Домашние с пылу с жару пироги, да еще и под ароматную наливочку, настоянную по традиционную Шушенскому рецепту, не оставят равнодушным никого.
Пироги малиновые, черемуховые, наливки – вишневые, смородиновые.
Дегустация пройдет за особым деревянным столом – местом уютных и теплых разговоров обо всем на свете.
19:00 Возращение в Новую деревню на ужин.
Отдых.
09:00 Завтрак в Новой деревне.
Освобождение номеров.
10:00 Отъезд на дегустацию блюд из папоротника.
Папоротник является очень полезным продуктом. Благодаря ему укрепляется иммунитет и повышается сопротивляемость к различным заболеваниям.
Вперед, на дегустацию!
Обед.
14:00 Отъезд в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
19:00 Отправление поезда до г. Красноярска.
Размещение в вагоне-купе.
Возращение в отправную точку нашего путешествия – город Красноярск!
20:00 Ужин в поезде (ланч-бокс).
Отдых.
06:00-06:30 Ранее прибытие на ж/д вокзал г. Красноярска.
Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.
08:00 Отъезд в г. Енисейск.
Путь лежит через трассу краевого значения «Енисейский тракт», которая соединяет северные районы Красноярского края.
12:00-12:30 Прибытие в г. Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х, 3-х местное.
13:00-14:00 Обед в гостинице.
Свободное время.
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
17:00 Возвращение в гостиницу «Енисейская».
Мастер-класс «Фаршированная щука».
Сейчас на ваших глазах произойдет чудо – огромная свежая щука превратится в запеченный деликатес для настоящих енисейских гурманов.
А пока наша с вами щука запекается, перейдем к не менее интересному моменту нашей программы.
Дегустация «Енисейский самогон».
Вашему вниманию – напиток прямиком из Енисейской губернии.
Настоянный по всем сибирским традициям самогон: на вишне, кедровых орехах, черноплодной рябине.
Древний обычай гласит: тому, кто испробует сие напиток, удача в делах сулит, преумножение здоровья крепкого сибирского и неведомых размеров счастье и богатство в доме.
19:00 Ужин в гостинице.
Отдых.
09:00 Завтрак в гостинице «Енисейская».
10:00 Отъезд на экскурсию на Монастырское озеро.
Расположено в 30 км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания. На озере вы прогуляетесь по его огромной благоустроенной территории, посетите церковь и прослушаете легенду о братьях иноках.
13:00 Возращение в Енисейск.
Экскурсия в Енисейскую городскую библиотеку.
14:00 Мастер-класс «Сбитень».
А прямо сейчас вы научитесь готовить старинный напиток из меда и пряностей – сбитень.
Его аромат позволит прочувствовать атмосферу уникального места, в котором мы с вами находимся, а вкус укрепит иммунитет и придаст сил.
И уже никуда без нашей традиционной дегустации сибирских блюд!
На этот раз дегустация «Сибирские пирожочки».
С картошкой, капустой, мясом, рыбой, грибами, рисом, брусникой, малиной, творогом – самые разные вкусы домашних с любовью приготовленных пирожочков.
Это вкус погружения в детство, просто пальчики оближешь.
Приятного аппетита!
Обед.
17:00 Экскурсия в Музей Рубанка.
Уникальный музей, в котором собрана единственная коллекция рубанков, занесенная в книгу рекордов Гиннеса.
Рекомендуем – обязательно запечатлеть этот момент!
20:00 Ужин в гостинице «Енисейская».
Свободное время, отдых.
09:00 Завтрак в гостинице «Енисейская».
10:00 Отъезд на «Заимку Рыбная» – уникальнейшая база отдыха на берегу Енисея, рядом с местом впадения Ангары в Енисей.
11:00 Мастер-класс «Енисейская уха».
Ритуал приготовления таежной сибирской ухи с дымком – изюминка Енисейских мест.
Тайну создания этого блюда можно раскрыть только так: с аппетитом слушая нашего шеф-повара и помогая ему с приготовлением.
Начинаем!
Далее у нас мастер-класс «Сугудай».
Сугудай – блюдо из свежей рыбы, распространённое на севере России среди коренных народов Севера.
И сегодня мы с вами будем его готовить из чира.
Понадобится только растительное масло лук, соль, чёрный перец, уксус, отличный настрой и буквально 15-20 минут и наш сугудай будет готов!
Закуска, которая так и тает во рту!
16:00 Отъезд в Красноярск.
20:00 Ориентировочное прибытие в г. Красноярск.
Размещение в 2-х местных номерах в гостинице «Красноярск».
20:30 Ужин в гостинице.
Ночь в гостинице.
06:00-10:30 Завтрак в гостинице «Красноярск» – шведский стол.
На этом наше с вами гастрономическое путешествие завершается.
Надеемся, что вы прочувствовали атмосферу нашего края, прикоснулись к его культуре и истории, и вдоволь и с удовольствием отведали вкуснейшие местные блюда!
До новых встреч!
Освобождение номеров.
Вылет по домам.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в вагоне-купе.
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Вы сами в этом убедитесь.
Размещение в вагоне-купе.
Время в пути 11 часов 17 минут в одну сторону.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру XVIII века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Вас радушно встретит и поможет разместиться высококлассный персонал гостиницы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.