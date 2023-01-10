Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.
Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
14:00 Трансфер в гостиницу.
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).
15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.
Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.
В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.
Рекомендуем посетить:
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:30 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).
15:00 Выезд в Кронштадт.
Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|30.04-20.08.23 (завтрак)
|11000
|10100
|14100
|11600
|10500
|15200
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|12400
|11500
|15500
|13000
|11900
|16600
Летучая мышь 3* (Выборг)
Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|Комфорт
|30.04-20.08.23 (завтрак)
|10700
|10100
|14000
|11700
|10800
|16100
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|12100
|11500
|15400
|13100
|12200
|17500
Дружба 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Улучшенный
|30.04-20.08.23 (завтрак)
|11300
|10700
|15000
|11800
|11100
|16100
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|12700
|12100
|16400
|13200
|12500
|17500
Виктория 4* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|30.04-20.08.23 (завтрак)
|16200
|22600
|20400
|17900
|33800
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|17600
|24000
|21800
|19300
|35200
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Трехзвездочный отель «Летучая мышь» расположен всего в 5 минутах ходьбы от Выборгского замка, а также железнодорожного и автобусного вокзалов Выборга. К услугам гостей элегантный ресторан со сводчатым потолком, бесплатный WiFi, а также уютные номера со звукоизоляцией, оборудованные телевизором с плоским экраном.
Все номера и люксы отеля «Летучая мышь» оснащены письменным столом и стильной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлены кровати с уникальными изголовьями.
В кафе отеля с 06:30 для гостей сервируется разнообразный завтрак. Также гости могут посетить ресторан «Летучая мышь», где подают фирменные блюда итальянской, русской и кавказской кухни. В стильном баре отеля гостям предложат изысканные ликеры.
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.