Три дня: открой свой Выборг

Успейте за два дня посетить 8 экскурсий

5
3 отзыва
Программа по дням
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Успейте за два дня посетить 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день открыть свой Выборг, прогулявшись по его улочкам или даже самостоятельно совершив путешествие в Карелию.

Второй день тура мы оставили свободным для наших гостей: каждый из которых сможет открыть свой собственный Выборг, каким ему быть – решать вам.
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Три дня: открой свой Выборг
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Крендель своими руками
Крендель своими руками
Поучаствуете в процессе изготовления средневекового кренделя по аутентичному рецепту
Дегустация глёга
Дегустация глёга
Посетите усадьбу Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

14:00 Трансфер в гостиницу.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
2 день

Свободный день

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.

В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.

Рекомендуем посетить:

  • Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади.
    Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
  • Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1.
    Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея.
    Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
  • Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1.
    В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
  • Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15.
    Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г.
    Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
  • Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А.
    В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
  • Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
  • Расписание электрички Выборг – Сортавала: 07:25. Сортавала – Выборг 18:45, 20:37.
Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
30.04-20.08.23 (завтрак)110001010014100116001050015200
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)124001150015500130001190016600

Летучая мышь 3* (Выборг)

Даты заездов

Двухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандарт МансардаКомфорт
30.04-20.08.23 (завтрак)107001010014000117001080016100
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)121001150015400131001220017500

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый
СтандартныйУлучшенный
30.04-20.08.23 (завтрак)113001070015000118001110016100
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)127001210016400132001250017500

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
30.04-20.08.23 (завтрак)1620022600204001790033800
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)1760024000218001930035200

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Летучая мышь 3

2 ночи

Трехзвездочный отель «Летучая мышь» расположен всего в 5 минутах ходьбы от Выборгского замка, а также железнодорожного и автобусного вокзалов Выборга. К услугам гостей элегантный ресторан со сводчатым потолком, бесплатный WiFi, а также уютные номера со звукоизоляцией, оборудованные телевизором с плоским экраном.

Все номера и люксы отеля «Летучая мышь» оснащены письменным столом и стильной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлены кровати с уникальными изголовьями.

В кафе отеля с 06:30 для гостей сервируется разнообразный завтрак. Также гости могут посетить ресторан «Летучая мышь», где подают фирменные блюда итальянской, русской и кавказской кухни. В стильном баре отеля гостям предложат изысканные ликеры.

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Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтрак
  • 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1400 рублей за 2 обеда)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: тур. меню — 700 руб.
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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