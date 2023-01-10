Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга.
Трансфер в гостиницы.
18:00-18:30 Свободное время.
Дополнительно (заказывать заранее):
Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.
Поздний завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно:
Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники – 700 руб.
Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники – 600 руб.
Стоимость: цены уточнять (при наборе группы от 15 чел.).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Свободный день.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Гатчину. «Резиденция императора-романтика» с посещением Гатчинского дворца.
16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «пл. Восстания» на Невском пр. (Московский вокзал).
Стоимость: взрослые – 2 000 руб., школьники – 1 550 руб. (при наборе группы от 15 чел.)
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|31.12.22
|5900
|5900
|8200
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Смарт стандарт
|31.12.22
|6700
|8900
|6700
Апарт-отель Yes на Марата. Без завтрака, ланч-бокс или завтрак «накрытие»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Без завтрака
|Завтрак «накрытие»
|Ланч-бокс
|31.12.22
|7700
|6700
|12400
|8900
|7900
|13700
|8900
|7900
|13700
IZZZI у Гостиного Двора 3*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|31.12.22
|14200
|9100
|10400
|9000
|16700
|10400
Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.
В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.