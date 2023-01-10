Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа

В этом туре вы познакомитесь с дворцами города на Неве и сможете встретить Новый год на Дворцовой площади

5
3 отзыва
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В этом туре вы познакомитесь с дворцами города на Неве и сможете встретить Новый год на Дворцовой площади.

В сокращенной программе у вас есть возможность самостоятельно выбирать между дополнительными экскурсиями или прогулками по зимним улицам Петербурга.
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете чем заняться сегодня: поехать на экскурсию или отправиться на прогулку
Новый год в сердце Петербурга
Новый год в сердце Петербурга
Зарядитесь энергией и эстетикой на весь год
Архитектура старинных зданий
Архитектура старинных зданий
Вы можете взять кофе с собой и отправиться на прогулку по историческому центру Питера

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке).Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».
  • 13:15 Встреча на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада Александринского театрадля гостей из отелей «IZZZI у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга.

Трансфер в гостиницы.

18:00-18:30 Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее):

  • Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • 22:00 – 02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».
    Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь
2 день

Свободный день или с дополнительными экскурсиями

Поздний завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно:

  • Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники – 700 руб.

  • 14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января. В конце Вас ждёт небольшой подарок.

Стоимость: взрослые – 800 руб., школьники – 600 руб.

  • 20:00 – 23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург». Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Стоимость: цены уточнять (при наборе группы от 15 чел.).

Свободный день или с дополнительными экскурсиямиСвободный день или с дополнительными экскурсиями
3 день

Свободный день или поездка в Гатчину

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Свободный день.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Гатчину. «Резиденция императора-романтика» с посещением Гатчинского дворца.

16:00 – 17:00 Окончание программы у метро «пл. Восстания» на Невском пр. (Московский вокзал).

Стоимость: взрослые – 2 000 руб., школьники – 1 550 руб. (при наборе группы от 15 чел.)

Свободный день или поездка в ГатчинуСвободный день или поездка в ГатчинуСвободный день или поездка в Гатчину

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
Стандартный
31.12.22590059008200

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Смарт стандарт
31.12.22670089006700

Апарт-отель Yes на Марата. Без завтрака, ланч-бокс или завтрак «накрытие»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Без завтракаЗавтрак «накрытие»Ланч-бокс
31.12.22770067001240089007900137008900790013700

IZZZI у Гостиного Двора 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СмартКомфорт
31.12.221420091001040090001670010400
  • Скидка детям до 16 лет: 100 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель YES на Марата

2 ночи

Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.

В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.

Апарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на МаратаАпарт-отель YES на Марата

IZZZI у Гостиного двора 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

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А-отель Фонтанка 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

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Азимут 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (в зависимости от размещения и кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтраки в зависимости от размещения и кроме первого дня
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Зимние истории дворцов Петербурга». Время и место встречи указано в программе.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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