Апарт-отель «LEVEL YES на Марата» расположены в Санкт-Петербурге, в 1,6 км от музея Фаберже и в 1,8 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и общий лаундж. На территории обустроена частная парковка.

В числе удобств — телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, феном и тапочками. В распоряжении гостей кухня с микроволновой печью, холодильником, плитой и чайником.