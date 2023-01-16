1 день

Встреча, вечер знакомств

17:00 Отправление от станции метро "Московская".

Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.

Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.

Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.

Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.

Ужин из русской печи.

21:00 – 22:00 Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.