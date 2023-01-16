Встреча, вечер знакомств

Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области

Экскурсионный тур «Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области» на 3 дня

4.7
3 отзыва
Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в выходные очень хочется уехать за город отдохнуть, но не знаешь куда.

Мы решили избавить вас от трудностей выбора и пригласить провести выходные в русской деревне в усадебном комплексе Заречье! Усадьба Заречье – победители национального этапа конкурса дружественных природе фермерских хозяйств, участники Международной выставки-ярмарки "Агрорусь", участники финала специальной номинации "Лучшая пятерка рекреационных проектов регионов".
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Зимние выходные в русской усадьбе. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:

Описание

Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда в выходные очень хочется уехать за город отдохнуть, но не знаешь куда. Мы решили избавить вас от трудностей выбора и пригласить провести выходные в русской деревне в усадебном комплексе Заречье! Усадьба Заречье – победители национального этапа конкурса дружественных природе фермерских хозяйств, участники Международной выставки-ярмарки "Агрорусь", участники финала специальной номинации "Лучшая пятерка рекреационных проектов регионов".

Преимущества этого путешествия:

  • отдых в глубинке – прогулки на свежем воздухе, общение с домашними животными и рыбалка;
  • гастрономические впечатления – нас ждет настоящая русская кухня;
  • культурно-образовательная программа – прогуляемся по окрестностям Череменецкого озера, посетим действующий мужской Череменецкий монастырь, Графские развалины Усадьбы Половцева, старинной церкви в д. Голубково;
  • семейное путешествие – экскурсионная программа этого тура также идеально подойдет для семей с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, вечер знакомств

17:00 Отправление от станции метро "Московская".

Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.

Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.

Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.

Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.

Ужин из русской печи.

21:00 – 22:00 Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.

Встреча, вечер знакомствВстреча, вечер знакомствВстреча, вечер знакомств
2 день

Мастер-классы, русская баня

8:00 Завтрак.

Мастер-класс по сельхозработам (животноводство, растениеводство, птицеводство).

Сегодня у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!

У фермера много забот,а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса.

Фотосессия с животными.

14:00 Обед из русской печи.

Русская баня на дровах.

Пока топится баня, для вас будет проведен мастер-класс по вязанию веников.

Ужин из русской печи.

20:00 Мастер-класс по сыроварению, дегустация сыров.

Мастер-классы, русская баняМастер-классы, русская баняМастер-классы, русская баня
3 день

Поездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озера

8:00 Завтрак.

Поездка в лес и на рыбалку.

Обед из русской печи

Приобретение продуктов фермы.

15:00 Отъезд из деревни.

Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, посещение действующего мужского Череменецкого монастыря, Графских развалин Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д. Голубково.

20:00 Возвращение в Санкт-Петербург.

Поездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озераПоездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озераПоездка в лес и на рыбалку, экскурсия по окрестностям Череменецкого озера

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Размещение Обычные даты Праздничные даты
двухместное 10 500 14 500
одноместное 15 500 20 500

Варианты проживания

Усадьба Заречье

2 ночи

Комплекс загородных домов «Усадьба Заречье» с видом на сад расположен в поселке Заречье. К услугам гостей сад, принадлежности для барбекю и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В каждом номере есть кухня с микроволновой печью и холодильником, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, гладильные принадлежности, шкаф и гостиный уголок с диваном. В числе удобств плита и чайник.

По утрам в загородном доме «Усадьба Заречье» сервируется континентальный завтрак.

На территории обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заняться пешим туризмом.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостевом доме в двухместных номерах, удобства на этаже
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Мастер-классы
  • Развлекательные программы
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Приобретение продуктов фермы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • С собой взять комплект одежды для посещения леса, рыбалки, работы на ферме.
  • Для посещения бани взять банные тапки, банные полотенца, мочалку, гель для душа, шампунь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!
И
11 янв 2023
Организация тура отличная. Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала, размещение в удобно расположенной гостинице (центр города), комфортабельный автобус для поездок на экскурсии, питание (завтраки и обеды) - всё на высшем уровне. Особая благодарность гиду - Андрею Чурину (он сделал всё, чтобы влюбить нас в Пермский край), а также водителю автобуса - Михаилу Викторовичу. Спасибо организаторам за интересную программу тура.

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