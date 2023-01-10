Зимний Петербург. Тур выходного дня

Трехдневный тур предлагает в короткие сроки увидеть основные достопримечательности города

5
3 отзыва
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Трехдневный тур предлагает в короткие сроки увидеть основные достопримечательности города. Вместе с нашими гидами съездим в Кронштадт, Петергоф и на обзорные экскурсии. А Новый год встретим на Дворцовой площади. Новогодние праздники начинаются! Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете сами выбрать с какого дня начнётся путешествие
Сказочный Новый год
Сказочный Новый год
Вжух! И вы в Петербурге
Прогулки с любовью
Прогулки с любовью
Каждый день будем проходить минимум 10 000 шагов

Программа тура по дням

1 день

31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:00 Свободное время в центре города.

16:00 Трансфер в гостиницы.

Дополнительно (заказывать заранее):

  • Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • 22:00 – 02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».
    Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.

31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь
2 день

1 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

1 января. Свободный день1 января. Свободный день
3 день

2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Трансфер в гостиницы до 20:00

2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
4 день

3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.

15:00 Свободное время в центре города.

Трансфер по гостиницам до 17:30.

3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
5 день

4 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

4 января. Свободный день4 января. Свободный день
6 день

5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
  • 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30 – 13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

13:00 Большой Петергофский дворец

16:30 Возвращение в центр города.

Трансфер по гостиницам до 18:00.

5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
7 день

6 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

6 января. Свободный день6 января. Свободный день
8 день

7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:00 Свободное время в центре города.

16:00 Трансфер в гостиницы.

17:00 – 17:30 Окончание программы.

7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
9 день

8 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

8 января. Свободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в период 31.12.22-08.01.23 в зависимости от размещения, руб:

А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
Стандартный
31.12.2022-06.01.2023605060508350

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

СтандартныйСупериорСемейный
31.12.2022-06.01.2023605083506750655090507150

Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
31.12.2022625064507450690068508700
01-06.01.2023655066508050725070509350

Москва 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
31.12.2022-06.01.202372507550105508050805012350

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Смарт стандарт
31.12.2022-06.01.2023685090506850

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак «накрытие»

Даты заездов

Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтандартный
31.12.2022-06.01.20231005068501085072507430705011350

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
31.12.2022-06.01.2023935089501305010550975015550

Кравт Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СтандартныйЛюкс Семейный
30.12.2220 85012 75020 250

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными

кроватями Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный

с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйСтудия

30.12.22

6 4506 0509 0506 9506 4509 950

Скидка детям до 16 лет — 150 руб.

Варианты проживания

А-отель Фонтанка 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Арт Нуво Палас 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4

Парк Инн Прибалтийская 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4

Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Азимут 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

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Ярд Резиденс Апарт Отель 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

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Ривер Палас Отель 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после ночлега
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день тура
  • Обеды и ужины
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Сам тур был очень интересным. Осталось большое желание повторить путешествияе.
Спасибо Вам большое.
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!

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