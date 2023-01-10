Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
16:00 Трансфер в гостиницы.
Дополнительно (заказывать заранее):
Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
Трансфер в гостиницы до 20:00
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.
15:00 Свободное время в центре города.
Трансфер по гостиницам до 17:30.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
11:30 – 13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
13:00 Большой Петергофский дворец
16:30 Возвращение в центр города.
Трансфер по гостиницам до 18:00.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
16:00 Трансфер в гостиницы.
17:00 – 17:30 Окончание программы.
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в период 31.12.22-08.01.23 в зависимости от размещения, руб:
А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|31.12.2022-06.01.2023
|6050
|6050
|8350
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|Семейный
|31.12.2022-06.01.2023
|6050
|8350
|6750
|6550
|9050
|7150
Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|31.12.2022
|6250
|6450
|7450
|6900
|6850
|8700
|01-06.01.2023
|6550
|6650
|8050
|7250
|7050
|9350
Москва 4*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|31.12.2022-06.01.2023
|7250
|7550
|10550
|8050
|8050
|12350
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Смарт стандарт
|31.12.2022-06.01.2023
|6850
|9050
|6850
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак «накрытие»
Даты заездов
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|31.12.2022-06.01.2023
|10050
|6850
|10850
|7250
|7430
|7050
|11350
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол»
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|31.12.2022-06.01.2023
|9350
|8950
|13050
|10550
|9750
|15550
Кравт Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Стандартный
|Люкс Семейный
|30.12.22
|20 850
|12 750
|20 250
Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными
кроватями Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный
с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Студия
30.12.22
|6 450
|6 050
|9 050
|6 950
|6 450
|9 950
Скидка детям до 16 лет — 150 руб.
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.