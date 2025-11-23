-
13%
Круиз по Енисею
Начало: Г. Красноярск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
170 800 ₽
196 000 ₽ за человека
Круиз до Красноярска. Плато Путорана
Начало: Г. Норильск
24 июн в 10:00
7 июл в 10:00
230 000 ₽ за человека
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Начало: Г. Норильск
30 июл в 10:00
324 000 ₽ за человека
