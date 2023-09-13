Авторский тур
6 дней
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: г. Красноярск
25 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: г. Красноярск
8 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Красоты Красноярского края
Начало: г. Красноярск
7 июля в 10:00
137 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ДДмитрий28 августа 2023Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ССеребренников28 июня 2023Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
- ККирилл7 декабря 2022Сибирский гастрономический турВ целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так
- ГГалина21 сентября 2022Сибирский гастрономический турОбщение с сотрудниками Большой страны успешное
- ГГераськина19 сентября 2022Сибирский гастрономический турТуроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «Можно с детьми»
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