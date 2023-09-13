Семейные развлекательные туры Енисейска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Енисейске, цены от 36 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: г. Красноярск
25 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Енисейский тур: Енисей и Ангара
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: г. Красноярск
8 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 500 за человека
Красоты Красноярского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Красоты Красноярского края
Начало: г. Красноярск
7 июля в 10:00
137 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

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  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Красоты Красноярского края
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • С
    Серебренников
    28 июня 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
  • К
    Кирилл
    7 декабря 2022
    Сибирский гастрономический тур
    В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так
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    увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!

  • Г
    Галина
    21 сентября 2022
    Сибирский гастрономический тур
    Общение с сотрудниками Большой страны успешное
  • Г
    Гераськина
    19 сентября 2022
    Сибирский гастрономический тур
    Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «Можно с детьми»

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  1. Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
  2. Енисейский тур: Енисей и Ангара
  3. Красоты Красноярского края
Сколько стоит тур в Енисейске в июне 2024
Сейчас в Енисейске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 36 500 до 137 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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