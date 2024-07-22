Что ещё посмотреть – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ессентуках, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
38 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:30
55555 000 за человека
Большой и Малый Бермамыт
На машине
57 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Завтра в 02:30
6 авг в 18:30
16 800 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
На машине
33 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Доброго времени суток. Хотелось бы сказать спасибо гиду Станиславу за чудесную экскурсию в Северную Осетию 20 июля 2024 года. Хорошее
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    чувство юмора, отличное знание своего дела, интересные рассказы и истории, и я сама себе завидую, насколько всё прекрасно прошло. Красивые виды, чудеснейшая природа, интересная и хорошая компания! Да, дорога долгая, но оно того стоило. Завезли дважды в кафе, тёплые вещи тоже не понадобились, было очень комфортно, в горах ветерок, нет духоты. Спасибо огромное Станиславу и организаторам за чудесно проведенный день!

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
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    человеком. Посетили много красивейших мест, но нам не очень повезло с погодой - местами шел дождь, вершин гор периодически не было видно, но несмотря на это впечатления от поездки остались самые замечательные! Ну и фотографии получились атмосферными)) Отдельно хочу поблагодарить Олега за деликатность и внимательность к нам, туристам. Группа у нас подобралась (случайно!!!) из интровертов - мало разговорчивых и не особо общительных людей. И гид, почувствовав настроение, не приставал с какими -то дополнительными развлекалочками, всё было по делу и очень профессионально! Олег сказал, что на его памяти мы единственная группа, половина состава которой отказалась пить из молодильного источника))) На мой взгляд, для гида очень ценное качество - умение считывать настроение людей и подстраиваться под текущий момент. И за это особая благодарность!

    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  2. Большой и Малый Бермамыт
  3. Из Ессентуков - в великолепный Домбай
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Медовые водопады
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
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