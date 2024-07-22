скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:30
55555 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Завтра в 02:30
6 авг в 18:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2024Доброго времени суток. Хотелось бы сказать спасибо гиду Станиславу за чудесную экскурсию в Северную Осетию 20 июля 2024 года. Хорошее
- ТТатьяна28 июня 2024Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
- ММария19 июня 2024Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 16 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 128 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь