читать дальше

человеком. Посетили много красивейших мест, но нам не очень повезло с погодой - местами шел дождь, вершин гор периодически не было видно, но несмотря на это впечатления от поездки остались самые замечательные! Ну и фотографии получились атмосферными)) Отдельно хочу поблагодарить Олега за деликатность и внимательность к нам, туристам. Группа у нас подобралась (случайно!!!) из интровертов - мало разговорчивых и не особо общительных людей. И гид, почувствовав настроение, не приставал с какими -то дополнительными развлекалочками, всё было по делу и очень профессионально! Олег сказал, что на его памяти мы единственная группа, половина состава которой отказалась пить из молодильного источника))) На мой взгляд, для гида очень ценное качество - умение считывать настроение людей и подстраиваться под текущий момент. И за это особая благодарность!