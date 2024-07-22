Экскурсии для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ессентуках, цены от 3 704 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
38 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:30
55555 000 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
На машине
скидка
15%
48 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Завтра в 06:30
6 авг в 06:45
47054 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
29 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
50004 000 за человека
Мы едем к тебе, Домбай
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
27 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
41153 704 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
125 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
43003 870 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Доброго времени суток. Хотелось бы сказать спасибо гиду Станиславу за чудесную экскурсию в Северную Осетию 20 июля 2024 года. Хорошее
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    чувство юмора, отличное знание своего дела, интересные рассказы и истории, и я сама себе завидую, насколько всё прекрасно прошло. Красивые виды, чудеснейшая природа, интересная и хорошая компания! Да, дорога долгая, но оно того стоило. Завезли дважды в кафе, тёплые вещи тоже не понадобились, было очень комфортно, в горах ветерок, нет духоты. Спасибо огромное Станиславу и организаторам за чудесно проведенный день!

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы.
    Не смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросыНе смотря на пасмурную погоду, все было очень интересно. Гид Станислав, аккуратная езда, отвечал на любые интересующие вопросы
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным рассказчиком и просто обаятельным
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    человеком. Посетили много красивейших мест, но нам не очень повезло с погодой - местами шел дождь, вершин гор периодически не было видно, но несмотря на это впечатления от поездки остались самые замечательные! Ну и фотографии получились атмосферными)) Отдельно хочу поблагодарить Олега за деликатность и внимательность к нам, туристам. Группа у нас подобралась (случайно!!!) из интровертов - мало разговорчивых и не особо общительных людей. И гид, почувствовав настроение, не приставал с какими -то дополнительными развлекалочками, всё было по делу и очень профессионально! Олег сказал, что на его памяти мы единственная группа, половина состава которой отказалась пить из молодильного источника))) На мой взгляд, для гида очень ценное качество - умение считывать настроение людей и подстраиваться под текущий момент. И за это особая благодарность!

    Ездили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интереснымЕздили 16. 06. 24 на экскурсию по Северной Осетии с гидом Олегом - прекрасным водителем, интересным

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
  3. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  4. Мы едем к тебе, Домбай
  5. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Медовые водопады
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
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