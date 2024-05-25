Экскурсии и походы в горы

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Ессентуках, цены от 4 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
17 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Горы, ущелья и арт-объекты: путешествие по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и древних традиций с экскурсией из Ессентуков по Северной Осетии
Начало: Место вашего проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
5 000 за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Ессентуков
1 отзыв
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Страна башен: едем в Ингушетию из Ессентуков
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000 за человека
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 700 за человека
Едем в Северную Осетию из Ессентуков
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Едем в Северную Осетию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
от 30 000 за всё до 6 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
15 500 за всё до 4 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульфия
    25 мая 2024
    Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
    Экскурсия насыщенная и интересная! Посетили много мест. Остались в восторге!
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
    Ставлю 5 из 5. Очень интересная экскурсия!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
    Спасибо огромное за эту великолепную экскурсию! Я давно мечтала побывать в Северной Осетии, а гид Виталий- это лучший человек, которого
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    можно представить для первого посещения этих невероятных мест. Несмотря на погоду, Виталий делился своими знаниями, оптимизмом и радушием. От души желаю довольных клиентов, говорю огромное спасибо за подаренные эмоции и обещаю вернуться еще не раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Горы, ущелья и арт-объекты - путешествие по Северной Осетии
  2. Страна башен: едем в Ингушетию из Ессентуков
  3. Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
  4. Едем в Северную Осетию из Ессентуков
  5. Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Медовые водопады
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 700 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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