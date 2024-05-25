читать дальше можно представить для первого посещения этих невероятных мест. Несмотря на погоду, Виталий делился своими знаниями, оптимизмом и радушием. От души желаю довольных клиентов, говорю огромное спасибо за подаренные эмоции и обещаю вернуться еще не раз!

Спасибо огромное за эту великолепную экскурсию! Я давно мечтала побывать в Северной Осетии, а гид Виталий- это лучший человек, которого