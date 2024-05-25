14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Горы, ущелья и арт-объекты: путешествие по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и древних традиций с экскурсией из Ессентуков по Северной Осетии
Начало: Место вашего проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
5 000₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Страна башен: едем в Ингушетию из Ессентуков
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Погрузитесь в мир величественных гор, древних башен и синих озер. Экскурсия из Ессентуки - ваш шанс увидеть невероятную красоту Кабардино-Балкарии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 700₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Едем в Северную Осетию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады индивидуально
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Ессентуков
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульфия25 мая 2024Экскурсия насыщенная и интересная! Посетили много мест. Остались в восторге!
- ДДмитрий20 мая 2024Ставлю 5 из 5. Очень интересная экскурсия!
- ННина20 мая 2024Спасибо огромное за эту великолепную экскурсию! Я давно мечтала побывать в Северной Осетии, а гид Виталий- это лучший человек, которого
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Экскурсии и походы в горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 700 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 18 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь