6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500033 250₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила28 июля 2024Гид Александр. Замечательная экскурсия. Отмечается хорошее знание истории, интересных фактов. Спасибо за интересно проведенное время.
- ААнна13 марта 2024Это шикарная экскурсия. Легко и непринуждённо. Сергей Владимирович, огромное спасибо)
- ЕЕкатерина10 марта 2024Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))
- ААнна3 марта 2024Прекрасная экскурсия и прогулка, которая оставила позитивные эмоции! Много красивых мест мы посетили и закончили обедом с чудесным видом на Эльбрус! Спасибо большое, Сергею! Он хороший гид и внимательный водитель!
- ООльга19 сентября 2021Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)
- ЛЛидия14 августа 2021Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Однодневные»
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