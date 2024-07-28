Однодневные – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ессентуках, цены от 7 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
На машине
Конные прогулки
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
На машине
5 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
На машине
Джиппинг
скидка
5%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3500033 250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
  2. Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
  3. Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Медовые водопады
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 33 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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