Л Людмила Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии Гид Александр. Замечательная экскурсия. Отмечается хорошее знание истории, интересных фактов. Спасибо за интересно проведенное время.

А Анна Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца Это шикарная экскурсия. Легко и непринуждённо. Сергей Владимирович, огромное спасибо)

Е Екатерина Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))

А Анна Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца Прекрасная экскурсия и прогулка, которая оставила позитивные эмоции! Много красивых мест мы посетили и закончили обедом с чудесным видом на Эльбрус! Спасибо большое, Сергею! Он хороший гид и внимательный водитель!

О Ольга Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)