По крышам – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Ессентуках, цены от 3 825 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
скидка
15%
7 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
45003 825 за человека
Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
Джиппинг
На машине
скидка
5%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
11 авг в 06:00
19 авг в 06:00
1650015 675 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
8 авг в 05:00
9 авг в 08:00
от 27 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    2 августа 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
    Твердая пятерка!!! Нам все понравилось, особенно работа Темирлана! Всю поездку болтали, узнавали новое о Кавказе, о местных народах, было интересно!!!
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    Особенно понравились волшебные виды и потрясающий закат в конце дня! Успели даже искупаться в горном озере) Еще раз хотим выразить благодарность Темирлану за прекрасную поездку! 🥹

  • И
    Игорь
    29 июля 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
    Замечательная экскурсия. Водитель Мурат аккуратно и быстро показал все достопримечательности, по пути рассказывал интересные факты и истории.
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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
  2. Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
  3. Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Медовые водопады
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 825 до 27 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по крышам, 7 ⭐ отзывов, цены от 3825₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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