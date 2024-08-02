скидка
15%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
45003 825₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
11 авг в 06:00
19 авг в 06:00
1650015 675₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
8 авг в 05:00
9 авг в 08:00
от 27 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь2 августа 2024Твердая пятерка!!! Нам все понравилось, особенно работа Темирлана! Всю поездку болтали, узнавали новое о Кавказе, о местных народах, было интересно!!!
- ИИгорь29 июля 2024Замечательная экскурсия. Водитель Мурат аккуратно и быстро показал все достопримечательности, по пути рассказывал интересные факты и истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «По крышам»
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