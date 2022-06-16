Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные

Кавказ - место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются

4.7
3 отзыва
Кавказ – место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Головокружительные виды,, минеральные источники, чистейший воздух и звенящая тишина гор поможет Вам отвлечься от повседневных проблем.
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
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июл
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – всего за два дня совершим увлекательнейшее путешествие по лучшим местам Кавказа;
  • незабываемые выходные – горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки;
  • джиппинг на Бермамыт – дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус;
  • национальная кухня – поедим настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов.

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день
Джиппинг на Бермамыт

Джип-тур Бермамыт.

Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки, дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

ВАРИАНТ I

Выезд в 02:00 – Встреча рассвета.

09:00 Поздний завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

14:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова».

Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Выезд в 06:30 – Дневная поездка.

08:00 Завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

12:00 Обед (не входит в стоимость, 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай).

16:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М.Ю.Лермонтова»

Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

3 день
Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:00 Выселение из отеля.

08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс". 

Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно). 

Обед на маршруте (не входит в стоимость).

Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск – посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С.Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:30 Выселение из отеля.

9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб.).

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
20 500 руб.
комфорт
21 700 руб.		стандарт
16 750 руб.
комфорт
17 350 руб.
люкс
18 550 руб.		семейный
17 350 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
17 000 руб.
стандарт
17 700 руб.		эконом
14 600 руб.
стандарт
14 850 руб.
комфорт
17 550 руб.		комфорт
15 450 руб.
семейный
16 900 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
НАУТИЛУСстандарт
17 500 руб.		стандарт
14 350 руб.
полулюкс
15 550 руб.		полулюкс
14 350 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
CENTRAL (июль-август)джуниор
19 050 руб.
делюкс
19 050 руб.		джуниор
16 050 руб.
делюкс
16 050 руб.		делюкс
15 050 руб.
семейный люкс
16 650 руб.		доп. сутки
от 2 850 руб.
МАСК
(доп. места по запросу)		стандарт
19 050 руб.
делюкс
20 250 руб.		стандарт
14 250 руб.
делюкс
14 850 руб.
полулюкс
15 450 руб.		доп. сутки
от 2 400 руб.
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
16 900 руб.
комфорт
18 100 руб.		стандарт
13 150 руб.
комфорт
13 750 руб.
люкс
14 950 руб.		семейный
13 750 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
15 200 руб.
стандарт
16 150 руб.		эконом
12 300 руб.
стандарт
13 000 руб.
комфорт
15 750 руб.		комфорт
13 600 руб.
семейный
15 050 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
15 700 руб.		стандарт
12 550 руб.
полулюкс
13 750 руб.		полулюкс
12 550 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
14 450 руб.		стандарт
13 600 руб.		доп. сутки
от 2 100 руб.
ЮЖНАЯстандарт
13 500 руб.		стандарт
12 300 руб.
джуниор
13 150 руб.		доп. сутки
от 1 450 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова:по всему музею – 250 руб. по отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • По всему музею – 250 руб.
  • По отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • Подъем по канатной дороге на вершину горы Машук – 360 руб. подъем и спуск
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.
В
8 июня 2022
Всем доброго дня!
Считаю что поездка удалась, все было организовано по высшему уровню. Весь период общения от заказа и обсуждения поездки меня вели грамотные, вежливые менеджеры. Постоянно контролировали и информировали о предстоящий поездки, объясняли подробно все нюансы. В дальнейшем принимающая сторона и проводившая экскурсии, смогла выполнить все обещанные мероприятия и задачи. В общем я остался очень доволен и хочу выразить большую благодарность всем кто обеспечивал мою поездку менеджеру Юлии Тюриной и экскурсоводам Марине Владимировне, Людмиле Владимировне и особую благодарность замечательному человеку, большому знатоку военной истории периода Кавказской войны и не только Сергею Евгеньевичу. Отпуск удался, спасибо, спасибо, спасибо!!!

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