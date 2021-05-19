Экскурсия к Чегемским водопадам - это отличная возможность узнать, насколько восхитительна природа Кабардино-Балкарии.

Группа водопадов с мощными струями и живописным каскадами в облаке водных брызг считается известынм памятником природы. Во время экскурсии вы увидите невероятное голубое озеро Церик-Кёль и будете впечатлены захватывающими видами в Черекской теснине. Познакомитесь с культурой и традициями жителей “края Земли” в селе Верхняя Балкария и насладитесь отдыхом в Аушигерских термальных источниках.

С собой на экскурсию нужно взять: паспорта, теплые вещи, купальники, тапочки, полотенца.