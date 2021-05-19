Чегемские водопады

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Село Верхняя Балкария
  • Источники Аушигера
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Экскурсия к Чегемским водопадам - это отличная возможность узнать, насколько восхитительна природа Кабардино-Балкарии.

Группа водопадов с мощными струями и живописным каскадами в облаке водных брызг считается известынм памятником природы. Во время экскурсии вы увидите невероятное голубое озеро Церик-Кёль и будете впечатлены захватывающими видами в Черекской теснине. Познакомитесь с культурой и традициями жителей “края Земли” в селе Верхняя Балкария и насладитесь отдыхом в Аушигерских термальных источниках.

С собой на экскурсию нужно взять: паспорта, теплые вещи, купальники, тапочки, полотенца.

Программа

  • Чегемские водопады. Вас ждет впечатляющая прогулка по Чегемскому ущелью, между отвесных скал с одной стороны и бурной реки - с другой. Чегемские водопады покорят вас каскадами из тысяч струй и высотой около 50 метров, которые зимой превращаются в гигантские сказочные сосульки.
  • Голубое озеро Церик-Кёль - одно из самых глубоких (350 метров) карстовых озер в мире, температура которого круглый год остается +9 °С. Волшебный голубой оттенок озеру придает содержание сероводорода в его воде.
  • Черекская теснина. Захватывающие пейзажи открываются во время прогулки по старой дороге «Пронеси, Господи! », где вас ждут отвесные скалы, и бурлящая внизу река.
  • Верхняя Балкария. Побывав в деревне Верхняя Балкария, в месте, где время будто застыло, вы сможете прочувствовать культуру, традиции и уклад жизни этого затерянного и отрезанного от мира уголка.
  • Аушигерский термальный источник. Известный горячий источник, температура воды в котором около +50 °С. После насыщенного впечатлениями дня, вам обязательно захочется отдохнуть и расслабиться в целебных водах источника, открытого круглый год.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Проезд на территорию источника Аушигера - 200 руб. проезд в Черекскую теснину и Верхнюю Балкарию на автобусе - 400 руб
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:40
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:40

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
19 мая 2021
Отличная экскурсия! Бесподобные горные пейзажи, экскурсовод Николай привлекал наглядный материал из собственных коллекций (минералы, фотографии). Шикарная солнечная погода способствовала хорошему обзору, увидели издалека все далекие горы. Прекрасный водитель.
Н
8 апр 2021
Отличная экскурсия, была очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид Николай мастер своего дела, его рассказы очень скрасили путь по Кабардино-Балкарии и КМВ. Водитель Александр вёл машину очень аккуратно и безопасно.

Благодарим за организацию и проведение экскурсии.

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