Вас ждет незабываемая экскурсия в солнечную республику! Посетим самый большой песчаный бархан в...

Вас ждет незабываемая экскурсия в солнечную республику! Посетим самый большой песчаный бархан в Евразии — Сарыкум.

Отправимся в путь по живописной дороге к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе.

Устроим прогулку на катерах по каньону и покупаемся в Каспийском море.
Дагестан (2 дня)
Дагестан (2 дня)
Дагестан (2 дня)
Дагестан (2 дня)
Дагестан (2 дня)
Дагестан (2 дня)

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка
  • Сарыкум
  • Сулакский каньон

Программа тура:

  • Первый день.
  • Выезжаем в субботу в 05:30 из Ессентуков.
  • Приезд в Республику Дагестан.
  • Обед блюдами национальной кухни.
  • Смотровая площадка над Сулакским каньоном в селе Дубки.
Посетим самый большой песчаный бархан в Евразии — Сарыкум. Здесь одни из лучших фотосессий, сделаете живые и яркие фотографии!
Купание в Каспийском море.
Ужин блюдами национальной дагестанской кухни.
Танцы на пляже на закате.
Ночёвка в гостинице на берегу моря.

Второй день.

С утра отправимся в путь по живописной дороге к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. — находится в долине реки Сулак.
Устроим прогулку на катерах по каньону.
Купание в Каспийском море.
Возвращение в воскресенье в 23:00 в Ессентуки.

Организационные детали:

    (предполагается паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны!

    Рекомендуем взять с собой:

    • Купальные принадлежности;
    • Солнечные очки;
    • Головной убор.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-7 человек
    Взрослый
    12 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Проезд
    • Проживание (1 ночь)
    • Катер
    • Водитель-гид
    Что не входит
    • Питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: вокзальная площадь, вход в парк Ессентуков
    Завершение: по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: В воскресенье в 5:30
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    В воскресенье в 5:30

    Виталий В.
    Виталий В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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