Программа тура:
- Первый день.
- Выезжаем в субботу в 05:30 из Ессентуков.
- Приезд в Республику Дагестан.
- Обед блюдами национальной кухни.
- Смотровая площадка над Сулакским каньоном в селе Дубки.
Посетим самый большой песчаный бархан в Евразии — Сарыкум. Здесь одни из лучших фотосессий, сделаете живые и яркие фотографии!
Купание в Каспийском море.
Ужин блюдами национальной дагестанской кухни.
Танцы на пляже на закате.
Ночёвка в гостинице на берегу моря.
Второй день.
С утра отправимся в путь по живописной дороге к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. — находится в долине реки Сулак.
Устроим прогулку на катерах по каньону.
Купание в Каспийском море.
Возвращение в воскресенье в 23:00 в Ессентуки.
Организационные детали:
(предполагается паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны!
Рекомендуем взять с собой:
- Купальные принадлежности;
- Солнечные очки;
- Головной убор.