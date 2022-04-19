Домбай Deluxe

Домбай Deluxe
Домбай Deluxe
Домбай Deluxe
Домбай Deluxe
Домбай Deluxe
Домбай Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Круговая панорама гор и ледников
  • Древнейшие храмы (по пути следования)
  • Река Улу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
Домбай – это один из самых популярных экскурсионных маршрутов из Кавминвод. Мы проедем всего несколько часов и окажемся в краю неповторимых горных пейзажей, попробуем кристальную воду в реке Улу-Муруджу, отдохнем на берегу окутанного легендами озера Кара-Кель.
Нас ждет подъем на канатно-кресельной дороге на склон горы Мусса-Ачитара, где восхитимся суровыми вершинами, которые сияют вечными ледниками, а аромат вековых сосен, устремлённых в бесконечное синее небо и цветущих альпийских лугов вскружит нам голову.
В ходе классических групповых экскурсий нет времени в полной мере насладиться всеми красотами этого чудесного горного края. Но в рамках нашей экскурсии по программе «deluxe» мы успеем не только это!
Мы посетим тебердинский заповедник. В нем обитают сорок три вида млекопитающих – медведи, лисы, волки, шакалы, яки, леопарды… И, главный зверь Домбая, Зубр! Почему главный? Потому что слово «Домбай» означает по-карачаевски «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада этих могучих великанов. Растительный мир заповедника тоже богат. На его территории найдено 1260 видов растений, из них в Красную книгу включены 24 вида.
На обратном пути мы заедем покупаться в термальных источниках. Температура воды в них не опускается ниже 20 градусов даже во время крепких кавказских морозов. Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день! Ведь нас ждут новые поездки и новые впечатления!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Купание в термальном комплексе "Гедуко"
  • Экологический сбор
  • Питьевая негазированная вода
  • Комплемент от фирмы
Что не входит
  • Дополнительные расходы:
  • Канатная дорога - 1600 рублей
  • Бесплатный подъем (при наличии документов): дети до 3 лет, инвалиды 1 группы, дети инвалиды до 10 лет.
  • Питание
  • Купание- 400 руб взрослый, дети до 6 лет - бесплатно, 200 руб дети с 6 до 14 лет
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: среда, пятница, воскресенье в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • С собой иметь паспорт, теплые вещи и купальные принадлежности. Группа отправляется при наборе от 5 человек.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда, пятница, воскресенье в 07.00

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