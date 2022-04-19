Домбай – это один из самых популярных экскурсионных маршрутов из Кавминвод. Мы проедем всего несколько часов и окажемся в краю неповторимых горных пейзажей, попробуем кристальную воду в реке Улу-Муруджу, отдохнем на берегу окутанного легендами озера Кара-Кель.

Нас ждет подъем на канатно-кресельной дороге на склон горы Мусса-Ачитара, где восхитимся суровыми вершинами, которые сияют вечными ледниками, а аромат вековых сосен, устремлённых в бесконечное синее небо и цветущих альпийских лугов вскружит нам голову.

В ходе классических групповых экскурсий нет времени в полной мере насладиться всеми красотами этого чудесного горного края. Но в рамках нашей экскурсии по программе «deluxe» мы успеем не только это!

Мы посетим тебердинский заповедник. В нем обитают сорок три вида млекопитающих – медведи, лисы, волки, шакалы, яки, леопарды… И, главный зверь Домбая, Зубр! Почему главный? Потому что слово «Домбай» означает по-карачаевски «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада этих могучих великанов. Растительный мир заповедника тоже богат. На его территории найдено 1260 видов растений, из них в Красную книгу включены 24 вида.

На обратном пути мы заедем покупаться в термальных источниках. Температура воды в них не опускается ниже 20 градусов даже во время крепких кавказских морозов. Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день! Ведь нас ждут новые поездки и новые впечатления!