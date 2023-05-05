Рассмотрите плато Бийчесан и знаменитый Эльбрус, прогуляйтесь у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу.
Эта экскурсия для тех, кто хочется насладиться видами на Кавказские горы и хвойные леса, вдохнуть полной грудью чистый воздух и узнать местные легенды.
Эта экскурсия для тех, кто хочется насладиться видами на Кавказские горы и хвойные леса, вдохнуть полной грудью чистый воздух и узнать местные легенды.
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кавказский Хребет
- Гора Эльбрус
- Тебердинское ущелье
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия в Домбай проходит через малокарачаевский район по направлению к перевалу Гумбаши (2187 м. над уровнем моря). Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на весь Кавказский хребет, плато Бийчесан и белоснежный красавец Эльбрус. Если к тому времени вы проголодаетесь, можно устроить лёгкий перекус. Здесь же, на смотровой площадке, есть уютное кафе «Гум-баши» с достаточно недорогой и очень вкусной домашней кухней (хычины с сыром или мясом, айран и горный травяной чай).
- Спуск с перевала проходит среди гор, холмов и рек, рядом с древним православным Сентинским храмом. Проезжая Теберду, по желанию можно сделать небольшую остановку и посетить Тебердинский биосферный заповедник, в котором представлены основные виды животных обитающих в горах Северного Кавказа.
- Далее мы посетим небольшое живописное озеро Кара-Кёль. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Хотя Кара-Кёль находится у автотрассы, выглядит озеро очень живописно.
- Затем нас ждет остановка возле реки Уллу-Муруджу, которая протекает практически сразу за выездом из Теберды. Здесь широкая обочина и достаточно места для парковки c двух сторон. С утра и до вечера здесь работает стихийный рынок. Продают все — мед, пастилу, вино, магнитики, пустые бутылки для набора воды и т. д.
- По приезду в посёлок Домбай у вас будет свободное время, чтобы подняться на подъемниках на высоту 3500 метров над уровнем моря и насладиться красотами вокруг. Здесь мы также посетим кафе с национальной кухней.
Важно:
- С собой возьмите документы на всякий случай, удобную одежду и обувь — на экскурсии есть пешие маршруты.
- Летом захватите головные уборы и солнечные очки. Зимой — теплую одежду.
- На маршруте будут кафе, но стоит взять легкий перекус.
- Если хотите набрать ледниковую воду — захватите с собой тару.
- Группе от 6 человек можем предоставить индивидуальный транспорт.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- По адресу проживания в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- С собой возьмите документы на всякий случай, удобную одежду и обувь — на экскурсии есть пешие маршруты.
- Летом захватите головные уборы и солнечные очки. Зимой — теплую одежду.
- На маршруте будут кафе, но стоит взять легкий перекус.
- Если хотите набрать ледниковую воду — захватите с собой тару.
- Группе от 6 человек можем предоставить индивидуальный транспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании